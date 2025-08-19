वापस आया कम कीमत वाला एयरटेल का पॉप्युलर प्रीपेड प्लान, 30 दिन वैलिडिटी और डेटा, कॉलिंग भी airtel brings back rupees 319 plan with same validity but less daily data will compete with jio 319 plan, Gadgets Hindi News - Hindustan
वापस आया कम कीमत वाला एयरटेल का पॉप्युलर प्रीपेड प्लान, 30 दिन वैलिडिटी और डेटा, कॉलिंग भी

एयरटेल का 319 रुपये वाला प्लान वापस आ गया है। प्लान में ऑफर की जा रही वैलिडिटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, इसमें ऑफर किए जाने वाले डेली डेटा को जरूर कम कर दिया गया है। इस प्लान की टक्कर जियो के 319 रुपये वाले प्लान से है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 07:31 AM
एयरटेल (Airtel) ने अपने एक पुराने प्रीपेड प्लान को फिर से लाइव कर दिया है। कंपनी का यह प्लान 319 रुपये का है। इस प्रीपेड प्लान के वापस आने की जानकारी टेलीकॉम टॉक ने दी है। कंपनी कुछ समय पहले तक इस प्लान को ऑफर कर रही थी, लेकिन फिर इसे डिस्कंटिन्यू कर दिया गया था। जिस वक्त इस प्लान को बंद किया गया था, उस वक्त यह एक महीने की वैलिडिटी ऑफर करता था। खास बात है कि वापस आने पर भी इसकी वैलिडिटी में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है।

हालांकि, कंपनी ने प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेली डेटा बेनिफिट को जरूर कम कर दिया है। एयरटेल के इस प्लान की टक्कर जियो के 319 रुपये वाले प्लान से है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान में ऑफर किए जा रहे बेनिफिट्स के बारे में। एयरटेल के इस प्लान की टक्कर जियो के 319 रुपये वाले प्लान से है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान में ऑफर किए जा रहे बेनिफिट्स के बारे में।

एयरटेल का 319 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान एक महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। पहले इस प्लान में हर दिन 2जीबी डेटा दिया जाता था, लेकिन अब इसमें ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा कम हो गया है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। पहले प्लान में यूजर्स को 5G डेटा बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन अब वह भी नहीं ऑफर किया जा रहा। प्लान में आपको रोज 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। प्लान में ऑफर किए जा रहे अडिशनल बेनिफिट्स में फ्री हेलोट्यून्स का सब्सक्रिप्शन शामिल है, जो 30 दिन तक वैलिड रहता है।

जियो का 319 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी भी एक महीने की है। यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए यूजर्स को हर दिन 1.5जीबी डेटा देता है। इसमें आपको देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। प्लान में कंपनी हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी दे रही है। प्लान की खास बात है कि इसमें कंपनी जियो टीवी का ऐक्सेस दे रही है। साथ ही इसमे जियो एआई क्लाउड पर फ्री स्टोरेज भी मिलेगा। एयरटेल और जियो के ये प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट हैं, जो किफायती दाम में एक महीने की वैलिडिटी और ठीकठाक डेली डेटा बेनिफिट के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग चाहते हैं।

