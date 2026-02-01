एयरटेल ने दिया झटका, प्लान में नहीं मिलेगा 17 हजार रुपये वाला फ्री बेनिफिट, अब 4 हजार रुपये का फायदा

संक्षेप: एयरटेल ने अपने Perplexity Pro ऑफर को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। ऑफर में Perplexity Pro AI का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये थी। अब यूजर्स को 4 हजार रुपये का दूसरा ऑफर दिया जा रहा है।

एयरटेल ने यूजर्स को तगड़ा झटका दिया है। टेलिकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल ने अपने Perplexity Pro ऑफर को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। एयरटेल ने इस ऑफर को पिछले साल लॉन्च किया था। लॉन्च के समय ही कंपनी ने बता दिया था कि यह ऑफर 16 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर था। इसमें कंपनी यूजर्स को Perplexity Pro AI का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रही थी, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये थी।

खास बात है कि कंपनी ने एक ऑफर बंद करने के साथ यूजर्स के लिए दूसरा ऑफर लेकर हाजिर हो गई है। इस ऑफर में यूजर्स को Adobe Express Premium का ऐक्सेस दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 4 हजार रुपये है। आइए जानते हैं एयरटेल के कुछ सस्ते प्लान जिनमें इसका फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है।

Adobe Express Premium फ्री वाले सस्ते प्लान एयरटेल 199 रुपये वाला प्लान कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा दे रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस मिलेगा। यह प्लान 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का फ्री ऐक्सेस देता है, जिसकी कीमत 4 हजार रुपये है।

एयरटेल का 219 रुपये वाला प्लान प्लान आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह 300 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इंटरनेट यूज करने के लिए कंपनी इस प्लान में 3जीबी डेटा दे रही है। यह प्लान भी 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का ऐक्सेस देता है।