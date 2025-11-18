एयर प्यूरीफायर ऐसे, जो दिल्ली में दें शिमला-मसूरी जैसी साफ हवा! कीमत बजट में

संक्षेप: दिल्ली के खतरनाक प्रदूषण के बीच रामबाण जैसा हैं - शाओमी, Havells, Sharp और Dyson के एयर प्यूरीफायर, जिन पर अमेजन शानदार ऑफर दे रहा है।

Follow Us on

Tue, 18 Nov 2025 10:39 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

दिल्ली एनसीआर इन दिनों गैस चैंबर बन गया है, जहां सांस लेना मौत को बुलावा देना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने बच्चों और बूढ़े माता पिता की सेहत का ख्याल करते हुए दिल्ली से निकल रहे है, जिससे साफ हवा में जिंदगी बितायी जा सके। लेकिन अब आपको दिल्ली में अपने घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेजन ने एयर प्यूरीफायर पर शानदार डील निकाली है, जो महंगे और प्रीमियर एयर प्यूरीफायर को आपके बजट में ला देते हैं। यह एयर प्यूरीफायर दिल्ली के पॉल्यूटेड एयर को इतना साफ कर देती है, जिससे आपको शिमला और मसूरी जैसी साफ हवा का एहसास होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह एक हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है, जो बड़े कमरों और फ्लैट्स में तेज और डीप-क्लीन एयर फिल्ट्रेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिर्फ 7 मिनट में कमरे की हवा को साफ कर देता है। यह 99.99 फीसद तक अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स और वायरस को कैप्चर कर सकता है। साथ ही यह एयर प्यूरीफायर घर में एलर्जी-फ्री और हेल्दी माहौल बनाए रखने में मदद करता है। इसे 19,999 रुपये में अमेजन से खरीदा जा सकता है।

Specifications क्षमता क्षेत्र 516 sq.ft. कवरेज CADR 387–400 m³/hr फिल्टर तीन लेयर कंट्रोल LED डिस्प्ले, ऐपस, एलेक्सा, गूगल वाइस कंट्रोल क्यों खरीदें तेज प्यूरीफिकेशन के साथ 7 मिनट में क्लीन एयर 99.99 फीसद वायरस और अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स 360° एयर इंटेक के साथ बेहतर कवरेज Alexa, Google Assistant और Xiaomi Home App सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प फिल्टर रिप्लेसमेंट थोड़ा महंगा हाई फैन स्पीड पर थोड़ी नॉइज ऑटो-लिफ्ट शटर जैसे प्रीमियम फीचर्स की कमी UV-C या Humidifier फीचर्स नहीं

यह एक प्रोफेशनल-ग्रेड एयर प्यूरीफायर है, जिसे खास तौर पर बड़े कमरों और हाई-पॉल्यूशन एरिया के लिए डिजाइन किया गया है। यह एयर प्यूरीफायर भी 99.99 फीसद वायरस, PM2.5 और PM0.1 जैसे अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स को भी खत्म कर देता है। इसमें सबसे खास बात इसका 8500 घंटे तक चलने वाला फिल्टर लाइफ है, जो बाकी प्यूरीफायर के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा टिकता है। इसे 53% छूट के साथ केवल 27,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

Specifications कवरेज Area 575 sq.ft. फिल्ट्रेशन 3 स्टेज फिल्टर लाइफ 8500 Hours नॉइज़ लेवल 22–49 dB वारंटी 7 साल क्यों खरीदें 99.99 % वायरस और अल्ट्रा-फाइन कणों का खात्मा 8500 घंटे की सबसे लंबी फिल्टर लाइफ 575 sq.ft. तक बड़े कमरों के लिए परफेक्ट 3 स्टेज एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम क्यों खोजें विकल्प 3 स्टेज एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम नाइट मोड में LED लाइट को फुली ऑफ नहीं किया जा सकता फ़िल्टर रिप्लेसमेंट थोड़ा महंगा

Dyson एक प्रीमियम एयर प्यूरीफायर है, जो ऑन होने पर न्वाइज नहीं करता है। यह 99.95% तक के अल्ट्रा-फाइन कणों हटाने सकता है। इसकी हवा पूरे कमरे में हवा को समान रूप से सर्कुलेट होती है। ऑटो मोड रियल-टाइम में हवा की क्वालिटी मॉनिटर करके फैन स्पीड को खुद-ब-खुद एडजस्ट करता है। वहीं नाइट मोड इसे 50% तक शांत बना देता है। आप इसे ऐप, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसे अमेजन से 39,899 रुपये में खरीद सकते हैं।

Specifications एयरफ्लो 290 L/s ऑसिलेशन 350° कंट्रोल - रिमोट, ऐप, वॉइस कंट्रोल नॉइज़ मोड नाइट मोड वारंटी 2 साल क्यों खरीदें स्मूद और पावरफुल एयरफ्लो स्मूद और पावरफुल एयरफ्लो पूरे कमरे में समान हवा खुद एयर क्वालिटी मॉनिटर कर एडजस्ट होता है क्यों खोजें विकल्प खुद एयर क्वालिटी मॉनिटर कर एडजस्ट होता है फ़िल्टर रिप्लेसमेंट महंगा एक्टिव ह्यूमिडिफायर या डिह्यूमिडिफायर फीचर नहीं

