कम बिजली खपत सुपर कूलिंग वाले ये कूलर, 45 डिग्री गर्मी में भी मिलेगी राहत

अमेजन पर मिल रहे ये बेस्ट एयर कूलर्स कम बिजली खपत और इन्वर्टर सपोर्ट के साथ आते हैं, जो बिजली बिल की भारी बचत करते हैं। इनमें मौजूद आइस चैंबर और दमदार एयर थ्रो तकनीक 45°C की भीषण गर्मी में भी कमरे को AC जैसी सुपर कूलिंग देती है।

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अमेजन पर चल रही समर डील्स में इस समय भारत की भीषण 45°C वाली गर्मी को मात देने के लिए एडवांस और पावरफुल एयर कूलर्स पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। आज के समय में यूजर्स ऐसे कूलर्स की तलाश में रहते हैं जो चिलचिलाती धूप में कमरा ठंडा भी करें और जेब पर भारी भी न पड़ें। इसी जरूरत को देखते हुए प्रमुख ब्रांड्स (जैसे Symphony, Havells, Crompton और Bajaj) ने कई इनोवेटिव मॉडल्स पेश किए हैं।

इस सेल के मुख्य आकर्षण BLDC टेक्नोलॉजी और इन्वर्टर कंपैटिबल एयर कूलर्स हैं। साधारण कूलर्स के मुकाबले BLDC मोटर वाले कूलर्स (जैसे Havells Altima) बेहद कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे गर्मियों में बिजली का बिल बजट से बाहर नहीं जाता। इसके अलावा, जिन इलाकों में भारी लोडशेडिंग या पावर कट होता है, उनके लिए इन्वर्टर-सपोर्टेड डेजर्ट कूलर्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं, जो घर के नॉर्मल इन्वर्टर पर भी घंटों बिना रुके ठंडी हवा दे सकते हैं।

इन हैवी-ड्यूटी कूलर्स में 70 से 100 लीटर तक का बड़ा वॉटर टैंक, 3-साइड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स और खास आइस चैंबर दिया गया है। आइस चैंबर में बर्फ डालने से हवा का तापमान तेजी से गिरता है और 45 डिग्री की लू में भी कमरा तुरंत शिमला जैसा ठंडा हो जाता है। अगर आप भी इस गर्मी में अपने परिवार को राहत देना चाहते हैं, तो अमेज़न की इन डील्स का फायदा उठाकर कम बिजली खपत और सुपर कूलिंग वाले बेस्ट डेजर्ट कूलर्स को बेहद किफायती कीमतों और बैंक ऑफर्स के साथ आज ही ऑर्डर कर सकते हैं।

अमेजन पर इस समय भारत की भीषण 45°C वाली गर्मी को मात देने के लिए एडवांस और पावरफुल एयर कूलर्स पर बेहतरीन डील्स मिल रही हैं। आज के समय में यूजर्स ऐसे कूलर्स की तलाश में रहते हैं जो चिलचिलाती धूप में कमरा ठंडा भी करें और जेब पर भारी भी न पड़ें। इसी जरूरत को देखते हुए प्रमुख ब्रांड्स (जैसे Symphony, Crompton और Bajaj) ने कई दमदार और किफायती मॉडल्स पेश किए हैं।

इस रेंज के मुख्य आकर्षण कम बिजली की खपत करने वाले और इन्वर्टर कंपैटिबल एयर कूलर्स हैं। आधुनिक तकनीक वाले ये कूलर्स साधारण कूलर्स के मुकाबले काफी कम बिजली लेते हैं, जिससे गर्मियों में बिजली का बिल बजट से बाहर नहीं जाता। इसके अलावा, जिन इलाकों में भारी पावर कट होता है, उनके लिए इन्वर्टर-सपोर्टेड डेजर्ट कूलर्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं, जो घर के नॉर्मल इन्वर्टर पर भी घंटों बिना रुके ठंडी हवा दे सकते हैं।

इन हैवी-ड्यूटी कूलर्स में 70 से 100 लीटर तक का बड़ा वॉटर टैंक, 3-साइड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स और खास आइस चैंबर दिया गया है। आइस चैंबर में बर्फ डालने से हवा का तापमान तेजी से गिरता है और 45 डिग्री की लू में भी कमरा तुरंत शिमला जैसा ठंडा हो जाता है। अगर आप भी इस गर्मी में अपने परिवार को राहत देना चाहते हैं, तो अमेज़न की इन डील्स का फायदा उठाकर कम बिजली खपत और सुपर कूलिंग वाले बेस्ट डेजर्ट कूलर्स को किफायती कीमतों पर आज ही ऑर्डर कर सकते हैं।

