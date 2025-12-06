प्रदूषण से मिलेगा छुटकारा, ₹5000 में खरीदें ये एयर प्यूरीफायर
Air purifier 2025: अगर आपका बजट 5000 रुपये कम है, तो हम आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आए हैं...
अगर आपका बजट कम है, और घर के लिए एक अच्छा एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन शानदार ऑप्शन हो सकता है, जहां से सस्ते में एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं। यह एयर प्यूरीफायर HEPA फिल्टर के साथ आते है, तो 99 फीसद तक प्रदूषकों को हटा सकते हैं। यह एयर प्यूरीफायर घर और ऑफिस दोनों के लिए बेस्ट हैं। इसमें 360 डिग्री एयर टेक्नोलॉजी दी गई है। इसे अमेजन से डिस्काउंट ऑफर के साथ 5000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं।
1. Honeywell Air Purifier for Home & Office, 3-in-1, Pre, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants, Allergens, Pet Danger, Smoke, Dust & Pollens - Air touch V1
यह एक 3-स्टेज फिल्ट्रेशन वाला कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है, जिसे घर और ऑफिस दोनों के लिए बनाया गया है। इसमें प्री-फिल्टर, H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं, जो हवा में मौजूद धूल, धुआ, एलर्जेंस को हटाते हैं। यह कमरे को सिर्फ कुछ मिनटों में साफ कर देता है। इसे 49 फीसद छूट के साथ 5,148 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
3-स्टेज फिल्ट्रेशन
99.99% तक प्रदूषण हटाने की क्षमता
29 dB लो-नॉइज़ ऑपरेशन
वन-टच कंट्रोल और आसान उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
छोटे से मिड-साइज कमरे तक ही प्रभावी
फिल्टर रिप्लेसमेंट की लागत अलग
रियल-टाइम AQI डिस्प्ले नहीं है
2. Nutripro Air Purifier For Home & Office 600 sq.ft, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - (Grey)
यह एयर प्यूरिफायर तेज़ और शांत ऑपरेशन के साथ आता है। साथ ही यह 600 वर्ग फुट तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसकी बॉडी हल्की और टिकाऊ है, जो आधुनिक इंटीरियर्स में आसानी से फिट हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
घर और ऑफिस के लिए परफेक्ट
शांत संचालन, बेडरूम और वर्कस्पेस के लिए उपयुक्तहल्की और स्टाइलिश बॉडी
आसान पुश-बटन कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर समय-समय पर बदलने की जरूरत
बड़े कमरे में एयर सर्कुलेशन धीमा हो सकता है
3. Eureka Forbes Air Purifier 150 for bedroom | Covers upto 200 Sq. Ft. | True HEPA H13 Filter & Surround 360° Air Technology | Removes 99.97% Dust & Particulate Matter | 3-Stage Purification
यह एक फास्ट और प्रभावी एयर प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। यह 200 वर्ग फुट तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसकी सराउंड साउंड और 360° एयर इनटेक टेक्नोलॉजी हर दिशा से हवा को शुद्ध करती है, जिससे कमरे में ताजा और साफ हवा रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्री-फिल्टर के साथ 3-स्टेज प्यूरीफिकेशन
बेडरूम और लिविंग रूम के लिए उपयुक्त
टच कंट्रोल, एडजस्टेबल फैन स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए सीमित कवरेज
फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है
4. ROSEKM Air Purifiers for Home Bedroom, Air Cleaner with 3-In-1 HEPA Filter for Dust Smoke Pet Dander Odor with Sleep Mode, Aromatherapy, Timer, Portable (Black)
यह एयर प्यूरिफायर तेज़ और प्रभावी एयर प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। इसकी बॉडी हल्की और पोर्टेबल है, जबकि 3-स्टेज HEPA फिल्टर सिस्टम हवा को धूल, स्मोक, पालतू एलर्जी और गंध से साफ करता है। इसे 52 फीसजद छूट के साथ 4,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-स्टेज HEPA फिल्टर
बिना किसी शोर के चलता है.
एडजस्टेबल फैन स्पीड और टाइमर
चाइल्ड सेफ लॉक
हल्की और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
हवा शुद्ध होने में थोड़ा समय लगता है
फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है
5. CPENSUS Air Purifier For Bedroom Coverage 107 Ft² True H13 With Activated Carbon Filter Aromatherapy Child-Lock Timer Portable For Living Room Home Office Deodorizing Tech., White
यह एयर प्यूरिफायर शांत और प्रभावी एयर प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। साथ ही यह छोटे कमरों में 107 वर्ग फुट तक की हवा को शुद्ध करता है। इसकी हल्की और पोर्टेबल बॉडी आसानी से कमरे में रखी जा सकती है, जबकि True H13 HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हवा को धूल, स्मोक, गंध और माइक्रोब्स से साफ करता है। इसे 27 फीसद छूट के साथ 3,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-स्टेज प्यूरीफिकेशन
सेटिंग्स, आरामदायक वातावरण के लिए
चाइल्ड सेफ्टी लॉक
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे में कवरेज सीमित
फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है
6. OWNAIR Air Purifier for Living Room, HEPA 13 for Dust, Smoke, Allergies, Removes 99.97%, PM2.5 & Odor, Ultra Quiet 25dB, Touch Control, 150 sq.ft Coverage, CADR 60m³/hr, Safe for Babies & Pets
यह एयर प्यूरिफायर तेज़ और ऊर्जा-कुशल प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। साथ ही यह 150 वर्ग फुट तक के कमरे की हवा को शुद्ध करता है और बच्चों और पालतू जानवरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसकी हल्की और कॉम्पैक्ट बॉडी आसानी से कमरे में रखी जा सकती है, जबकि True HEPA 13 फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन हवा को धूल, स्मोक, गंध और एलर्जेंस से साफ करता है। इसे 43 फीद छूट के साथ 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शोर स्तर केवल 25 dB
Aromatherapy के साथ सुखदायक माहौल
एडजस्टेबल फैन स्पीड
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
कवरेज सीमित
फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है
7. Nutripro Air Purifier For Home & Office 600 sq.ft, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - (White)
यह एयर प्यूरिफायर तेज़ और शांत संचालन के साथ आता है। साथ ही यह 600 वर्ग फुट तक के कमरे की हवा को प्रदूषक और माइक्रो एलर्जेंस से शुद्ध करता है। इसकी हल्की और स्टाइलिश बॉडी आधुनिक इंटीरियर्स में आसानी से फिट हो जाती है और H13 HEPA + एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हवा को पूरी तरह साफ करता है। इसे 50 फीसद छूट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
H13 HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर
600 sq.ft तक कवरेज
बिना शोर के चलता है.
हल्की और स्टाइलिश बॉडी, आसानी से फिट
आसान पुश-बटन कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है
बड़े कमरे में एयर सर्कुलेशन धीमा हो सकता है
