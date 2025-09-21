रोज मिलेगा 4GB, अब 500 रुपये से कम के इस प्लान में मिलेगा कुल 112GB डेटा, साथ JioHotstar भी airtel now offer 4gb daily data at rs 449 prepaid plan, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़airtel now offer 4gb daily data at rs 449 prepaid plan

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 12:58 PM
रोज मिलेगा 4GB, अब 500 रुपये से कम के इस प्लान में मिलेगा कुल 112GB डेटा, साथ JioHotstar भी

Airtel ने हाल ही में अपने एक प्रीपेड प्लान की डेटा लिमिट में बढ़ोतरी करके अपने ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। हम बात कर रहे हैं एयरटेल के 449 रुपये के प्लान के बारे में। इस प्लान में अब 4GB डेली डेटा मिलता है। इसी के साथ यह देश का एकलौता प्लान भी बन गया है, जिसमें ग्राहकों को रोज 4GB डेटा मिलता है। वर्तमान में किसी भी अन्य टेलीकॉम कंपनी के पास डेली 4GB डेटा प्लान नहीं है। इस कीमत में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है और अन्य कंपनियां इस कीमत में अपने ग्राहकों को क्या दे रही है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं...

Airtel का 449 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह एयरटेल का पैसा वसूल प्लान है। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 4GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में पूरे वैलिडिटी पीरियड के दौरान पूरे 112GB डेटा मिलेगा। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान का रोज का खर्च 16 रुपये है।

एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, 28 दिनों के लिए फ्री JioHotstar (Mobile) सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन (22+ OTTs), ऐप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन, स्पैम कॉल/मैसेज अलर्ट और परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन शामिल है।

Jio का 449 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में पूरे वैलिडिटी पीरियड के दौरान पूरे 84GB डेटा मिलेगा। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान का रोज का खर्च 16 रुपये है।

एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन, जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस और जियो का 9th एनिवर्सरी ऑफर शामिल है, जिसमें जियो फाइनेंस, जियो होम का फ्री ट्रायल समेत कई अन्य बेनिफिट्स शामिल हैं।

Vi का 449 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में पूरे वैलिडिटी पीरियड के दौरान पूरे 84GB डेटा मिलेगा। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान का रोज का खर्च 16 रुपये है।

एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (चुनिंदा सर्कल में), हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, डेटा डिलाइट और वीकेंड डेटा रोलओवर शामिल है। प्लान में फ्री ViMTV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत 19 OTT प्लेटफॉर्म का फ्री एक्सेस मिलता है। अगर आप फ्री में T20 Asia match का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस प्लान पर विचार कर सकते हैं।

