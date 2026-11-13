भारत में सस्ते हैं रीचार्ज प्लान! Airtel चेयरमैन का बड़ा बयान, यूजर्स की बढ़ सकती है टेंशन
भारत में मोबाइल रीचार्ज अभी भी दुनिया के मुकाबले सस्ते हैं, ऐसा Airtel फाउंडर सुनील भारती मित्तल का मानना है। उन्होंने औसत मोबाइल खर्च करीब 350 रुपये महीना होने की बात कही है।
भारत में मोबाइल रीचार्ज को लेकर अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि टेलीकॉम कंपनियों ने प्लान महंगे कर दिए हैं। वहीं भारती एयरटेल के फाउंडर और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल की राय इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि भारत में मोबाइल सेवाओं की कीमत अभी भी काफी कम है और यूजर्स को औसतन करीब 350 रुपये महीना मोबाइल कनेक्शन पर खर्च करना चाहिए।
मित्तल ने मोबाइल रीचार्ज की तुलना रोजमर्रा की चीजों से करते हुए कहा कि आज साबुन, चिप्स का पैकेट या पेप्सी की बोतल पर भी लोगों को मोबाइल सेवा की तुलना में ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक करीब 350 रुपये महीना खर्च करने पर भी मोबाइल सेवा की कीमत लगभग 10 से 12 रुपये प्रतिदिन बैठती है। इसके बदले यूजर्स को सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट ही नहीं, बल्कि बैंकिंग, UPI, एजुकेशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े काम, हेल्थ सर्विसेज और एंटरटेनमेंट जैसी कई सुविधाओं का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है।
मित्तल के मुताबिक उन्होंने करीब 10 साल पहले मोबाइल यूजर्स के लिए 300 रुपये का औसत मासिक खर्च सही बताया था। अब महंगाई और नेटवर्क चलाने की बढ़ती लागत को देखते हुए उन्होंने यह आंकड़ा बढ़ाकर 350 रुपये बताया है। उनका कहना है कि फ्यूल, बिजली, कर्मचारियों और प्रशासन से जुड़े खर्च बढ़ चुके हैं, जबकि टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क के विस्तार पर लगातार भारी निवेश करना पड़ रहा है।
विस्तार पर खर्च हो रही है बड़ी रकम
भारत में अभी भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी विस्तार की जरूरत है। मित्तल ने कहा कि चीन में 10 लाख से ज्यादा मोबाइल टावर हैं, जबकि भारत में करीब 3.5 लाख टावर हैं। उनके मुताबिक भारत को मौजूदा टावर इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम दोगुना करने की जरूरत है। इसके अलावा फाइबर नेटवर्क और समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल पर भी बड़ा निवेश करना होगा।
5G नेटवर्क पर भी टेलीकॉम कंपनियां भारी रकम खर्च कर चुकी हैं। मित्तल के अनुसार स्पेक्ट्रम खरीदने में कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपये लगाए हैं और नेटवर्क तैयार करने में भी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। हालांकि 5G से जिस तरह की नई कमाई की उम्मीद थी, वह अभी तक पूरी तरह नहीं हुई है।
तेजी से बढ़ा है एयरटेल का ARPU
दिलचस्प बात यह है कि Airtel का मौजूदा औसत रेवेन्यू प्रति यूजर यानी ARPU सितंबर तिमाही में 271 रुपये रहा है। ऐसे में 350 रुपये का औसत ARPU मौजूदा स्तर से करीब 29 प्रतिशत ज्यादा होगा। यानी मित्तल जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, वह मौजूदा औसत खर्च से काफी ऊपर है।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 350 रुपये का कोई नया रीचार्ज प्लान जल्द लॉन्च होने वाला है। मित्तल ने यह नहीं बताया है कि टैरिफ कब बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि 350 रुपये का औसत खर्च मौजूदा समय में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए ज्यादा उचित स्तर होगा।
पहले भी महंगे हो चुके हैं रीचार्ज
भारत में आखिरी बड़ा टैरिफ चेंज जून-जुलाई 2024 में हुआ था, जब प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान की कीमतों में करीब 10 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की थी। इसके बाद कंपनियां बिना सीधे सभी प्लान महंगे किए भी ज्यादा कीमत वाले प्लान की तरफ यूजर्स को ले जाने की कोशिश कर रही हैं। Airtel ने अगस्त 2026 में 299 रुपये वाले एक एंट्री-लेवल प्लान को हटाया था, हालांकि बाद में 299 रुपये का प्रीपेड प्लान वापस भी लाया गया।
Airtel फाउंडर का यह बयान जरूर संकेत देता है कि टेलीकॉम कंपनियां आने वाले समय में मोबाइल सर्विसेज से ज्यादा कमाई करना चाहती हैं। अगर भविष्य में टैरिफ बढ़ते हैं, तो इसका सीधा असर करोड़ों मोबाइल यूजर्स के मंथली बजट पर पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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