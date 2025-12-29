Hindustan Hindi News
जियो की कीमत में ज्यादा डेटा दे रही यह कंपनी, 20 से अधिक ओटीटी भी फ्री, ऐपल की खास सर्विस भी

संक्षेप:

एयरटेल और जियो यूजर्स को 449 रुपये वाला प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहे हैं। एयरटेल इसी कीमत में यूजर्स को हर दिन 1जीबी ज्यादा डेटा ऑफर करता है। साथ ही एयरटेल के प्लान में यूजर्स को 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दिया जा रहा है।

Dec 29, 2025 10:13 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
जियो और एयरटेल में कड़ी टक्कर चलती है। दोनों कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रही है। जियो को किफायती दाम में बेस्ट बेनिफिट्स ऑफर करने के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ प्लान्स के साथ एयरटेल जियो को चुनौती देता रहता है। ऐसे ही एक प्लान है, जिसकी कीमत 449 रुपये है। जियो भी यह प्लान ऑफर करता है, लेकिन एयरटेल का यह प्लान हर दिन जियो से ज्यादा डेटा ऑफर करता है।

साथ ही ही इसमें जियो हॉटस्टार समेत 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दिया जा रहा है, जो जियो में नहीं मिलता। जियो की बात करें, तो यह गूगल जेमिनी प्रो के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, जो एयरटेल में नहीं मिलता। एयरटेल इसकी जगह Perplexity Pro AI का ऐक्सेस देता है। साथ ही जियो अपने यूजर्स को जियो होम का फ्री ट्रायल भी दे रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं इन दोनों कंपनियों के 449 रुपये वाले प्लान के बारे में।

एयरटेल का 449 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 4जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी अपने 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। एयरटेल का यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको गूगल वन पर 30जीबी का क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा। यह प्लान 28 दिन के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल का फ्री ऐक्सेस देता है।

प्रतीकात्मक फोटो
इसमें कंपनी Airtel Xstream Play सब्सक्रिप्शन भी दे रही है, जिसमें आपको सोनी लिव के साथ 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में कंपनी ऐपल म्यूजिक का भी सब्सक्रिप्शन दे रही है। प्लान में कंपनी 12 महीने के लिए 17 हजार रुपये की कीमत वाला Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन भी दे रही है।

जियो का 449 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको रोज 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है। जियो का यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी देता है।

इसमें आपको जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। प्लान के साथ कंपनी गूगल जेमिनी प्रो प्लान का फ्री ऐक्सेस दे रही है, जिसकी कीमत 35100 रुपये है। यह 19 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान की एक और खास बात है कि यह जियो होम के फ्री ट्रायल के साथ आता है।

