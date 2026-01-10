आ गया डेली 3GB डेटा वाला छोटा रिचार्ज, कीमत 40 रुपये से भी कम, इस कंपनी ने दिया तोहफा

संक्षेप: Airtel ने कुछ चुनिंदा सर्कल्स में यूजर्स के लिए एक नया डेटा पैक लॉन्च किया है, जिसमें हर दिन 3GB डेटा मिलता है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस प्लान की कीमत, वैलिडिटी और बेनिफिट्स के बारे में सबकुछ...

Airtel अपने यूजर्स के लिए कई तरह के डेटा पैक ऑफर करती है, जिनकी कीमत किफायती 22 रुपये से शुरू होकर 361 रुपये तक जाती है। हालांकि, एयरटेल ने कुछ चुनिंदा सर्कल्स में यूजर्स के लिए एक नया डेटा पैक लॉन्च किया है, जिसमें हर दिन 3GB डेटा मिलता है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस प्लान की कीमत, वैलिडिटी और बेनिफिट्स के बारे में सबकुछ...

एयरटेल का 39 रुपये का डेटा पैक टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, एयरटेल ने चुनिंदा सर्कल्स में 39 रुपये का नया डेटा पैक लॉन्च किया है। यह पैक 3 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को डेली 3GB डेटा मिलता है। यानी पूरी वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 9GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। हाई-स्पीड डेटा कोटा खत्म होने के बाद, एक्स्ट्रा डेटा यूज करने के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा। एयरटेल के अनुसार, यह शॉर्ट-टर्म वैलिडिटी वाला डेटा पैक सिर्फ उत्तर प्रदेश (ईस्ट), महाराष्ट्र और तमिलनाडु सर्कल में उपलब्ध है।

एयरटेल का 33 रुपये का डेटा पैक एयरटेल 33 रुपये का डेटा पैक भी देता है, जिसमें 1 दिन की वैलिडिटी के साथ 2GB डेटा मिलता है। डेटा कोटा खत्म होने के बाद, एक्स्ट्रा डेटा यूज करने के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा। इसकी तुलना में, कुछ चुनिंदा सर्कल में मिलने वाला 39 रुपये का डेटा पैक डेटा बेनिफिट्स के मामले में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है।