Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़airtel discontinues perplexity pro ai offer starts offering free adobe express premium
एयरटेल ने दिया झटका, प्लान में नहीं मिलेगा 17 हजार रुपये वाला फ्री बेनिफिट, अब 4 हजार रुपये का फायदा

एयरटेल ने दिया झटका, प्लान में नहीं मिलेगा 17 हजार रुपये वाला फ्री बेनिफिट, अब 4 हजार रुपये का फायदा

संक्षेप:

एयरटेल ने अपने Perplexity Pro ऑफर को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। ऑफर में Perplexity Pro AI का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये थी। अब यूजर्स को 4 हजार रुपये का दूसरा ऑफर दिया जा रहा है।

Feb 01, 2026 09:51 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एयरटेल ने यूजर्स को तगड़ा झटका दिया है। टेलिकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल ने अपने Perplexity Pro ऑफर को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। एयरटेल ने इस ऑफर को पिछले साल लॉन्च किया था। लॉन्च के समय ही कंपनी ने बता दिया था कि यह ऑफर 16 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर था। इसमें कंपनी यूजर्स को Perplexity Pro AI का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रही थी, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये थी।

खास बात है कि कंपनी ने एक ऑफर बंद करने के साथ यूजर्स के लिए दूसरा ऑफर लेकर हाजिर हो गई है। इस ऑफर में यूजर्स को Adobe Express Premium का ऐक्सेस दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 4 हजार रुपये है। आइए जानते हैं एयरटेल के कुछ सस्ते प्लान जिनमें इसका फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है।

Adobe Express Premium फ्री वाले सस्ते प्लान

एयरटेल 199 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा दे रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस मिलेगा। यह प्लान 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का फ्री ऐक्सेस देता है, जिसकी कीमत 4 हजार रुपये है।

एयरटेल का 219 रुपये वाला प्लान

प्लान आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह 300 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इंटरनेट यूज करने के लिए कंपनी इस प्लान में 3जीबी डेटा दे रही है। यह प्लान भी 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का ऐक्सेस देता है।

ये भी पढ़ें:₹4 हजार सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, 28 फरवरी तक तगड़ा बैंक डिस्काउंट भी

एयरटेल का 299 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 28 दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी डेटा दे रही है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है। इसमें आपको Adobe Express Premium का 12 महीने के लिए फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

ये भी पढ़ें:7000mAh की बैटरी वाला नया फोन लॉन्च, मेन कैमरा 50MP का, डिस्प्ले भी शानदार
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Airtel Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।