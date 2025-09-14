Airtel का सरप्राइस, इस प्लान में अब रोज मिलेगा 4GB डेटा; ऐप्पल म्यूजिक और 30GB स्टोरेज

Airtel ने अपने करोड़ों ग्राहकों एक शानदार सरप्राइज दिया है। दरअसल, एयरटेल ने अपने प्रीपेड प्लान्स पर क्लाउड स्टोरेज, एआई टूल्स, एड-फ्री म्यूजिक, एशिया कप क्रिकेट पास पैक और ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे फ्री एडिशनल बेनिफिट्स के साथ एक फेस्टिव ऑफर पेश किया है।

1. एयरटेल ने म्यूजिक के बाद स्टोरेज की सुविधा भी शुरू की इससे पहले, टेलीकॉमटॉक ने बताया था कि एयरटेल ने प्रीपेड यूजर्स के लिए ऐप्पल म्यूजिक प्रीमियम की पेशकश शुरू कर दी है। अब, एयरटेल ने क्लाउड स्टोरेज जोड़कर ओटीटी बेनिफिट्स का विस्तार किया है। इससे पहले, गूगल वन (100GB क्लाउड स्टोरेज) पोस्टपेड यूजर्स के लिए उपलब्ध था। प्रीपेड ग्राहक अब अपने प्लान के साथ 30GB गूगल वन स्टोरेज का लाभ उठा सकते हैं।

प्रीमियम म्यूजिक, ओटीटी और एआई बेनिफिट्स के बाद क्लाउड स्टोरेज को जोड़कर, एयरटेल अपने प्रीपेड ऑफर को "मुफ्त स्टोरेज, ओटीटी, एआई बेनिफिट्स" के नाम से प्रचारित कर रहा है। ये एडिशनल फीचर्स फेस्टिव ऑफर का हिस्सा हैं। नीचे देखें किस प्लान में कौन से बेनिफिट्स जोड़े गए हैं...

2. एयरटेल फेस्टिव ऑफर 2025 2025 के फेस्टिव सीजन से पहले, एयरटेल ने अपने बेनिफिट्स में संशोधन किया है और अपने प्लान्स के साथ प्रीमियम ओटीटी को बंडल किया है।

एयरटेल का 349 रुपये का प्रीपेड प्लान एयरटेल का 349 रुपये का प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस, डेली 100 एसएमएस और 2GB डेटा डेली मिलता है। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड 64 Kbps तक हो जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, 28 दिनों के लिए एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम (22+ OTTs), 12 महीने के लिए पेरप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन और ऐप्पल म्यूजिक प्रीमियम (6 महीने के लिए) जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

एयरटेल का 379 रुपये का प्रीपेड प्लान एयरटेल का 379 रुपये का प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड 64 Kbps तक हो जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, गूगल वन (30GB क्लाउड स्टोरेज), 6 महीने के लिए ऐप्पल म्यूजिक, 12 महीने के लिए पेरप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन और फ्री हेलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

एयरटेल का 449 रुपये का प्रीपेड प्लान एयरटेल का 449 रुपये का प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 4GB डेटा (पहले 3GB डेली) मिलता है। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद, इंटरनेट स्पीड 64 Kbps तक हो जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, गूगल वन (30GB क्लाउड स्टोरेज), एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम (22+ OTTs) सब्सक्रिप्शन, 28 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन, 6 महीने के लिए ऐप्पल म्यूजिक, 12 महीने के लिए परप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

100 रुपये के डेटा पैक में मिलेगा ज्यादा डेटा 100 रुपये के डेटा पैक में अब पूरे 6GB डेटा (पहले 5GB) मिलेगा। यह पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में 30 दिनों के लिए एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम (22+ OTT) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

3. अमेजन MX प्लेयर कंटेंट एयरटेल ने अपने 3599 रुपये वाले सालाना प्लान से जियो हॉटस्टार मोबाइल का बेनिफिट हटा दिया है। वहीं, 279 रुपये वाले ओटीटी डेटा पैक और 598 रुपये और 1729 रुपये वाले अनलिमिटेड प्लान में अब एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम के जरिए 28 से ज्यादा ओटीटी शामिल हैं, जिनमें नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, जी5 और बहुत कुछ शामिल है।

एक्सस्ट्रीम प्ले में अब अमेजन एमएक्स प्लेयर, जियो हॉटस्टार, जी5, सोनी लिव, सन एनएक्सटी, लायंसगेट प्ले, वीरूट, अहा, डिस्ट्रो टीवी, चौपाल, चना जोर, शेमारू मी, हंगामा, होइचोई, इरोस नाउ, एपिक ऑन, मनोरमा मैक्स, अल्ट्रा, प्लेफ्लिक्स के-ड्रामा, स्टेज, क्लिक, डॉलीवुड प्ले, राज डिजिटल, नम्मा फ्लिक्स, शॉर्ट्सटीवी, डॉक्यूबे और रन टीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स भी शामिल है।

4. एशिया कप क्रिकेट पास एयरटेल ने अपने एंट्री-लेवल 349 रुपये के अनलिमिटेड 5G प्लान के साथ एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को बंडल कर दिया है, जिससे यूजर्स को एशिया कप क्रिकेट पास का एक्सेस मिलता है। 100 रुपये के डेटा पैक में अब एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का लाभ भी शामिल है। एशिया कप क्रिकेट का एक्सेस देने वाले सभी प्लान/पैक अब एयरटेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'एशिया कप क्रिकेट पास' के नाम से जाने जाते हैं।

5. मैक्स डेटा प्लान सेगमेंट एयरटेल ने प्रीपेड प्लान्स का एक नया मैक्स डेटा सेगमेंट पेश किया है, जो 4GB का ज्यादा डेली डेटा कोटा प्रदान करता है। 449 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अब 4GB/दिन (पहले 3GB) प्रदान करता है, जो एयरटेल के प्रीपेड लाइनअप में सबसे ज्यादा है। मौजूदा 3GB डेली डेटा और 2.5GB डेली डेटा प्लान भी इस नए सेगमेंट में शामिल हैं।