Airtel का AI धमाका: फ्रॉड कॉल में OTP रीक्वेस्ट पाते ही मिलेगा चेतावनी अलर्ट, OTP चोरी का डर खत्म

संक्षेप: Airtel ने बैंक OTP से होने वाली ठगी रोकने के लिए नया AI-आधारित सुरक्षा फीचर शुरू किया है। यह सिस्टम यूजर को तुरंत फ्रॉड कॉल का अलर्ट देगा। इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई है और जल्द ही पूरे भारत में लागू होगा।

टेलीकॉम कंपनी Airtel ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने एक AI-पावर्ड प्रोटेक्शन टूल पेश किया है जो रियल-टाइम में धोखाधड़ी का पता लगाकर यूजर्स को आगाह करेगा। यह नया सुरक्षा फीचर ऐसे समय में आया है जब OTP- स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं। धोखेबाज डिलीवरी, कस्टमर सपोर्ट या अन्य रोजमर्रा की सेवाओं का बहाना बनाकर ग्राहकों पर जल्दबाजी का दबाव बनाते हैं और उनसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा OTP साझा करवा लेते हैं। इसके जरिए अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। Airtel का नया सिस्टम ऐसे जोखिमों की पहचान करता है और तुरंत फ्रॉड अलर्ट देकर यूजर को सचेत करता है।

इसी समस्या को देखते हुए Airtel ने एक नया AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) बेस्ड सुरक्षा सिस्टम लॉन्च किया है। यह सिस्टम आपको पहले ही चेतावनी देगा कि कहीं आप ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे। यह सिस्टम नेटवर्क-लेवल पर प्रोएक्टिव्ली काम करता है। यानी यह सीधे नेटवर्क पर ही फर्जी गतिविधि को पहचानकर यूजर को चेतावनी भेजता है। फिलहाल यह फीचर हरियाणा में लाइव है और कंपनी जल्द ही इसे सबके लिए उपलब्ध कर देगी।

कैसे किया जाता है OTP फ्रॉड इस फ्रॉड में ठग आपको कॉल करते हैं और खुद को बैंक अधिकारी, कूरियर एजेंट या किसी कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। वे कहते हैं कि आपका KYC अपडेट करना है या कोई ट्रांजैक्शन अटका हुआ है। फिर वे आपसे OTP मांग लेते हैं। जैसे ही आप OTP बताते हैं, आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं। कई लोग जल्दबाजी या डर में आकर OTP शेयर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं।

Airtel का AI सिस्टम कैसे काम करेगा? Airtel का नया सिस्टम सीधे नेटवर्क लेवल पर काम करेगा। यानी आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। अगर सिस्टम को लगे कि कॉल के दौरान OTP से जुड़ा कोई शक वाला मामला है, तो आपको तुरंत अलर्ट मैसेज या चेतावनी मिलेगी। जब सिस्टम संभावित धोखाधड़ी स्थितियों का पता लगाता है, तो यह यूजर को अलर्ट करता है कि ‘यह OTP स्कैम हो सकता है’। इससे आप समझ जाएंगे कि मामला गड़बड़ हो सकता है। यानी अब सिर्फ आपकी समझ पर नहीं, बल्कि AI की निगरानी भी आपकी मदद करेगी।