Airtel ग्राहकों की नई टेंशन, अब इस प्लान में मिलेगा कम डेटा, कंपनी ने घटाई लिमिट

Airtel Reduces Data: एयरटेल ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दे दिया है। अब कंपनी ने 195 रुपये के प्लान में मिलने वाले डेटा बेनिफिट को कम कर दिया है। अब इस प्लान में केवल 12GB डेटा ही मिलेगा।

Airtel Reduces Data: देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने कुछ दिन पहले ही अपने कुछ पॉपुलर प्लान्स में फेरबदल कर करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया था। अब कंपनी ने ग्राहकों को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अब एक पॉपुलर प्लान के डेटा बेनिफिट को कम कर दिया है। दरअसल, एयरटेल ने अपने 195 रुपये के प्लान में मिलने वाले डेटा बेनिफिट्स को कम कर दिया है। 195 रुपये वाला यह प्लान एक डेटा वाउचर है, इसलिए इसमें कोई सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है। यह प्लान लगभग सभी सर्किल में उपलब्ध है। 195 रुपये वाले इस डेटा वाउचर में पहले 15GB डेटा मिलता था, लेकिन अब ग्राहकों को इतना डेटा नहीं मिलेगा, जिससे अब इस प्लान में मिलने वाला डेटा ग्राहकों को पहले से महंगा पड़ेगा। बता दें कि इस प्लान को इस साल की शुरुआत में पेश किया गया था। यह प्लान आईपीएल 2025 से पहले लाया गया था।

अब एयरटेल के 195 रुपये प्लान में मिलेगा इतना डेटा अब एयरटेल के 195 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को केवल 12GB डेटा मिलेगा, जो पहले 15GB था। यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के साथ ग्राहकों को 90 दिनों के लिए JioHotstar मोबाइल का OTT सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम (22+ OTTs) सब्सकिप्शन भी मिलता है। हालांकि, डेटा बेनिफिट में की गई कटौती के बाद अब इस प्लान में 1GB डेटा 16.25 रुपये में पड़ेगा। यानी यह डेटा पैक अब यूजर्स को पहले से थोड़ा महंगा पड़ेगा।

यह कदम एयरटेल के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के अंत में एयरटेल का ARPU 250 रुपये था। कंपनी का अगला लक्ष्य 300 रुपये का ARPU हासिल करना है। हालांकि, यह टैरिफ में बढ़ोतरी के बिना संभव नहीं होगा।

अगर आप 200 रुपये से कम में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन वाला डेटा पैक तलाश रहे हैं, तो नीचे हमने Jio, Airtel, Vi के ऐसे प्लान्स की लिस्ट दी है, लिस्ट में देखें आपके लिए कौनसा प्लान बेस्ट रहेगा... Airtel का 100 रुपये का प्लान यह डेटा प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 5GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (30 दिनों के लिए) भी शामिल है।

Jio का 100 रुपये का प्लान यह डेटा प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 5GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (90 दिनों के लिए) भी शामिल है।

Jio का 195 रुपये का प्लान यह डेटा प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 15GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (90 दिनों के लिए) भी शामिल है।

Vi का 101 रुपये का प्लान यह डेटा प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 5GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (1 महीने के लिए) भी शामिल है।

Vi का 151 रुपये का प्लान यह डेटा प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 4GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (3 महीने के लिए) भी शामिल है।