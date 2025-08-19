Airtel यूजर्स के मजे हो गए! पूरे 6 महीने के लिए FREE मिल रहा है ये सब्सक्रिप्शन
एयरटेल ने अब अपने प्रीपेड यूजर्स को भी Apple Music का फायदा देना शुरू कर दिया है। यूजर्स को छह महीने तक फ्री ट्रायल मिलेगा। अब तक यह फायदा केवल पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड यूजर्स को दिया जा रहा था।
टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने अब अपने प्रीपेड ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बदलाव के साथ कंपनी प्रीपेड यूजर्स को भी एंटरटेनमेंट का नया विकल्प दे रही है। कंपनी अब तक यह सुविधा केवल पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स को दे रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे प्रीपेड यूजर्स को भी Apple Music का फ्री एक्सेस दिया जा रहा है।
एयरटेल के कई प्रीपेड ग्राहकों को अब Airtel Thanks ऐप में Apple Music का बैनर दिख रहा है। कंपनी यहां उन्हें छह महीने तक का फ्री ट्रायल दे रही है। इस ट्रायल पीरियड के खत्म होने के बाद सब्सक्राइबर्स को को Apple Music का फायदा लेने के लिए 119 रुपये प्रति माह खर्च करना होगा। हालांकि, यूजर्स जब चाहें अपना सब्सक्रिप्शन कैंसल कर सकते हैं।
चुनिंदा यूजर्स को दिख रहा है बैनर
भारती एयरटेल ने फिलहाल इस ऑफर की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई प्रीपेड यूजर्स ऐप में जाकर इसे वेरिफाई कर पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑफर सिर्फ अनलिमिटेड 5G प्लान तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ अन्य प्रीपेड प्लान्स पर भी दिख रहा है।
दरअसल, एयरटेल ने पहले ही अपने पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए Apple Music और Apple TV+ जैसे प्रीमियम बेनिफिट्स देने शुरू किए थे। अब इसे प्रीपेड यूजर्स तक एक्सटेंड करना कंपनी की बड़ी स्ट्रेटजी को दिखाता है, जहां वह केवल कनेक्टिविटी प्रोवाइडर नहीं, बल्कि डिजिटल एंटरटेनमेंट हब के तौर पर भी अपनी पहचान बना रही है।
अन्य प्लान्स में भी मिल रहे हैं खास फायदे
एयरटेल पहले ही ऐसे रीचार्ज प्लान्स लॉन्च कर चुका है, जिनमें डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स (जैसे Netflix, Disney+ Hotstar, SonyLIV, Zee5) का एक्सेस मिलता है। खास बात यह है कि ये पैक 16 भाषाओं में कंटेंट ऑफर करते हैं। याद दिला दें, हाल ही में एयरटेल ने Perplexity AI Pro का भी फ्री एक्सेस यूजर्स को देना शुरू किया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।