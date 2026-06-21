कम बिजली खपत सुपर कूलिंग वाले ये कूलर, 45 डिग्री गर्मी में भी मिलेगी राहत
अमेजन पर मिल रहे ये बेस्ट एयर कूलर्स कम बिजली खपत और इन्वर्टर सपोर्ट के साथ आते हैं, जो बिजली बिल की भारी बचत करते हैं। इनमें मौजूद आइस चैंबर और दमदार एयर थ्रो तकनीक 45°C की भीषण गर्मी में भी कमरे को AC जैसी सुपर कूलिंग देती है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर चल रही समर डील्स में इस समय भारत की भीषण 45°C वाली गर्मी को मात देने के लिए एडवांस और पावरफुल एयर कूलर्स पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। आज के समय में यूजर्स ऐसे कूलर्स की तलाश में रहते हैं जो चिलचिलाती धूप में कमरा ठंडा भी करें और जेब पर भारी भी न पड़ें। इसी जरूरत को देखते हुए प्रमुख ब्रांड्स (जैसे Symphony, Havells, Crompton और Bajaj) ने कई इनोवेटिव मॉडल्स पेश किए हैं।
इस सेल के मुख्य आकर्षण BLDC टेक्नोलॉजी और इन्वर्टर कंपैटिबल एयर कूलर्स हैं। साधारण कूलर्स के मुकाबले BLDC मोटर वाले कूलर्स (जैसे Havells Altima) बेहद कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे गर्मियों में बिजली का बिल बजट से बाहर नहीं जाता। इसके अलावा, जिन इलाकों में भारी लोडशेडिंग या पावर कट होता है, उनके लिए इन्वर्टर-सपोर्टेड डेजर्ट कूलर्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं, जो घर के नॉर्मल इन्वर्टर पर भी घंटों बिना रुके ठंडी हवा दे सकते हैं।
इन हैवी-ड्यूटी कूलर्स में 70 से 100 लीटर तक का बड़ा वॉटर टैंक, 3-साइड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स और खास आइस चैंबर दिया गया है। आइस चैंबर में बर्फ डालने से हवा का तापमान तेजी से गिरता है और 45 डिग्री की लू में भी कमरा तुरंत शिमला जैसा ठंडा हो जाता है। अगर आप भी इस गर्मी में अपने परिवार को राहत देना चाहते हैं, तो अमेज़न की इन डील्स का फायदा उठाकर कम बिजली खपत और सुपर कूलिंग वाले बेस्ट डेजर्ट कूलर्स को बेहद किफायती कीमतों और बैंक ऑफर्स के साथ आज ही ऑर्डर कर सकते हैं।
अमेजन पर इस समय भारत की भीषण 45°C वाली गर्मी को मात देने के लिए एडवांस और पावरफुल एयर कूलर्स पर बेहतरीन डील्स मिल रही हैं। आज के समय में यूजर्स ऐसे कूलर्स की तलाश में रहते हैं जो चिलचिलाती धूप में कमरा ठंडा भी करें और जेब पर भारी भी न पड़ें। इसी जरूरत को देखते हुए प्रमुख ब्रांड्स (जैसे Symphony, Crompton और Bajaj) ने कई दमदार और किफायती मॉडल्स पेश किए हैं।
इस रेंज के मुख्य आकर्षण कम बिजली की खपत करने वाले और इन्वर्टर कंपैटिबल एयर कूलर्स हैं। आधुनिक तकनीक वाले ये कूलर्स साधारण कूलर्स के मुकाबले काफी कम बिजली लेते हैं, जिससे गर्मियों में बिजली का बिल बजट से बाहर नहीं जाता। इसके अलावा, जिन इलाकों में भारी पावर कट होता है, उनके लिए इन्वर्टर-सपोर्टेड डेजर्ट कूलर्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं, जो घर के नॉर्मल इन्वर्टर पर भी घंटों बिना रुके ठंडी हवा दे सकते हैं।
इन हैवी-ड्यूटी कूलर्स में 70 से 100 लीटर तक का बड़ा वॉटर टैंक, 3-साइड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स और खास आइस चैंबर दिया गया है। आइस चैंबर में बर्फ डालने से हवा का तापमान तेजी से गिरता है और 45 डिग्री की लू में भी कमरा तुरंत शिमला जैसा ठंडा हो जाता है। अगर आप भी इस गर्मी में अपने परिवार को राहत देना चाहते हैं, तो अमेज़न की इन डील्स का फायदा उठाकर कम बिजली खपत और सुपर कूलिंग वाले बेस्ट डेजर्ट कूलर्स को किफायती कीमतों पर आज ही ऑर्डर कर सकते हैं।
