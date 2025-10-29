टोटल 5 सिम ऑफर करने वाला सिंगल प्लान, डेटा 320GB, कई सारे ओटीटी ऐप और कॉलिंग का भी मजा

संक्षेप: यह प्लान एक रेग्युलर और चार फ्री ऐड-ऑन सिम ऑफर करता है। प्लान में कंपनी टोटल 320जीबी डेटा ऑफर कर रही है। इसके अलावा यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और नेटफ्लिक्स समेत कई सारे ओटीटी ऐप्स का एक साल तक का फ्री ऐक्सेस देता है।

एक प्लान में पूरी फैमिली के लिए बेस्ट बेनिफिट चाहते हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन मौजूद है। हम बात कर रहे हैं, एयरटेल के 1749 रुपये वाले प्लान की। यह एक फैमिली पोस्टपेड प्लान है। यह प्लान एक रेग्युलर और चार फ्री ऐड-ऑन सिम यानी टोटल पांच सिम ऑफर करता है। प्लान में कंपनी टोटल 320जीबी डेटा ऑफर कर रही है। इसके अलावा यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और नेटफ्लिक्स समेत कई सारे ओटीटी ऐप्स का एक साल तक का फ्री ऐक्सेस देता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस प्लान के बारे में।

प्लान में ऑफर किए जाने वाले बेनिफिट एयरटेल का यह प्लान एक रेग्युलर और चार फ्री ऐड-ऑन सिम के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 320जीबी डेटा ऑफर कर रह है। इसमें 200जीबी प्राइमरी यूजर और हर ऐड-ऑन सिम के 30-30जीबी डेटा है। कंपनी का यह प्लान फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। इस प्लान में आपको नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। इसके अलावा यह प्लान 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम का फ्री ऐक्सेस भी देता है।

साथ ही इसमें आपको एक साल के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लान में कंपनी ऐपल टीवी+ और ऐपल म्यूजिक भी ऑफर कर रही है। यह प्लान Airtel Xstream Play Premium के भी फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। आपको इसमें Perplexity Pro AI का भी ऐक्सेस मिलेगा। कंपनी इस प्लान में गूगल वन (100जीबी क्लाउड स्टोरेज) भी दे रही है। इन सब शानदार बेनिफिट के अलावा यह प्लान फ्री हेलो ट्यून्स, फ्रॉड डिटेक्शन और स्पैम अलर्ट और ब्लू रिबन बैग भी ऑफर करता है।