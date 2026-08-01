काम की बात: करोड़ों ग्राहकी की मौज, Friendship Day पर एयरटेल लाई नई सुविधा, दोस्त भी झूम उठेंगे
Airtel करोड़ों ग्राहकों को अपने खास दोस्त के एयरटेल प्रीपेड नंबर को रिचार्ज करने और उसके साथ एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल फ्रेंडशिप बैंड शेयर करने की सुविधा दे रहा है, जिससे एक नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज फ्रेंडशिप डे के तोहफे में बदल जाता है।
एयरटेल ने Friendship Day के मौके पर अपने करोड़ों यूजर्स को एक शानदार गिफ्ट दिया है। एयरटेल ने फ्रेंडशिप डे से पहले प्रीपेड रिचार्ज को डिजिटल फ्रेंडशिप गिफ्ट में बदल दिया है। 2 अगस्त को मनाए जाने वाले फ्रेंडशिप डे के लिए, एयरटेल ने एक नया डिजिटल कैंपेन शुरू किया है। यह कैंपेन फ्रेंडशिप बैंड को नए और आधुनिक रूप में लेकर आया है।
सिर्फ ऑनलाइन बधाई मैसेज भेजने के बजाय, एयरटेल अब ग्राहकों को अपने किसी दोस्त के एयरटेल प्रीपेड नंबर को रिचार्ज करने और उसके साथ एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल फ्रेंडशिप बैंड भेजने की सुविधा देता है, जिससे एक नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज फ्रेंडशिप डे के तोहफे में बदल जाता है। यह पहल अभी एयरटेल ऐप के जरिए उपलब्ध है और 2 अगस्त, 2026 तक चलेगी। कैसे होगा काम, चलिए बताते हैं…
किसी दोस्त का फोन रिचार्ज करें और उन्हें डिजिटल फ्रेंडशिप बैंड भेजें
टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रोसेस एयरटेल ऐप के अंदर किसी दोस्त का एयरटेल प्रीपेड मोबाइल नंबर दर्ज करने से शुरू होती है। प्रीपेड रिचार्ज को सिलेक्ट करने और भुगतान पूरा करने के बाद, यूजर को इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करने से पहले एक डिजिटल फ्रेंडशिप बैंड चुनने के लिए कहा जाता है।
एयरटेल ने कोई आम डिजाइन देने के बजाय, अलग-अलग तरह की दोस्ती से इंस्पायर्ड कई फ्रेंडशिप बैंड थीम बनाई हैं। ग्राहक नीचे ऑप्शन की लिस्ट देख सकते हैं:
1.जिम बडी
2.मेम डीलर
3. गेडी पार्टनर
4. खाने के शौकीन दोस्त
5. गॉसिप स्पिलर
6. फ्री थेरेपिस्ट
हर डिजाइन एक अलग पर्सनैलिटी दर्शाता है, जिससे डिजिटल गिफ्ट ज्यादा पर्सनलाइज्ड लगता है।
WhatsApp या SMS के जरिए शेयर करना
एक बार फ्रेंडशिप बैंड चुन लेने के बाद, इसे तुरंत WhatsApp या SMS के जरिए शेयर किया जा सकता है।
पाने वाले को चुने हुए फ्रेंडशिप बैंड के साथ फ्रेंडशिप डे की बधाई भी मिलती है। SMS से भेजने पर, बधाई संदेश में भेजने वाले का नाम भी शामिल किया जा सकता है, जिससे यह और भी खास बन जाता है।
बधाई मिलने के बाद, दोस्तों को कैंपेन पेज के जरिए किसी और को डिजिटल फ्रेंडशिप बैंड भेजकर जश्न जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे फ्रेंडशिप डे की बधाई का एक सिलसिला बन जाता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।