1. V-Guard Arizod F70 Premium Desert Air Cooler for Home | 70 Litre | Powerful Air Delivery | 2 Year Warranty on Motor & Pump | (White & Purple Burry)
चिलचिलाती गर्मियों और भीषण हीटवेव से निपटने के लिए V-Guard Arizod F70 Premium Desert Air Cooler एक बेहतरीन और दमदार विकल्प है। यह कूलर 'सुप्रीम व्हाइट और पर्पल बरी' के बेहद आकर्षक और प्रीमियम कलर कॉम्बिनेशन में आता है। 70 लीटर के बड़े वॉटर टैंक के साथ आने वाला यह डेजर्ट कूलर बड़े कमरों को आसानी से और लंबे समय तक ठंडा रख सकता है। इसमें आपको बेहतरीन एयर फ्लो के साथ-साथ इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी भी मिलती है, जिससे बिजली कटने पर भी आपके घर की कूलिंग नहीं रुकती। मोटर और पंप पर मिलने वाली 2 साल की लंबी वारंटी इसे एक भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार कूलिंग और एयर डिलीवरी
इन्वर्टर कंपैटिबल
आइस चैंबर
एंटीबैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स
आसान मोबिलिटी
सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कवरेज एरिया
थोड़ा भारी
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. BHABURLY | Eazycool 45 L Room Personal Air Cooler | 4-Way Air Deflection | 2350 CMH Ice Chamber, Anti-Bacterial Honeycomb Pad, 3-Speed Control, Castor Wheels, Inverter Compatible, 200 sqft Floor Area
यदि आप अपने बेडरूम, स्टडी रूम या छोटे ऑफिस के लिए बजट में एक दमदार कूलर ढूंढ रहे हैं, तो BHABURLY Eazycool 45 L Personal Air Cooler एक बेहतरीन विकल्प है। यह पर्सनल एयर कूलर 200 वर्ग फीट तक के एरिया को आसानी से ठंडा कर सकता है। अमेजन पर इस पर लगभग 47% की भारी छूट मिल रही है, जिससे यह 5,000 रुपए के अंदर की रेंज में वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें आपको एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स और इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो कम बिजली में भी लगातार ठंडी हवा देना सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत और शानदार डील्स
इन्वर्टर कंपैटिबल
4-वे एयर डिफ्लेक्शन
एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स
हल्का और पोर्टेबल वजन
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे कमरों के लिए उपयुक्त
कम रेटिंग
3. Kenstar TallDe HC 45 L Room/Personal Air Cooler For Home| Honeycomb Pad |High Speed Fan |40 Ft Powerful Air Throw|Inverter compatible |Portable Cooler-Room|1-Yr Product Warranty|White & Black
Kenstar TallDe HC 45 L Personal Air Cooler घरेलू उपयोग के लिए एक भरोसेमंद और कॉम्पैक्ट कूलिंग समाधान है। सफेद और काले रंग के क्लासी लुक में आने वाला यह पर्सनल कूलर मध्यम आकार के बेडरूम, स्टडी रूम या लिविंग रूम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर 44% की शानदार छूट के साथ यह 6,399 रुपए में उपलब्ध है, जो इसे बजट और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में एक मजबूत दावेदार बनाता है। इसमें लगी एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी और टर्बो फैन चिलचिलाती गर्मियों में भी हवा को साफ और बेहद ठंडा बनाए रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
40 फीट का दमदार एयर थ्रो