यह PM0.1, PM2.5, डस्ट, वायरस, बैक्टीरिया, स्मोक, पालतू जानवरों के बाल और माइक्रो-एलर्जेन्स को 99.99 फीसद तक हटाता है। यह 7 स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। यह 400 स्क्वायर फीट घर के लिए परफेक्ट है। इसका एयर क्वॉलिटी इंडेक्ट ग्रीन, ऑरेंज और रेड लाइट से रियल-टाइम में हवा की क्वालिटी बताता है। इसे अमेजन से 56% छूट के साथ 15,329 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवर एरिया 400 Sqft फिल्टर 7 स्टेज सिस्टम फिल्टर लाइफ 8500 घंटे वारंटी 1 साल क्यों खरीदें PM0.1 तक के प्रदूषकों को हटाने वाला True HEPA H14 फिल्टर PM0.1 तक के प्रदूषकों को हटाने वाला True HEPA H14 फिल्टर 360° एयर इनटेक से तेज और समान प्यूरीफिकेशन 360° एयर इनटेक से तेज और समान प्यूरीफिकेशन 8500 घंटे तक की लंबी फिल्टर लाइफ क्यों खोजें विकल्प ऐप कंट्रोल उपलब्ध नहीं, Wi-Fi नहीं Coway/Dyson की तुलना में थोड़ा कम नॉइज़ लेवल हाई स्पीड पर अधिक

यह एयर प्यूरीफायर 99.97% धूल, एलर्जेन्स, बैक्टीरिया और PM0.1–PM2.5 कणों को आसानी से हटा सकता है, जो कि 3 स्टेज हेफा फिल्टरेशन के साथ आता है। यह रात के समय लगभग साइलेंट होकर चलता है। इसे ऐप के जरिए आप इसे घर से बाहर रहते हुए भी कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं, साथ ही यह Alexa और Google Assistant दोनों के साथ काम करता है। इसकी कीमत 19,999 रुपये है, जिसे अमेजन से 10% छूट के बाद 17,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवर एरिया 1058 Sq Ft फिल्टर 3 स्टेज नॉइज़ लेवल 22dB (Sleep Mode) वारंटी 2 साल वजन 3.39 kg क्यों खरीदें 99.97% तक फ़िल्टर 1058 Sq Ft तक का बड़ा कवरेज 22dB अल्ट्रा-क्वाइट स्लीप मोड ऐप से कंट्रोल, Alexa और Google सपोर्ट कॉम्पैक्ट और हल्का क्यों खोजें विकल्प फ़िल्टर बदलने की जरूरत जल्दी पड़ सकती है कोई UV स्टरलाइजेशन सिस्टम नहीं मैग्नेटिक या स्मोक-सेंसिंग एडवांस्ड गैस सेंसर नहीं

इसमें ड्यूल प्यूरीफिकेशन सुविधा दी गई है। यह एक तरफ हवा में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जन्स को न्यूट्रलाइज करता है, वहीं दूसरी तरफ हेपा, कार्बन और प्री फिल्टरेशन 99.97 फीसद पार्टिकल्स को पकड़कर साफ हवा देता है। इसमे 320 Sq Ft का कवरेज इसे बेडरूम, स्टडी रूम और छोटे ऑफिस के लिए एक बेहतरीन चॉइस बनाता है।

Specifications कवर एरिया 320 Sq Ft फिल्टर प्री फिल्टर, हेपा, एक्टिव कार्बन फिल्टर लाइफ 2 साल वजन 4.7 kg वारंटी 2 साल क्यों खरीदें हवा को प्राकृतिक तरीके से शुद्ध करता है HEPA फ़िल्टर 99.97% प्रदूषक, एलर्जी फिल्टर करता है 7 साल की वारंटी 320 Sq कवरेज एयरिया हल्का और साइलेंट ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए पर्याप्त नहीं रियल टाइम PM 2.5 डिस्प्ले नहीं ऐप कंट्रोल, WiFi फीचर नहीं

यह एक पावरफुल एयर प्यूरीफायर है, जो हाई-ग्रेड HEPA 14 और TiO2 मॉड्यूल के साथ घर या ऑफिस की हवा को साफ़ और स्वस्थ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मॉडल Alexa और Google Home के साथ कंपैटिबल है और इसे 40% की छूट के साथ 35,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications रूम कवर 51 Sq M फ़िल्टर HEPA 14 + TiO2 वजन 11 Kg कंट्रोल मोड रिमोट, ऐप, वॉइस असिस्टेंट वारंटी 2 साल क्यों खरीदें बैक्टीरिया, वायरस और PM0.1 पार्टिकल्स का फिल्टरेशन AQI रिमोट के जरिए रियल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वायरलेस चार्जिंग के लिए इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर ऐप से ऑटो ऑन और ऑफ Alexa और Google Home सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा वजन 11 Kg पोर्टेबल के लिए भारी कोई इन-बिल्ट स्मार्ट डिस्प्ले नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।