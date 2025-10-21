अब सिर्फ ₹599 में पाएं रॉकेट जैसी इंटरनेट स्पीड, Disney+ Hotstar, ₹17000 का Perplexity Pro, 350 चैनल फ्री!

संक्षेप: 600 रुपए से कम में एक शानदार ब्रॉडबैंड प्लान खरीदना चाहते हैं तो Airtel का यह प्लान बेस्ट है। इस प्लान में आपको 30 Mbps की स्पीड, Disney+ Hotstar और 20 OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री सब्सक्रिप्शन, साथ ही 350 टीवी चैनल्स और फ्री राऊटर का मज़ा मिलेगा। जानिए प्लान की सभी डिटेल्स:

Airtel Cheapest Broadband Plans: अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा वाई-फाई प्लान ढूंढ रहे हैं जो तेज स्पीड, सस्ते दाम और मनोरंजन का पूरा पैकेज दे, तो Airtel का नया 599 रुपए वाला ब्रॉडबैंड प्लान आपके लिए एकदम सही साबित हो सकता है। यह प्लान न केवल फास्ट इंटरनेट देता है, बल्कि इसमें आपको 350 से ज्यादा टीवी चैनल्स, Disney+ Hotstar समेत 20 ओटीटी ऐप्स का फ्री एक्सेस और साथ ही फ्री राऊटर भी मिलता है। आइए जानते हैं कि आखिर इस Airtel Wifi Plan में क्या है खास।

Airtel का 599 रुपए वाला Wifi प्लान Airtel का 599 रुपए वाला ब्रॉडबैंड प्लान मनोरंजन और काम, दोनों के लिए बेस्ट माना जा रहा है। इस प्लान में आपको 30 Mbps की हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, जो एक औसत भारतीय फैमिली की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस प्लान में आपको सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, बल्कि Disney+ Hotstar और 20 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। यानी कि आप मूवी, वेब सीरीज, लाइव क्रिकेट और अपने पसंदीदा शो को बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं। इतना ही नहीं, Airtel इस प्लान में 350 से ज्यादा टीवी चैनल्स (HD चैनल्स समेत) का भी एक्सेस देता है, जिससे यह सिर्फ इंटरनेट प्लान नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट हब बन जाता है।

जो लोग टीवी और OTT दोनों देखना पसंद करते हैं, उनके लिए यह प्लान एकदम परफेक्ट है। 599 रुपए में इतने सारे फीचर्स मिलना वाकई में बड़ी बात है, खासकर तब जब दूसरी कंपनियों के समान प्लान की कीमत कहीं ज़्यादा है।

Free Wifi Router और Installation का ऑफर अगर आप इस प्लान को कम से कम 6 महीने के लिए एक्टिवेट करते हैं, तो Airtel की ओर से आपको फ्री Wifi राऊटर मिलता है। यानी आपको राऊटर खरीदने के लिए अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है।

हालांकि, Airtel के ब्रॉडबैंड इंस्टॉलेशन की सामान्य कीमत ₹1500 है, लेकिन कई बार कंपनी इसे भी डिस्काउंट या प्रमोशनल ऑफर के तहत माफ कर देती है। इसलिए अगर आप नया कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो Airtel के ऑफिशियल स्टोर या वेबसाइट पर चल रहे ऑफर्स जरूर चेक करें।

यह प्लान उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जो Netflix या Hotstar पर हाई-क्वालिटी कंटेंट स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि 30 Mbps स्पीड पर 4K क्वालिटी में भी बिना बफरिंग के वीडियो चल सकते हैं।

यह प्लान Airtel Thanks Benefits के साथ आता है, जिसके तहत आपको Airtel के चुनिंदा ऐप्स, रिवॉर्ड्स और कुछ OTT बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कंपनी का यह ऑफर उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक किफायती रेट में अनलिमिटेड इंटरनेट यूज करना चाहते हैं।

कौन-कौन से OTT प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं फ्री Airtel के 599 रुपए प्लान में आपको सिर्फ Disney+ Hotstar ही नहीं, बल्कि कई और लोकप्रिय ऐप्स जैसे SonyLIV, Lionsgate Play, Eros Now, Hoichoi, ManoramaMax आदि का भी एक्सेस मिलता है।