हेक्साकूल टेक्नोलॉजी
इन्वर्टर कंपैटिबल
पूरी तरह बंद होने वाले ल्युवर्स
क्यों खोजें विकल्प
औसत रेटिंग
केवल मध्यम आकार के कमरों के लिए
4. Orient Electric Durachill 40 L Portable Air Cooler For Home | Densenest Honeycomb Pads |More Air Delivery | Fully Collapsible Louvers |Inverter Compatible | 1 Year Warranty by Orient | White & Grey
Orient Electric Durachill 40 L Personal Air Cooler एक भरोसेमंद ब्रांड की ओर से आने वाला एक बेहद लोकप्रिय और कॉम्पैक्ट कूलिंग समाधान है। पिछले महीने में ही अमेजन पर इसे 3,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। सफेद और सलेटी रंग के आकर्षक लुक में आने वाला यह पोर्टेबल कूलर 200 वर्ग फीट तक के छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। अमेज़न पर इस समय इस पर 52% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत मात्र 5,319 रुपए रह जाती है। अपनी खास Aerofan टेक्नोलॉजी और Densenest हनीकॉम्ब पैड्स के कारण यह कूलर कम पानी और कम बिजली में भी बेहतरीन ठंडक प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्काउंट और वैल्यू फॉर मनी
17% ज्यादा एयर डिलीवरी
Densenest हनीकॉम्ब पैड्स
360-डिग्री घूमने वाले पहिये
क्यों खोजें विकल्प
360-डिग्री घूमने वाले पहिये
बड़े कमरों के लिए नहीं
5. Bajaj PX 97 Torque New 36L Personal Air Cooler For Room|Honeycomb Cooling Pads|High-Speed |30Ft Powerful Air Throw|3-Speed Control|Portable Cooler-Home|3 Year Comprehensive Product Warranty|White
Bajaj PX 97 Torque New 36L Personal Air Cooler भारतीय बाजारों में सबसे ज्यादा बिकने वाले और भरोसेमंद पर्सनल कूलर्स में से एक है। पिछले महीने में ही अमेज़न पर इसे 4,000 से ज्यादा ग्राहकों ने खरीदा है और इसे कुल 17,000 से अधिक रिव्यूज मिले हैं। सफेद रंग के क्लासिक डिजाइन में आने वाला यह पोर्टेबल कूलर 200 वर्ग फीट तक के बेडरूम या स्टडी रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। अमेजन पर इस समय इस पर 42% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत मात्र 5,220 रुपए है। टर्बो फैन टेक्नोलॉजी और ड्यूरामरीन पंप जैसी खासियतों के साथ आने वाला यह कूलर कम बजट में एक बेहतरीन ब्रांडेड विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
3 साल की लंबी वारंटी
ड्यूरामरीन पंप
एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल पैड्स
पोर्टेबल और हल्का
क्यों खोजें विकल्प
इन्वर्टर सपोर्ट का स्पष्ट उल्लेख नहीं
सिर्फ छोटे कमरों के लिए
6. RR SIGNATURE MINI DESERT AIR COOLER ZELLO HC 45LTR | ICE CHAMBER | HONEY COMB PADS | VERTICAL AUTO SWING | HIGH AIR DELIVERY | 1 Year Warranty By RR
यदि आप बजट दाम में एक ऐसा कूलर ढूंढ रहे हैं जो डेजर्ट कूलर जैसी दमदार हवा दे और साइज में कॉम्पैक्ट हो, तो RR SIGNATURE Mini Desert Air Cooler Zello HC 45L एक बेहतरीन विकल्प है। पिछले महीने में ही अमेज़न पर इसे 300 से ज्यादा ग्राहकों ने खरीदा है। सफेद रंग के आधुनिक डिजाइन में आने वाला यह कूलर छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। अमेजन पर लिमिटेड टाइम डील' के तहत इस पर 66% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 14,490 रुपए से घटकर मात्र 4,999 रुपए रह गई है। दमदार एयर डिलीवरी, आइस चैंबर और इन्वर्टर सपोर्ट जैसी खूबियों के साथ यह इस बजट में एक शानदार डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
