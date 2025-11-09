Airtel यूजर्स को झटका, कंपनी ने बंद किया सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्लान, अब खर्च करने होंगे इतने पैसे

संक्षेप: Airtel यूजर्स के लिए बुरी खबर है। कंपनी ने अपने सबसे सस्ते अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब अनलिमिटेड कॉलिंग वाला सबसे सस्ता रिचार्ज करने के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अब एयरटेल का 199 रुपये का प्लान एंट्री लेवल ट्रूली अनलिमिटेड प्लान बन गया है।

Airtel यूजर्स के लिए बुरी खबर है। कंपनी ने अपने सबसे सस्ते अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब अनलिमिटेड कॉलिंग वाला सबसे सस्ता रिचार्ज करने के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दरअसल, एयरटेल ने 189 रुपये का प्लान बंद किया है, जो कुछ समय पहले तक, प्रीपेड यूजर्स के लिए सबसे सस्ता ट्रूली अनलिमिटेड प्लान था। अब एयरटेल का 199 रुपये का प्लान एंट्री लेवल ट्रूली अनलिमिटेड प्लान बन गया है। यह कोई नया प्लान नहीं है, बल्कि पहले से ही कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूद है। चलिए जानते हैं 199 रुपये के प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलेगा...

एयरटेल का 199 रुपये का ट्रूली अनलिमिटेड प्लान एयरटेल का 199 रुपये का प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है, यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में 56GB डेटा मिलेगा। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद अतिरिक्त डेटा के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा। इसके अलावा, डेली एसएमएस लिमिट समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल एसएमएस और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस चार्ज देना होगा। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में फ्री हैलोट्यून्स (हर 30 दिन में कोई भी एक ट्यून मुफ्त में सेट करें) और 12 महीनों के लिए 17,000 रुपये कीमत का परप्लेक्सिटी प्रो एआई सब्सक्रिप्शन शामिल है। प्रीपेड यूजर्स के लिए अगला ट्रूली अनलिमिटेड प्लान 219 रुपये का है।

एयरटेल ने बंद किया 189 रुपये का प्लान एयरटेल ने 189 रुपये का प्लान अब हमेशा के लिए बंद कर दिया है। यह अब रिचार्ज के लिए उपलब्ध नहीं है और ऐसा लगता है कि इसे चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है। इस वजह से 199 रुपये वाला प्लान नया एंट्री-लेवल टैरिफ बन गया है। यह प्लान खासतौर से उन यूजर्स के लिए था, जिनकी प्राथमिकता कॉलिंग थी।