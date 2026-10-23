Airtel Recharge: 200 रुपये के पैक में YouTube Premium और 30GB डेटा, जानें फायदे
एयरटेल के 200 रुपये वाले OTT टॉप-अप में अब YouTube Premium का फायदा मिलेगा। ग्राहकों को 30GB अतिरिक्त डेटा और YouTube Music Premium की सुविधा भी 28 दिन के लिए मिलेगी।
एयरटेल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए YouTube Premium का ऑप्शन पेश किया है। कंपनी ने YouTube के साथ पार्टनरशिप के चलते इस सेवा को अपने 200 रुपये वाले OTT टॉप-अप में शामिल किया है। इस पैक में ग्राहकों को 30GB अतिरिक्त डेटा भी मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन है। इसके लिए ग्राहकों को अपना मौजूदा प्रीपेड प्लान बदलने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनके नंबर पर एक एक्टिव रिचार्ज होना जरूरी है। एयरटेल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 200 रुपये वाले पैक के साथ YouTube Premium का बेनिफिट दिख रहा है।
पार्टनरशिप के तहत ग्राहकों को YouTube पर ऐड-फ्री वीडियो देखने का विकल्प मिलेगा। इसमें YouTube Shorts भी शामिल हैं। इसके अलावा यूजर्स वीडियो डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकेंगे और दूसरे ऐप इस्तेमाल करते समय या फोन की स्क्रीन बंद होने पर वीडियो का ऑडियो सुन सकेंगे। हालांकि, YouTube Shorts प्लेयर में बैकग्राउंड प्ले की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
इस पैक में YouTube Music Premium का फायदा भी शामिल है। इसके जरिए यूजर्स म्यूजिक स्ट्रीमिंग के दौरान ऐड्स से छुटकारा पा सकते हैं और गाने डाउनलोड करके ऑफलाइन सुन सकते हैं। हालांकि, वीडियो में क्रिएटर्स की ओर से शामिल स्पॉन्सरशिप और प्रमोशनल कंटेंट दिखाई दे सकता है।
200 रुपये में 30GB डेटा और OTT फायदे
एयरटेल के मुताबिक, YouTube Premium कंपनी के मनोरंजन से जुड़े मौजूदा ऑफर्स का हिस्सा बन गया है। कंपनी अपने OTT पोर्टफोलियो में Prime Video, JioHotstar, ZEE5 Premium, SonyLIV और 18 से ज्यादा अन्य OTT प्लेटफॉर्म का भी फायदा देती है। हालांकि, अलग-अलग सेवाओं की उपलब्धता और उनके सब्सक्रिप्शन की शर्तें पैक के हिसाब से अलग हो सकती हैं।
30GB अतिरिक्त डेटा उन ग्राहकों के लिए काम का हो सकता है, जो मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या रेग्युलर OTT ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। यह डेटा 28 दिन की पैक वैलिडिटी के लिए मिलता है। ध्यान देना होगा कि 200 रुपये का भुगतान मौजूदा रिचार्ज के अलावा अलग से करना होगा।
Airtel ऐप से ऐसे क्लेम करें YouTube Premium
ऑफर का फायदा लेने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले एयरटेल का 200 रुपये वाला OTT टॉप-अप खरीदना होगा। इसके बाद Airtel ऐप खोलकर ‘Rewards & OTTs’ सेक्शन में जाना होगा। यहां से YouTube Premium का बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है।
कंपनी के मुताबिक, एंटरटेनमेंट से जुड़े ये फायदे टॉप-अप की 28 दिन की वैलिडिटी के साथ ही खत्म हो जाएंगे। इसके बाद सेवा जारी रखने के लिए ग्राहकों को दोबारा टॉप-अप खरीदकर YouTube Premium का बेनिफिट क्लेम करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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