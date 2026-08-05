करोड़ों ग्राहकों को झटका, इस कंपनी ने बंद किया सबसे सस्ता ‘अनलिमिटेड’ Recharge, 300 से कम थी कीमत

Airtel ने अपना सबसे सस्ता अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा प्लान बंद कर दिया है। कंपनी ने 299 रुपये का रिचार्ज हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कंपनी ने पिछले साल अगस्त में ही 249 रुपये के रिचार्ज पैक की कीमत बढ़ाकर 299 रुपये कर थी।

एयरटेल ने अपना सबसे सस्ता अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा प्लान बंद कर दिया है

एयरटेल ने पिछले साल अपने सबसे किफायती प्रीपेड रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा दी थीं, जिसमें हाई-स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग और बहुत कुछ मिलता था। अब कीमत में बढ़ोतरी करने के एक साल बाद, कंपनी ने अब अपनी वेबसाइट और एयरटेल थैंक्स ऐप से 299 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज प्लान को हटाकर इसे बंद कर दिया है। कंपनी ने पिछले साल अगस्त में 249 रुपये के रिचार्ज पैक की कीमत बढ़ाकर 299 रुपये कर दी थी। अब, कंपनी ने इस पैक को अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया है। इसके बंद होने से उन करोड़ों ग्राहकों को झटका लग सकता है, जो इस सस्ते प्लान पर निर्भर थे।

एयरटेल का 299 रुपये का रिचार्ज प्लान बंद होने से 349 रुपये का पैक कंपनी का सबसे सस्ता रिचार्ज बन गया है, जो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स प्रदान करता है। इसके अलावा, एक टिप्स्टर का दावा है कि कंपनी ने अपने 579 रुपये और 619 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज पैक भी बंद कर दिए हैं।

एयरटेल ने अपना सबसे सस्ता अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा प्लान बंद कर दिया है कंपनी ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करके अपने 299 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान को हटा दिया है और बंद कर दिया है। इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा और रोजाना 1GB 5G और 4G डेटा मिलता था। इसके अलावा, इसमें रोजाना 100 एसएमएम, फ्री कॉलर ट्यून और Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन भी मिलता था।

299 रुपये का प्लान बंद होने के बाद, 349 रुपये वाला रिचार्ज प्लान अब देश में एयरटेल का सबसे सस्ता प्रीपेड रिचार्ज पैक है। इस प्लान में अनलिमिटेड लोकल और STD कॉल, डेली 2GB डेटा के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है। इस प्लान में ग्राहकों को छह महीने के लिए फ्री ऐप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन, फ्री हैलोट्यून्स और 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

इसके अलावा, ग्राहक 379 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज पैक भी चुन सकते हैं। यह प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में ऐप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन, गूगल वन सब्सक्रिप्शन और एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम (12 महीनों के लिए) सब्सक्रिप्शन और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।