अब 1,000 रुपये सस्ता पड़ेगा Broadband, कंपनी लाई धांसू ऑफर, ऐसा मिलेगा फायदा

अब 1,000 रुपये सस्ता पड़ेगा Broadband, कंपनी लाई धांसू ऑफर, ऐसा मिलेगा फायदा

संक्षेप:

अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए Broadband कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel, नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने वाले कस्टमर्स को 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है।

Jan 04, 2026 06:39 pm IST
अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए Broadband कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel, नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने वाले कस्टमर्स को 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन भारती एयरटेल की वेबसाइट और कंपनी के ऐप से खरीदे जा सकते हैं। एयरटेल अब पूरे भारत में कस्टमर्स को फाइबर और एयरफाइबर दोनों तरह के कनेक्शन दे रही है। एयरटेल वाई-फाई प्लान भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ताकि आप उन्हें जल्दी से एक्सेस करके तय करें सकें कि आपको कितनी स्पीड का प्लान चाहिए और अपने बजट के हिसाब से सही प्लान ढूंढ सकें।

अब बस देना होंगे 1500 रुपये

टेलीकॉटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, एयरटेल ने इस ऑफर के तहत कहा है कि नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कीमत GST मिलाकर 1500 रुपये है। ध्यान दें कि यह रकम भविष्य के बिलों में एडजस्ट कर दी जाएगी। तो यह असल में एक एडवांस पेमेंट है जो आप कंपनी को दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 1000 रुपये का डिस्काउंट कहां है। आइए हम बताते हैं कि आपको वह कैसे मिलेगा।

ये भी पढ़ें:365 दिन चलने वाला पैसा वसूल प्लान, 1095GB डेटा के साथ मिलेंगे 36,500 SMS, डिटेल

ऐसे मिलेगा 1000 रुपये का फायदा

तो जब आपके दिए गए 1500 रुपये का एडवांस आपके मौजूदा बिलों के साथ एडजस्ट होकर खत्म हो जाएगा, तो एयरटेल आपके अकाउंट में 1000 रुपये का कैशबैक देगा। यह आपको 10 अलग-अलग वाउचर के रूप में मिलेगा, जो आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन के 10 आने वाले बिलों पर लागू होंगे। तो यह सीधे 1000 रुपये का डिस्काउंट नहीं होगा, बल्कि कुल मिलाकर 1000 रुपये का डिस्काउंट होगा। यहां 1500 रुपये की रकम में कंपनी के हार्डवेयर और इंस्टॉलेशन चार्ज दोनों शामिल हैं।

भारती एयरटेल कनेक्शन खरीदते समय ग्राहकों को सभी जरूरी चीजें देती है। इसमें इंटरनेट के लिए एक राउटर भी शामिल है। हालाँकि, यह राउटर आपका अपना नहीं होता। जब आप कनेक्शन बंद करेंगे, तो कंपनी आपसे राउटर वापस ले लेगी। ध्यान दें कि इंस्टॉलेशन और हार्डवेयर चार्ज तभी माफ किए जाते हैं जब आप मंथली प्लान से ज्यादा का प्लान लेते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
