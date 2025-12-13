ग्राहकों को झटका, अब इन बूस्टर पैक में मिलेगा 6GB तक कम डेटा, कंपनी ने की कटौती

संक्षेप: Airtel ने अपनी अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफरिंग से जुड़े डेटा बूस्टर पैक में मिलने वाले डेटा बेनिफिट्स को घटा दिया है। इन प्लान्स की कीमत 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये है। अब इनमें 6GB तक कम डेटा मिलेगा। डिटेल में जानिए

Airtel तेजी से अपने प्लान्स को रिवाइज्ड कर रहा है। अब कंपनी ने अपने डेटा बूस्टर पैक में मिलने वाले डेटा बेनिफिट को कम कर दिया है। दरअसल, एयरटेल ने अपनी अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफरिंग से जुड़े डेटा बूस्टर पैक में मिलने वाले डेटा बेनिफिट्स को कम कर दिया है। कंपनी ने जुलाई 2024 में तीन अनलिमिटेड 5G बूस्टर पैक लॉन्च किए थे, जिससे अनलिमिटेड 5G बेनिफिट्स के बिना प्लान वाले यूजर्स भी अपने प्लान को अपग्रेड करके अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा ले सकें।

एयरटेल अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन पैक टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, अभी एयरटेल के जिन यूजर्स के प्लान में रोज 2GB या उससे ज्यादा डेटा मिलता है, उन्हें अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा मिल रहा है। डेली 1GB और 1.5GB डेटा वाले प्लान के यूजर्स इन अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन पैक का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड 5G डेटा में अपग्रेड कर सकते हैं, जिनकी कीमत 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये है।

लॉन्च के समय, ये पैक मौजूदा प्लान की बाकी वैलिडिटी के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा के अलावा, क्रमशः 3GB, 6GB और 9GB एक्स्ट्रा डेटा दे रहे थे। अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान की लिमिट से ज्यादा है और इसका इस्तेमाल सिर्फ 5G नेटवर्क वाले इलाकों में किया जा सकता है। एयरटेल ने अब इन ऐड-ऑन पैक पर डेटा बेनिफिट्स कम कर दिए हैं।

अब मिलेगा इतना कम डेटा वेबसाइट के अनुसार, 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये के अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन पैक अब अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट्स के साथ क्रमशः 1GB (पहले 3GB), 2GB (पहले 6GB) और 3GB (पहले 9GB) डेटा देते हैं। डेटा कोटा खत्म होने के बाद, अतिरिक्त डेटा पर 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज लगेगा। ये ऐड-ऑन पैक तभी दिखेंगे जब कस्टमर एलिजिबल बेस प्लान पर होगा।