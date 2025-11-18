एयर प्यूरीफायर ऐसे, जो दिल्ली में दें शिमला-मसूरी जैसी साफ हवा! कीमत बजट में
संक्षेप: दिल्ली के खतरनाक प्रदूषण के बीच रामबाण जैसा हैं - शाओमी, Havells, Sharp और Dyson के एयर प्यूरीफायर, जिन पर अमेजन शानदार ऑफर दे रहा है।
दिल्ली एनसीआर इन दिनों गैस चैंबर बन गया है, जहां सांस लेना मौत को बुलावा देना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने बच्चों और बूढ़े माता पिता की सेहत का ख्याल करते हुए दिल्ली से निकल रहे है, जिससे साफ हवा में जिंदगी बितायी जा सके। लेकिन अब आपको दिल्ली में अपने घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेजन ने एयर प्यूरीफायर पर शानदार डील निकाली है, जो महंगे और प्रीमियर एयर प्यूरीफायर को आपके बजट में ला देते हैं। यह एयर प्यूरीफायर दिल्ली के पॉल्यूटेड एयर को इतना साफ कर देती है, जिससे आपको शिमला और मसूरी जैसी साफ हवा का एहसास होगा।
1. Xiaomi Smart Air Purifier 4, Best Purified Air Delivery Rate 387 m3/hr, True HEPA, traps 99.99% Virus, High coverage: 516 Sq Ft, Fast Purification in 7 Mins, RoHS & Allergy Care Certified, Alexa&GA
यह एक हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है, जो बड़े कमरों और फ्लैट्स में तेज और डीप-क्लीन एयर फिल्ट्रेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिर्फ 7 मिनट में कमरे की हवा को साफ कर देता है। यह 99.99 फीसद तक अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स और वायरस को कैप्चर कर सकता है। साथ ही यह एयर प्यूरीफायर घर में एलर्जी-फ्री और हेल्दी माहौल बनाए रखने में मदद करता है। इसे 19,999 रुपये में अमेजन से खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज प्यूरीफिकेशन के साथ 7 मिनट में क्लीन एयर
99.99 फीसद वायरस और अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स
360° एयर इंटेक के साथ बेहतर कवरेज
Alexa, Google Assistant और Xiaomi Home App सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर रिप्लेसमेंट थोड़ा महंगा
हाई फैन स्पीड पर थोड़ी नॉइज
ऑटो-लिफ्ट शटर जैसे प्रीमियम फीचर्स की कमी
UV-C या Humidifier फीचर्स नहीं
2. Coway Professional Air Purifier for Home, Longest Filter Life 8500 Hrs, Green True HEPA Filter, Traps 99.99% Virus & PM 0.1 Particles, Warranty 7 Years (AirMega Storm (AP-1220B))
यह एक प्रोफेशनल-ग्रेड एयर प्यूरीफायर है, जिसे खास तौर पर बड़े कमरों और हाई-पॉल्यूशन एरिया के लिए डिजाइन किया गया है। यह एयर प्यूरीफायर भी 99.99 फीसद वायरस, PM2.5 और PM0.1 जैसे अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स को भी खत्म कर देता है। इसमें सबसे खास बात इसका 8500 घंटे तक चलने वाला फिल्टर लाइफ है, जो बाकी प्यूरीफायर के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा टिकता है। इसे 53% छूट के साथ केवल 27,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
99.99 % वायरस और अल्ट्रा-फाइन कणों का खात्मा
8500 घंटे की सबसे लंबी फिल्टर लाइफ
575 sq.ft. तक बड़े कमरों के लिए परफेक्ट
3 स्टेज एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
नाइट मोड में LED लाइट को फुली ऑफ नहीं किया जा सकता
फ़िल्टर रिप्लेसमेंट थोड़ा महंगा
3. Dyson Air Purifier Cool PC1 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep and Night modes | Control via remote, App, compatible voice assistants | 2 Year Warranty
Dyson एक प्रीमियम एयर प्यूरीफायर है, जो ऑन होने पर न्वाइज नहीं करता है। यह 99.95% तक के अल्ट्रा-फाइन कणों हटाने सकता है। इसकी हवा पूरे कमरे में हवा को समान रूप से सर्कुलेट होती है। ऑटो मोड रियल-टाइम में हवा की क्वालिटी मॉनिटर करके फैन स्पीड को खुद-ब-खुद एडजस्ट करता है। वहीं नाइट मोड इसे 50% तक शांत बना देता है। आप इसे ऐप, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसे अमेजन से 39,899 रुपये में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद और पावरफुल एयरफ्लो
पूरे कमरे में समान हवा
