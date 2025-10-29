Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़airtel 1749 plan comes with 4 free add on sim netflix access and 320gb data
टोटल 5 सिम ऑफर करने वाला सिंगल प्लान, डेटा 320GB, कई सारे ओटीटी ऐप और कॉलिंग का भी मजा

टोटल 5 सिम ऑफर करने वाला सिंगल प्लान, डेटा 320GB, कई सारे ओटीटी ऐप और कॉलिंग का भी मजा

संक्षेप: यह प्लान एक रेग्युलर और चार फ्री ऐड-ऑन सिम ऑफर करता है। प्लान में कंपनी टोटल 320जीबी डेटा ऑफर कर रही है। इसके अलावा यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और नेटफ्लिक्स समेत कई सारे ओटीटी ऐप्स का एक साल तक का फ्री ऐक्सेस देता है।

Wed, 29 Oct 2025 09:40 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक प्लान में पूरी फैमिली के लिए बेस्ट बेनिफिट चाहते हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन मौजूद है। हम बात कर रहे हैं, एयरटेल के 1749 रुपये वाले प्लान की। यह एक फैमिली पोस्टपेड प्लान है। यह प्लान एक रेग्युलर और चार फ्री ऐड-ऑन सिम यानी टोटल पांच सिम ऑफर करता है। प्लान में कंपनी टोटल 320जीबी डेटा ऑफर कर रही है। इसके अलावा यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और नेटफ्लिक्स समेत कई सारे ओटीटी ऐप्स का एक साल तक का फ्री ऐक्सेस देता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस प्लान के बारे में।

प्लान में ऑफर किए जाने वाले बेनिफिट

एयरटेल का यह प्लान एक रेग्युलर और चार फ्री ऐड-ऑन सिम के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 320जीबी डेटा ऑफर कर रह है। इसमें 200जीबी प्राइमरी यूजर और हर ऐड-ऑन सिम के 30-30जीबी डेटा है। कंपनी का यह प्लान फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। इस प्लान में आपको नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। इसके अलावा यह प्लान 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम का फ्री ऐक्सेस भी देता है।

साथ ही इसमें आपको एक साल के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लान में कंपनी ऐपल टीवी+ और ऐपल म्यूजिक भी ऑफर कर रही है। यह प्लान Airtel Xstream Play Premium के भी फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। आपको इसमें Perplexity Pro AI का भी ऐक्सेस मिलेगा। कंपनी इस प्लान में गूगल वन (100जीबी क्लाउड स्टोरेज) भी दे रही है। इन सब शानदार बेनिफिट के अलावा यह प्लान फ्री हेलो ट्यून्स, फ्रॉड डिटेक्शन और स्पैम अलर्ट और ब्लू रिबन बैग भी ऑफर करता है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का यह फोन, चौंका देगी नई कीमत

एयरटेल का यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है, जो पूरी फैमिली के लिए एक प्लान चाहते हैं। इस प्लान में खूब सारा डेटा ऑफर किया जा रहा है। साथ ही इसमें दिए जा रहे ओटीटी सब्सक्रिप्शन हर यूजर को पसंद आने वाले हैं। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट भी शामिल है, जो इसे एक फुल पैकेज बनाता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Airtel Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।