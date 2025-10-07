जियो से 701 रुपये सस्ते प्लान में नेटफ्लिक्स और Perplexity Pro AI फ्री, अनलिमिटेड 5G डेटा भी

एयरटेल का नेटफ्लिक्स वाला प्रीपेड प्लान जियो से 701 रुपये सस्ता है। यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा भी देता है। इसमें फ्री कॉलिंग भी जा रही है। वहीं, जियो का प्लान एयरटेल से ज्यादा वैलिडिटी और जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा देता है।

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहा है। एयरटेल के पोर्टफोलियों में भी एक से बढ़ कर एक प्लान हैं। दोनों कंपनियां अपने प्लान्स से एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। आमतौर पर जियो को किफायती दाम में ज्यादा बेनिफिट देने के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ प्लान्स में एयरटेल जियो से आगे हैं। एयरटेल का ऐसा ही एक प्लान है, जो जियो से आधी से भी कम कम कीमत में नेटफ्लिक्स का ऐक्सेसस देता है। हम बात कर रहे हैं, एयरटेल के 598 रुपये वाले प्लान की। यह जियो के नेटफ्लिक्स वाले सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान से 701 रुपये सस्ता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

एयरटेल का 598 रुपये वाला प्लान एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। एयरटेल के 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर करता है। एयरटेल अपने सब्सक्राइबर्स को इस प्लान के साथ नेटफ्लिक्स बेसिक का फ्री ऐक्सेस दे रहा है। प्लान में जियो हॉटस्टार सुपर और जी5 का भी सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इस प्लान में आपको Xstream Play Premium भी मिलेगा। सबसे खास बात है कि यह प्लान 17 हजार रुपये की कीमत वाले Perplexity Pro AI के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।