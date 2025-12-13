Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
ग्राहकों को झटका, अब इन बूस्टर पैक में मिलेगा 6GB तक कम डेटा, कंपनी ने की कटौती

Airtel ने अपनी अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफरिंग से जुड़े डेटा बूस्टर पैक में मिलने वाले डेटा बेनिफिट्स को घटा दिया है। इन प्लान्स की कीमत 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये है। अब इनमें 6GB तक कम डेटा मिलेगा। डिटेल में जानिए

Dec 13, 2025 05:22 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Airtel तेजी से अपने प्लान्स को रिवाइज्ड कर रहा है। अब कंपनी ने अपने डेटा बूस्टर पैक में मिलने वाले डेटा बेनिफिट को कम कर दिया है। दरअसल, एयरटेल ने अपनी अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफरिंग से जुड़े डेटा बूस्टर पैक में मिलने वाले डेटा बेनिफिट्स को कम कर दिया है। कंपनी ने जुलाई 2024 में तीन अनलिमिटेड 5G बूस्टर पैक लॉन्च किए थे, जिससे अनलिमिटेड 5G बेनिफिट्स के बिना प्लान वाले यूजर्स भी अपने प्लान को अपग्रेड करके अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा ले सकें।

एयरटेल अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन पैक

टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, अभी एयरटेल के जिन यूजर्स के प्लान में रोज 2GB या उससे ज्यादा डेटा मिलता है, उन्हें अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा मिल रहा है। डेली 1GB और 1.5GB डेटा वाले प्लान के यूजर्स इन अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन पैक का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड 5G डेटा में अपग्रेड कर सकते हैं, जिनकी कीमत 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये है।

लॉन्च के समय, ये पैक मौजूदा प्लान की बाकी वैलिडिटी के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा के अलावा, क्रमशः 3GB, 6GB और 9GB एक्स्ट्रा डेटा दे रहे थे। अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान की लिमिट से ज्यादा है और इसका इस्तेमाल सिर्फ 5G नेटवर्क वाले इलाकों में किया जा सकता है। एयरटेल ने अब इन ऐड-ऑन पैक पर डेटा बेनिफिट्स कम कर दिए हैं।

अब मिलेगा इतना कम डेटा

वेबसाइट के अनुसार, 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये के अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन पैक अब अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट्स के साथ क्रमशः 1GB (पहले 3GB), 2GB (पहले 6GB) और 3GB (पहले 9GB) डेटा देते हैं। डेटा कोटा खत्म होने के बाद, अतिरिक्त डेटा पर 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज लगेगा। ये ऐड-ऑन पैक तभी दिखेंगे जब कस्टमर एलिजिबल बेस प्लान पर होगा।

एयरटेल अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट

एयरटेल के 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये के अनलिमिटेड 5G डेटा ऐड-ऑन पैक के साथ, 1GB या 1.5GB प्रतिदिन वाले प्लान वाले कस्टमर भी अनलिमिटेड 5G डेटा का आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए 30 दिनों के लिए 300GB की फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) लिमिट लागू होगी। चूंकि एयरटेल किसी भी डेटा बेनिफिट को 5G नेटवर्क पर इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, इसलिए 5G से कनेक्ट होने पर डेटा की खपत काफी तेज होती है।

अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