66% का भारी डिस्काउंट
शानदार मोटर वारंटी
हाई एयर डिलीवरी
इन्वर्टर कंपैटिबल
वर्टिकल ऑटो स्विंग और आइस चैंबर
क्यों खोजें विकल्प
औसत कस्टमर रेटिंग
मैन्युअल वॉटर फिलिंग
7. Cadlec AeroFlow 40L Personal Air Cooler For Home, High Speed Fan with Powerful Air Throw, Inverter Compatible, Anti-Bacteria Honeycomb Pad, 3 Year Warranty | White
यदि आप इस चिलचिलाती गर्मी में अपने घर के लिए एक प्रीमियम लुक वाला और बजट-फ्रेंडली कूलर तलाश रहे हैं, तो Cadlec AeroFlow 40L Personal Air Cooler एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। पिछले महीने ही अमेज़न पर इसे 800 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। अमेज़न लिमिटेड टाइम डील के तहत इस पर 74% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 16,999 रुपए से घटकर मात्र 4,499 रुपए रह गई है। सफेद रंग के सुरुचिपूर्ण डिजाइन में आने वाला यह पोर्टेबल कूलर 200 वर्ग फीट तक के कमरे के लिए एकदम उपयुक्त है। शानदार वारंटी और एडवांस कूलिंग पैड्स के साथ यह इस प्राइस रेंज की सबसे हॉट डील्स में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
74% का बम्पर डिस्काउंट
3 साल की लंबी वारंटी
एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स
इन्वर्टर कंपैटिबल
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क को लेकर चिंता
आइस चैंबर की जानकारी नहीं
8. Livpure Aerofrost Neo 70L Desert Air Cooler, White, Adjustable Speed, Ice Chamber, 5 Castor Wheels, Water Level Indicator, Works on Inverter
यदि आप भीषण गर्मियों और हीटवेव के दौरान बड़े कमरों या हॉल को ठंडा करने के लिए एक बजट-फ्रेंडली डेजर्ट कूलर की तलाश कर रहे हैं, तो Livpure Aerofrost Neo 70L Desert Air Cooler एक मजबूत विकल्प है। लिवप्योर जैसे भरोसेमंद ब्रांड का यह कूलर सफेद रंग के साफ-सुथरे और आधुनिक लुक में आता है। अमेजन पर इस पर 58% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 18,000 रुपए की एमआरपी वाला यह कूलर मात्र 7,499 रुपए में उपलब्ध है। 70 लीटर के बड़े वॉटर टैंक, 3500 m³/hr के शक्तिशाली एयर डिलीवरी और इन्वर्टर सपोर्ट के साथ यह बड़े स्पेस के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्काउंट और किफायती कीमत
पावरफुल एयर डिलीवरी और 40 फीट का एयर थ्रो
एनर्जी एफिशिएंट
आइस चैंबर
क्यों खोजें विकल्प
कम कस्टमर रेटिंग
जंग नहीं लगता
1. क्या 45°C तापमान में कूलर काम करेगा या सिर्फ गर्म हवा देगा?
हाँ, कूलर 45°C जैसी भीषण गर्मी में बहुत अच्छी ठंडी हवा दे सकते है| डेजर्ट कूलर इस तापमान में सबसे बेहतर होते हैं| यह ध्यान रखें कि कूलर गर्म हवा खींचता है और पानी के वाष्पीकरण के जरिए तापमान गिराता है| यदि आपका कूलर गर्म हवा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि पैड्स (घास) तक पानी नहीं पहुंच रहा है या टैंक खाली है|
2. क्या कूलर को कमरे के अंदर बंद करके चलाना चाहिए?
नहीं, यह सबसे आम गलती है कूलर AC नहीं है | एयर कूलर को हमेशा खिड़की या दरवाजे के बाहर या पास रखें ताकि वह बाहर की ताजी हवा खींच सके| इसके साथ ही, कमरे में क्रॉस-वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है| कमरे की एक खिड़की को थोड़ा खुला रखें ताकि कूलर की नमी और हवा बाहर जा सके, वरना कमरा चिपचिपा और उमस भरा हो|
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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