चिलचिलाती गर्मियों और भीषण हीटवेव से निपटने के लिए V-Guard Arizod F70 Premium Desert Air Cooler एक बेहतरीन और दमदार विकल्प है। यह कूलर 'सुप्रीम व्हाइट और पर्पल बरी' के बेहद आकर्षक और प्रीमियम कलर कॉम्बिनेशन में आता है। 70 लीटर के बड़े वॉटर टैंक के साथ आने वाला यह डेजर्ट कूलर बड़े कमरों को आसानी से और लंबे समय तक ठंडा रख सकता है। इसमें आपको बेहतरीन एयर फ्लो के साथ-साथ इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी भी मिलती है, जिससे बिजली कटने पर भी आपके घर की कूलिंग नहीं रुकती। मोटर और पंप पर मिलने वाली 2 साल की लंबी वारंटी इसे एक भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाती है।

Specifications हवा का बहाव 4000 m³/h कवरेज एरिया 15.20 वर्ग मीटर तक के कमरों के लिए कूलिंग पैड्स हाई-डेंसिटी एंटीबैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स वारंटी (Warranty) मोटर और पंप पर 2 साल, प्रोडक्ट पर 1 साल खास फीचर्स इन्वर्टर कंपैटिबल, 5 कैस्टर व्हील्स, आइस चैंबर, वाटर लेवल इंडिकेटर, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन क्यों खरीदें दमदार कूलिंग और एयर डिलीवरी इन्वर्टर कंपैटिबल आइस चैंबर एंटीबैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स आसान मोबिलिटी सुरक्षा फीचर्स क्यों खोजें विकल्प सीमित कवरेज एरिया थोड़ा भारी

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यदि आप अपने बेडरूम, स्टडी रूम या छोटे ऑफिस के लिए बजट में एक दमदार कूलर ढूंढ रहे हैं, तो BHABURLY Eazycool 45 L Personal Air Cooler एक बेहतरीन विकल्प है। यह पर्सनल एयर कूलर 200 वर्ग फीट तक के एरिया को आसानी से ठंडा कर सकता है। अमेजन पर इस पर लगभग 47% की भारी छूट मिल रही है, जिससे यह 5,000 रुपए के अंदर की रेंज में वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें आपको एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स और इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो कम बिजली में भी लगातार ठंडी हवा देना सुनिश्चित करते हैं।

Specifications मटीरियल पॉलीप्रोपाइलीन कंट्रोल टाइप 3-स्पीड नॉब कंट्रोल कूलिंग पैड्स एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स क्यों खरीदें किफायती कीमत और शानदार डील्स इन्वर्टर कंपैटिबल 4-वे एयर डिफ्लेक्शन एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स हल्का और पोर्टेबल वजन क्यों खोजें विकल्प केवल छोटे कमरों के लिए उपयुक्त कम रेटिंग

Kenstar TallDe HC 45 L Personal Air Cooler घरेलू उपयोग के लिए एक भरोसेमंद और कॉम्पैक्ट कूलिंग समाधान है। सफेद और काले रंग के क्लासी लुक में आने वाला यह पर्सनल कूलर मध्यम आकार के बेडरूम, स्टडी रूम या लिविंग रूम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर 44% की शानदार छूट के साथ यह 6,399 रुपए में उपलब्ध है, जो इसे बजट और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में एक मजबूत दावेदार बनाता है। इसमें लगी एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी और टर्बो फैन चिलचिलाती गर्मियों में भी हवा को साफ और बेहद ठंडा बनाए रखते हैं।

Specifications हवा का बहाव 2200 m³/hour कंट्रोल टाइप 3-स्पीड नॉब कंट्रोल कूलिंग पैड्स एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल हनीकॉम्ब पैड्स वजन 6.9 किलोग्राम क्यों खरीदें 40 फीट का दमदार एयर थ्रो हेक्साकूल टेक्नोलॉजी इन्वर्टर कंपैटिबल पूरी तरह बंद होने वाले ल्युवर्स क्यों खोजें विकल्प औसत रेटिंग केवल मध्यम आकार के कमरों के लिए

