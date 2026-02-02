जियो से मात्र 1 रुपये महंगा प्लान, यूजर्स को 4 हजार रुपये का फायदा, ओटीटी का भी मजा

संक्षेप: एयरटेल का यह प्लान जियो के 198 रुपये वाले प्लान से मात्र 1 रुपये महंगा है, लेकिन इसमें यूजर्स को 4 हजार रुपये का फायदा हो रहा है। प्लान में कंपनी ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस भी दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

जियो और एयरटेल के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन चलता है। दोनों कंपनियां बेस्ट ऑफर वाले प्लान देकर ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपने नेटवर्क पर जोड़ना चाहती हैं। आमतौर पर जियो को किफायती दाम में बेस्ट बेनिफिट देने के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ प्लान्स के साथ एयरटेल भी जियो को कड़ी टक्कर देता है। एयरटेल का 199 रुपये वाला प्लान इन्हीं में से एक है। यह प्लान जियो के 198 रुपये वाले प्लान से मात्र 1 रुपये महंगा है, लेकिन इसमें यूजर्स को 4 हजार रुपये का फायदा हो रहा है। हालांकि, डेली डेटा के मामले में जियो एयरटेल से आगे हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 198 रुपये वाला प्लान जियो के इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 14 दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी के हिसाब से टोटल 28जीबी डेटा मिलेगा। प्लान के साथ कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है। प्लान के यूजर्स को जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही यह प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी स्टोरेज भी ऑफर करता है।