जियो से मात्र ₹1 महंगा प्लान, कीमत ₹200 से कम, मिलेगी डबल वैलिडिटी, ₹17 हजार का फायदा भी

संक्षेप: एयरटेल, जियो से मात्र 1 रुपये महंगे प्लान में दोगुनी वैलिडिटी ऑफर कर रहा है। साथ ही एयरटेल के प्लान में 17 हजार रुपये का खास बेनिफिट भी दिया जा रहा है। जियो की बात करें, तो यह डेटा के मामले में एयरटेल के आगे है। आइए जानते हैं डीटेल।

जियो और एयरटेल अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहे हैं। इन दोनों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन भी चलता है। आमतौर पर जियो को किफायती दाम में ज्यादा बेनिफिट ऑफर करने के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ प्लान्स के साथ एयरटेल जियो को कड़ी टक्कर देता है। एयरटेल का 199 रुपये वाला प्रीपेड प्लान इन्हीं में से एक है। यह जियो के 198 रुपये वाले प्लान से केवल 1 रुपये महंगा है, लेकिन इस 1 रुपये में यह जियो से दोगुनी वैलिडिटी ऑफर करता है।

साथ ही एयरटेल का प्लान 17 हजार रुपये के Perplexity Pro AI के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। जियो की बात करें, तो यह वैलिडिटी में भले ही एयरटेल से पीछे है, लेकिन इनमें डेटा ज्यादा ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं, इन कंपनियों के इन प्लान्स के बारे में।

जियो का 198 रुपये वाला प्लान कंपनी का यह प्लान 14 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी के हिसाब से टोटल 28जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। यह प्लान देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इसमें आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। साथ ही इसमें कंपनी जियो एआई क्लाउड का भी फ्री ऐक्सेस दे रही है।