खुद एयर क्वालिटी मॉनिटर कर एडजस्ट होता है
क्यों खोजें विकल्प
फ़िल्टर रिप्लेसमेंट महंगा
एक्टिव ह्यूमिडिफायर या डिह्यूमिडिफायर फीचर नहीं
4. AGARO Imperial Air Purifier For Home, Bedroom, Green True HEPA Filter H14, Removes 99.99% Pollutants, Bacteria, Virus & PM 0.1 Particles, 7 Stage Purification, Covers 400 Sqft, 8500 Hrs Filter Life
यह PM0.1, PM2.5, डस्ट, वायरस, बैक्टीरिया, स्मोक, पालतू जानवरों के बाल और माइक्रो-एलर्जेन्स को 99.99 फीसद तक हटाता है। यह 7 स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। यह 400 स्क्वायर फीट घर के लिए परफेक्ट है। इसका एयर क्वॉलिटी इंडेक्ट ग्रीन, ऑरेंज और रेड लाइट से रियल-टाइम में हवा की क्वालिटी बताता है। इसे अमेजन से 56% छूट के साथ 15,329 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
PM0.1 तक के प्रदूषकों को हटाने वाला True HEPA H14 फिल्टर
360° एयर इनटेक से तेज और समान प्यूरीफिकेशन
8500 घंटे तक की लंबी फिल्टर लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
ऐप कंट्रोल उपलब्ध नहीं, Wi-Fi नहीं
Coway/Dyson की तुलना में थोड़ा कम
नॉइज़ लेवल हाई स्पीड पर अधिक
5. LEVOIT 300S Smart Air Purifier For Home, Hepa Filter Traps 99.97% Virus & Pm 0.1 Particles, 2 Years Warranty, Real Time Quality Indicator, App Control, Compatible With Alexa, White
यह एयर प्यूरीफायर 99.97% धूल, एलर्जेन्स, बैक्टीरिया और PM0.1–PM2.5 कणों को आसानी से हटा सकता है, जो कि 3 स्टेज हेफा फिल्टरेशन के साथ आता है। यह रात के समय लगभग साइलेंट होकर चलता है। इसे ऐप के जरिए आप इसे घर से बाहर रहते हुए भी कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं, साथ ही यह Alexa और Google Assistant दोनों के साथ काम करता है। इसकी कीमत 19,999 रुपये है, जिसे अमेजन से 10% छूट के बाद 17,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
99.97% तक फ़िल्टर
1058 Sq Ft तक का बड़ा कवरेज
22dB अल्ट्रा-क्वाइट स्लीप मोड
ऐप से कंट्रोल, Alexa और Google सपोर्ट
कॉम्पैक्ट और हल्का
क्यों खोजें विकल्प
फ़िल्टर बदलने की जरूरत जल्दी पड़ सकती है
कोई UV स्टरलाइजेशन सिस्टम नहीं
मैग्नेटिक या स्मोक-सेंसिंग एडवांस्ड गैस सेंसर नहीं
6. Sharp Air Purifier for Homes/Offices Dual Purification, Plasmacluster Technology,(True HEPA+Carbon+Pre-Filter) Captures 99.97% of Impurities (White) FP-F40E-W White 7 Years Warranty
इसमें ड्यूल प्यूरीफिकेशन सुविधा दी गई है। यह एक तरफ हवा में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जन्स को न्यूट्रलाइज करता है, वहीं दूसरी तरफ हेपा, कार्बन और प्री फिल्टरेशन 99.97 फीसद पार्टिकल्स को पकड़कर साफ हवा देता है। इसमे 320 Sq Ft का कवरेज इसे बेडरूम, स्टडी रूम और छोटे ऑफिस के लिए एक बेहतरीन चॉइस बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हवा को प्राकृतिक तरीके से शुद्ध करता है
HEPA फ़िल्टर 99.97% प्रदूषक, एलर्जी फिल्टर करता है
7 साल की वारंटी
320 Sq कवरेज एयरिया
हल्का और साइलेंट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए पर्याप्त नहीं
रियल टाइम PM 2.5 डिस्प्ले नहीं
ऐप कंट्रोल, WiFi फीचर नहीं
7. Havells Studio Meditate AP400 Air purifier with TiO2 module + HEPA 14 grade filter + Portable AQI Monitoring, Wi-Fi Enabled. One Composite Filter Free during Service (Silver Satin)
यह एक पावरफुल एयर प्यूरीफायर है, जो हाई-ग्रेड HEPA 14 और TiO2 मॉड्यूल के साथ घर या ऑफिस की हवा को साफ़ और स्वस्थ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मॉडल Alexa और Google Home के साथ कंपैटिबल है और इसे 40% की छूट के साथ 35,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बैक्टीरिया, वायरस और PM0.1 पार्टिकल्स का फिल्टरेशन
AQI रिमोट के जरिए रियल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग
वायरलेस चार्जिंग के लिए इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर
ऐप से ऑटो ऑन और ऑफ
Alexa और Google Home सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
वजन 11 Kg
पोर्टेबल के लिए भारी
कोई इन-बिल्ट स्मार्ट डिस्प्ले नहीं
