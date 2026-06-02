हवाई यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर, Airport पर Video बनाते पकड़े गए तो फोन जब्त होने के साथ लग सकता Flying Ban
Airport पर रील, विडियो या सेल्फी बनाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। DGCA के नए नियमों के तहत संवेदनशील जगह में फोटो या वीडियो बनाने पर फोन जब्त हो सकता है, जुर्माना लग सकता है और गंभीर मामलों में No-Fly List में भी डाला जा सकता है।
DGCA New Rules: अगर आप भी फ्लाइट पकड़ने से पहले एयरपोर्ट पर सेल्फी लेना, इंस्टाग्राम रील बनाना या ट्रैवल व्लॉग रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया के दौर में एयरपोर्ट कंटेंट बनाना आम बात हो गई है। कई यात्री चेक-इन से लेकर बोर्डिंग और रनवे तक की वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन अब ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। हाल ही में DGCA की ओर से एयरपोर्ट के संवेदनशील इलाकों में अनधिकृत फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई है। अगर कोई यात्री सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में बिना अनुमति वीडियो बनाते या फोटो लेते हुए पाया जाता है, तो उसका मोबाइल फोन जब्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, गंभीर मामलों में यात्री का नाम No-Fly List में भी डाला जा सकता है।
क्या है DGCA का नया नियम
DGCA ने एयरपोर्ट के संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़े जगहों पर अनधिकृत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर बढ़ते ट्रैवल व्लॉग्स और रील्स के कारण कई बार ऐसी जानकारी पब्लिक हो जाती है जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हो सकती है।
इन जगहों पर वीडियो बनाना मना है
नई गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट के कुछ विशेष जगह में फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। इनमें शामिल हैं: सिक्योरिटी चेकपॉइंट, बोर्डिंग गेट, रनवे बस, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एरिया, एयरपोर्ट एप्रन। इन जगहों की रिकॉर्डिंग से सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी सिस्टम और एयरपोर्ट संचालन की जानकारी सार्वजनिक हो सकती है।
फोन भी हो सकता है जब्त
नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों को अधिकार होगा कि वे वीडियो या फोटो डिलीट करवाएं, जुर्माना लगाएं, मोबाइल फोन या कैमरा जांच के लिए जब्त करें, आगे की कार्रवाई की सिफारिश करें, दोबारा गलती करने वालों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एयरपोर्ट पर रील और व्लॉग बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। कई बार लोग अनजाने में सुरक्षा कैमरे, सिक्योरिटी व्यवस्था, स्टाफ ऑपरेशन या संवेदनशील इलाकों को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अधिकारियों का मानना है कि भले ही कंटेंट मनोरंजन के लिए बनाया गया हो, लेकिन इससे सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से यह कदम उठाया गया है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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