Orient Electric Durachill 40 L Personal Air Cooler एक भरोसेमंद ब्रांड की ओर से आने वाला एक बेहद लोकप्रिय और कॉम्पैक्ट कूलिंग समाधान है। पिछले महीने में ही अमेजन पर इसे 3,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। सफेद और सलेटी रंग के आकर्षक लुक में आने वाला यह पोर्टेबल कूलर 200 वर्ग फीट तक के छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। अमेज़न पर इस समय इस पर 52% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत मात्र 5,319 रुपए रह जाती है। अपनी खास Aerofan टेक्नोलॉजी और Densenest हनीकॉम्ब पैड्स के कारण यह कूलर कम पानी और कम बिजली में भी बेहतरीन ठंडक प्रदान करता है।

Specifications हवा का बहाव 2100 m³/hour कंट्रोल टाइप 3-स्पीड नॉब कंट्रोल कूलिंग पैड्स 3-साइड डेन्सेनस्ट हनीकॉम्ब पैड्स वारंटी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पर 1 साल की डोमेस्टिक वारंटी क्यों खरीदें शानदार डिस्काउंट और वैल्यू फॉर मनी 17% ज्यादा एयर डिलीवरी Densenest हनीकॉम्ब पैड्स 360-डिग्री घूमने वाले पहिये क्यों खोजें विकल्प 360-डिग्री घूमने वाले पहिये बड़े कमरों के लिए नहीं

Bajaj PX 97 Torque New 36L Personal Air Cooler भारतीय बाजारों में सबसे ज्यादा बिकने वाले और भरोसेमंद पर्सनल कूलर्स में से एक है। पिछले महीने में ही अमेज़न पर इसे 4,000 से ज्यादा ग्राहकों ने खरीदा है और इसे कुल 17,000 से अधिक रिव्यूज मिले हैं। सफेद रंग के क्लासिक डिजाइन में आने वाला यह पोर्टेबल कूलर 200 वर्ग फीट तक के बेडरूम या स्टडी रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। अमेजन पर इस समय इस पर 42% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत मात्र 5,220 रुपए है। टर्बो फैन टेक्नोलॉजी और ड्यूरामरीन पंप जैसी खासियतों के साथ आने वाला यह कूलर कम बजट में एक बेहतरीन ब्रांडेड विकल्प है।

Specifications एयर थ्रो रेंज 30 फीट हवा का बहाव 1177 CFM कूलिंग पैड्स एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी हनीकॉम्ब पैड्स विशेष फीचर् ड्यूरामरीन पंप, टर्बो फैन टेक्नोलॉजी, एडजस्टेबल स्पीड, पोर्टेबल डिजाइन क्यों खरीदें 3 साल की लंबी वारंटी ड्यूरामरीन पंप एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल पैड्स पोर्टेबल और हल्का क्यों खोजें विकल्प इन्वर्टर सपोर्ट का स्पष्ट उल्लेख नहीं सिर्फ छोटे कमरों के लिए

यदि आप बजट दाम में एक ऐसा कूलर ढूंढ रहे हैं जो डेजर्ट कूलर जैसी दमदार हवा दे और साइज में कॉम्पैक्ट हो, तो RR SIGNATURE Mini Desert Air Cooler Zello HC 45L एक बेहतरीन विकल्प है। पिछले महीने में ही अमेज़न पर इसे 300 से ज्यादा ग्राहकों ने खरीदा है। सफेद रंग के आधुनिक डिजाइन में आने वाला यह कूलर छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। अमेजन पर लिमिटेड टाइम डील' के तहत इस पर 66% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 14,490 रुपए से घटकर मात्र 4,999 रुपए रह गई है। दमदार एयर डिलीवरी, आइस चैंबर और इन्वर्टर सपोर्ट जैसी खूबियों के साथ यह इस बजट में एक शानदार डील है।

Specifications कंट्रोल टाइप 3-स्पीड नॉब कंट्रोल कूलिंग पैड्स ड्यूरेबल हनीकॉम्ब पैड्स वजन 9.6 किलोग्राम विशेष फीचर्स इन्वर्टर कंपैटिबल, आइस चैंबर, वर्िकटल ऑटो स्विंग, वाटर लेवल इंडिकेटर, मल्टीडायरेक्शनल कैस्टर व्हील्स क्यों खरीदें 66% का भारी डिस्काउंट शानदार मोटर वारंटी हाई एयर डिलीवरी इन्वर्टर कंपैटिबल वर्टिकल ऑटो स्विंग और आइस चैंबर क्यों खोजें विकल्प औसत कस्टमर रेटिंग मैन्युअल वॉटर फिलिंग

