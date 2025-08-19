झटका! Jio के बाद Airtel का भी सस्ता प्लान बंद, हजारों यूजर्स नहीं कर पाएंगे रीचार्ज

Airtel ने ऐलान किया है कि उसका 249 रुपये वाला प्रीपेड प्लान आज रात 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा। इस प्लान में 24 दिन की वैलिडिटी के साथ रोजाना 1GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा मिलती थी।

टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और यूजर्स अब सस्ते प्लान्स से रीचार्ज नहीं कर पाएंगे। Jio के बाद अब Airtel ने भी अपने अफॉर्डेबल 249 रुपये वाले प्रीपेड प्लान को बंद करने की घोषणा कर दी है। कंपनी की वेबसाइट पर इस प्लान को ‘Product Closing Tonight’ टैग के साथ दिखाया जा रहा है और आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 20 अगस्त 2025 की रात 12 बजे के बाद यह प्लान उपलब्ध नहीं होगा।

सस्ता एयरटेल प्लान उन सब्सक्राइबर्स के बीच खासा लोकप्रिय था जो कम बजट में डाटा और कॉलिंग का फायदा चाहते थे। कंपनी के इस प्रीपेड पैक में 24 दिन की वैलिडिटी दी जाती थी, जिसमें रोजाना 1GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा शामिल थी। लो-इनकम यूजर्स के लिए यह एक बैलेंस्ड ऑप्शन माना जाता था।

Jio ने भी हटाया था सस्ता प्लान उधर, कुछ ही दिन पहले Jio ने भी इसी तरह का 249 रुपये वाला Truly Unlimited प्लान हटा दिया है। Jio का पैक 28 दिन की वैलिडिटी और रोज़ाना 1.5GB डाटा के साथ आता था। लेकिन अब दोनों कंपनियों के पोर्टफोलियो से यह बजट-फ्रेंडली पैक हट चुका है। साफ है कि यूजर्स के पास अब महंगे प्लान्स से रीचार्ज करने का ऑप्शन है।

स्ट्रेटजी बदल रही हैं कंपनियां एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियां धीरे-धीरे अपनी स्ट्रेटजी बदल रही हैं और छोटे पैक्स के बजाय मिड और हाई-रेंज रीचार्ज पर फोकस करने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में ग्राहकों को अब सस्ते रीचार्ज ऑप्शंस की तलाश में दिक्कत हो सकती है।