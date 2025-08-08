Airtel जबरदस्त प्लान: 200 रुपये से कम में 90 दिन तक मिलेगा फ्री डेटा और JioHotstar
अगर काम कीमत में एंटरटेनमेंट और डेटा दोनों का मजा चाहते हैं तो Airtel का यह 200 रुपये से कम का प्लान बेस्ट है। जानिए इस प्लान में आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे:
तेज इंटरनेट और मनोरंजन दोनों की चाह रखने वाले यूजर्स के लिए Airtel के पास कुछ शानदार प्लान्स हैं। एयरटेल के 200 रुपये से कम के प्लान में डेटा और JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मजा मिलेगा। एयरटेल के इस प्लान की कीमत 195 रुपये है। यह प्लान डेटा वाउचर की लिस्ट में शामिल हैं। Airtel का यह प्लान मनोरंजन + कनेक्टिविटी का पैकेज है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो OTT, स्पोर्ट्स और हाई-स्पीड डेटा एक साथ चाहते हैं।
Airtel के 195 रुपये वाले प्लान में मिलेंगे फायदे
एयरटेल के 195 रुपये के प्लान में वाउचर 15GB डेटा के साथ 90 दिन तक subscription प्रदान करता है। यह छोटे बजट में क्रिकेट या मूवीज देखने वाले यूजर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। वहीं एयरटेल के पास 100 रुपये का डेटा वाउचर भी है जो 5GB डेटा के साथ 30 दिन का JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन देता है।
Airtel का 181 रुपये वाला प्लान
Airtel के 200 रुपये से कम वाले एक और डेटा प्लान 181 रुपये में उपलब्ध है जो काफी बजट फ्रैंडली भी है। कंपनी इस प्लान में 30 दिन की वैधता के साथ कुल 15GB डेटा दे रही है। इसके साथ ही यूजर को Airtel Xstream Play की मेंबरशिप मिलती है जो Sony Liv, Hoichoi, Lionsgate Play, Sun NXT, Chaupal जैसे 22 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक फ्री एक्सेस देती है।