यदि आप इस चिलचिलाती गर्मी में अपने घर के लिए एक प्रीमियम लुक वाला और बजट-फ्रेंडली कूलर तलाश रहे हैं, तो Cadlec AeroFlow 40L Personal Air Cooler एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। पिछले महीने ही अमेज़न पर इसे 800 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। अमेज़न लिमिटेड टाइम डील के तहत इस पर 74% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 16,999 रुपए से घटकर मात्र 4,499 रुपए रह गई है। सफेद रंग के सुरुचिपूर्ण डिजाइन में आने वाला यह पोर्टेबल कूलर 200 वर्ग फीट तक के कमरे के लिए एकदम उपयुक्त है। शानदार वारंटी और एडवांस कूलिंग पैड्स के साथ यह इस प्राइस रेंज की सबसे हॉट डील्स में से एक है।

Specifications कंट्रोल टाइप 3-स्पीड नॉब कंट्रोल कूलिंग पैड्स 3-साइड एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स वारंटी 3 साल की कुल वारंटी विशेष फीचर्स इन्वर्टर कंपैटिबल, हाई स्पीड मोटर, क्वाड-डायरेक्शनल एयर फ्लो, वॉटर लेवल इंडिकेटर, रिफाइंड कैस्टर व्हील्स क्यों खरीदें 74% का बम्पर डिस्काउंट 3 साल की लंबी वारंटी एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स इन्वर्टर कंपैटिबल क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क को लेकर चिंता आइस चैंबर की जानकारी नहीं

यदि आप भीषण गर्मियों और हीटवेव के दौरान बड़े कमरों या हॉल को ठंडा करने के लिए एक बजट-फ्रेंडली डेजर्ट कूलर की तलाश कर रहे हैं, तो Livpure Aerofrost Neo 70L Desert Air Cooler एक मजबूत विकल्प है। लिवप्योर जैसे भरोसेमंद ब्रांड का यह कूलर सफेद रंग के साफ-सुथरे और आधुनिक लुक में आता है। अमेजन पर इस पर 58% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 18,000 रुपए की एमआरपी वाला यह कूलर मात्र 7,499 रुपए में उपलब्ध है। 70 लीटर के बड़े वॉटर टैंक, 3500 m³/hr के शक्तिशाली एयर डिलीवरी और इन्वर्टर सपोर्ट के साथ यह बड़े स्पेस के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील है।

Specifications हवा का बहाव 3500 m³/hr (3500 CFM) बिजली की खपत 190 वॉट (Watts) | EER: 30 कंट्रोल टाइप 3-स्पीड नॉब कंट्रोल विशेष फीचर्स इन्वर्टर कंपैटिबल, डेडिकेटेड आइस चैंबर, वॉटर लेवल इंडिकेटर, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, एडजस्टेबल स्पीड क्यों खरीदें शानदार डिस्काउंट और किफायती कीमत पावरफुल एयर डिलीवरी और 40 फीट का एयर थ्रो एनर्जी एफिशिएंट आइस चैंबर क्यों खोजें विकल्प कम कस्टमर रेटिंग जंग नहीं लगता

1. क्या 45°C तापमान में कूलर काम करेगा या सिर्फ गर्म हवा देगा? हाँ, कूलर 45°C जैसी भीषण गर्मी में बहुत अच्छी ठंडी हवा दे सकते है| डेजर्ट कूलर इस तापमान में सबसे बेहतर होते हैं| यह ध्यान रखें कि कूलर गर्म हवा खींचता है और पानी के वाष्पीकरण के जरिए तापमान गिराता है| यदि आपका कूलर गर्म हवा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि पैड्स (घास) तक पानी नहीं पहुंच रहा है या टैंक खाली है|

2. क्या कूलर को कमरे के अंदर बंद करके चलाना चाहिए? नहीं, यह सबसे आम गलती है कूलर AC नहीं है | एयर कूलर को हमेशा खिड़की या दरवाजे के बाहर या पास रखें ताकि वह बाहर की ताजी हवा खींच सके| इसके साथ ही, कमरे में क्रॉस-वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है| कमरे की एक खिड़की को थोड़ा खुला रखें ताकि कूलर की नमी और हवा बाहर जा सके, वरना कमरा चिपचिपा और उमस भरा हो|

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