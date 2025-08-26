जियो से ₹70 सस्ता प्लान, नेटफ्लिक्स और Zee5 प्रीमियम फ्री, ₹17 हजार का खास सब्सक्रिप्शन भी airtel offering free netflix and zee5 premium with perplexity pro ai in 70 rupees cheaper plan than jio, Gadgets Hindi News - Hindustan
जियो से ₹70 सस्ता प्लान, नेटफ्लिक्स और Zee5 प्रीमियम फ्री, ₹17 हजार का खास सब्सक्रिप्शन भी

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स ऑफर कर रहा है, लेकिन एयरटेल का एक प्लान जियो कड़ी टक्कर दे रहा है। इस प्लान में आपको नेटफ्लिक्स के साथ जी5 प्रीमियम का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इसमें 17 हजार रुपये का खास सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 09:17 AM
जियो और एयरटेल यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहे हैं। जियो कम कीमत में यूजर्स को बेस्ट बेनिफिट देने के लिए जाना जाता है, लेकिन एयरटेल भी अब पीछे नहीं है। कंपनी जियो से 70 रुपये सस्ते प्लान में नेटफ्लिक्स और जी5 प्रीमियम का ऐक्सेस दे रही है। हम बात कर रहे हैं एयरटेल के 1729 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की है। इस प्लान की खास बात है कि यह 17 हजार रुपये के Perplexity Pro AI के ऐक्सेस के साथ आता है। जियो भी अपने प्लान में नेटफ्लिक्स का ऐक्सेस दे रहा है। इसके साथ इसमें हर दिन 3जीबी डेटा मिलता है, जो एयरटेल में डेली 2जीबी है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन दोनों प्लान के बारे में।

एयरटेल का 1729 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान रोज 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। कंपनी इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को नेटफ्लिक्स बेसिक का सब्सक्रिप्शन दे रही है। साथ ही इसमें आपको जियो हॉटस्टार सुपर और जी5 प्रीमियम का भी ऐक्सेस मिलेगा। यह प्रीपेड प्लान Xstream Play Premium का भी सब्सक्रिप्शन देता है।

जियो का 1799 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है। यह प्लान रोज 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। कंपनी का यह प्लान जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स बेसिक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी इस प्लान में जियो टीवी का भी ऐक्सेस दे रही है। प्लान में जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी दिया जा रहा है।

