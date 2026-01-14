Hindustan Hindi News
जियो से मात्र ₹1 महंगा प्लान, कीमत ₹200 से कम, मिलेगी डबल वैलिडिटी, ₹17 हजार का फायदा भी

एयरटेल, जियो से मात्र 1 रुपये महंगे प्लान में दोगुनी वैलिडिटी ऑफर कर रहा है। साथ ही एयरटेल के प्लान में 17 हजार रुपये का खास बेनिफिट भी दिया जा रहा है। जियो की बात करें, तो यह डेटा के मामले में एयरटेल के आगे है। आइए जानते हैं डीटेल।

Jan 14, 2026 09:12 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
जियो और एयरटेल अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहे हैं। इन दोनों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन भी चलता है। आमतौर पर जियो को किफायती दाम में ज्यादा बेनिफिट ऑफर करने के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ प्लान्स के साथ एयरटेल जियो को कड़ी टक्कर देता है। एयरटेल का 199 रुपये वाला प्रीपेड प्लान इन्हीं में से एक है। यह जियो के 198 रुपये वाले प्लान से केवल 1 रुपये महंगा है, लेकिन इस 1 रुपये में यह जियो से दोगुनी वैलिडिटी ऑफर करता है।

साथ ही एयरटेल का प्लान 17 हजार रुपये के Perplexity Pro AI के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। जियो की बात करें, तो यह वैलिडिटी में भले ही एयरटेल से पीछे है, लेकिन इनमें डेटा ज्यादा ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं, इन कंपनियों के इन प्लान्स के बारे में।

जियो का 198 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 14 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी के हिसाब से टोटल 28जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। यह प्लान देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इसमें आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। साथ ही इसमें कंपनी जियो एआई क्लाउड का भी फ्री ऐक्सेस दे रही है।

एयरटेल का 199 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान जियो से दोगुनी यानी 28 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर कर रही है। इसमें आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेगा। प्लान की खास बात है कि यह 12 महीने के लिए Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस भी देता है, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये है। साथ ही इस प्लान में आपको Airtel Xstream Play का भी ऐक्सेस मिलेगा। एयरटेल अपने यूजर्स को इस प्लान में 30 दिन के लिए फ्री हेलो ट्यून्स भी दे रहा है।

