पहली बार मौका! ₹15 हजार से कम में AirPods Pro 2, ये डील Flipkart पर सबसे क्रेजी
ऐपल के प्रीमियम एयरपॉड्स को ग्राहक 15 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इस डील का फायदा Flipkart सेल में Airpods Pro 2 पर मिल रहा है।
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर ग्राहकों को इन दिनों Festive Dhamaka Sale 2025 का फायदा मिल रहा है और ढेरों डिवाइसेज जबरदस्त डिस्काउंट पर लिस्ट हुए हैं। इस सेल में Apple के प्रीमियम इयरबड्स अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। AirPods Pro (2nd Generation) को अब 15 हजार रुपये से कम कीमत पर लिस्ट किया गया है।
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple की ओर से भारतीय मार्केट में AirPods Pro (2nd Generation) को 26,900 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था। फ्लिपकार्ट पर अब चल रही सेल के दौरान यह वियरेबल 14,490 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त छूट का फायदा दिया जाएगा।
इन फीचर्स के चलते खास हैं AirPods Pro (2nd Gen)
AirPods Pro (2nd Generation) को Apple ने अपने H2 चिप के साथ लॉन्च किया था, जो कंपनी के नए AirPods Pro (3rd Gen) में भी मिलता है। इसमें Dolby Atmos और Personalized Spatial Audio का सपोर्ट है, जो लिसनिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इमर्सिव बनाता है। Apple के मुताबिक, इसमें पहले जेनरेशन की तुलना में दो गुना बेहतर Active Noise Cancellation (ANC) दी गई है।
डिवाइस में Adaptive Transparency Mode भी मिलता है, जिससे बाहर के शोर को बैलेंस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा, इन इयरबड्स में एक कस्टम हाई-एक्सकर्शन ड्राइवर और बेहतर ऑडियो क्वालिटी के लिए फोर्स सेंसर इंटीग्रेट किया गया है। AirPods Pro (2nd Generation) में Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी दी गई है।
बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें स्किन-डिटेक्शन सेंसर, मोशन और स्पीच डिटेक्टिंग एक्सेलेरोमीटर जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं। इयरबड्स और चार्जिंग केस दोनों IPX4 रेटेड हैं, यानी ये स्वेट और वॉटर रेसिस्टेंट हैं। कंपनी का दावा है कि AirPods Pro (2nd Generation) सिंगल चार्ज पर 6 घंटे तक का लिसनिंग टाइम और चार्जिंग केस के साथ कुल 30 घंटे की बैटरी लाइफ दे सकते हैं।