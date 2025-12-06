प्रदूषण से मिलेगा छुटकारा, ₹5000 में खरीदें ये एयर प्यूरीफायर

संक्षेप: Air purifier 2025: अगर आपका बजट 5000 रुपये कम है, तो हम आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आए हैं...

Dec 06, 2025 09:50 am IST

अगर आपका बजट कम है, और घर के लिए एक अच्छा एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन शानदार ऑप्शन हो सकता है, जहां से सस्ते में एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं। यह एयर प्यूरीफायर HEPA फिल्टर के साथ आते है, तो 99 फीसद तक प्रदूषकों को हटा सकते हैं। यह एयर प्यूरीफायर घर और ऑफिस दोनों के लिए बेस्ट हैं। इसमें 360 डिग्री एयर टेक्नोलॉजी दी गई है। इसे अमेजन से डिस्काउंट ऑफर के साथ 5000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं।

यह एक 3-स्टेज फिल्ट्रेशन वाला कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है, जिसे घर और ऑफिस दोनों के लिए बनाया गया है। इसमें प्री-फिल्टर, H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं, जो हवा में मौजूद धूल, धुआ, एलर्जेंस को हटाते हैं। यह कमरे को सिर्फ कुछ मिनटों में साफ कर देता है। इसे 49 फीसद छूट के साथ 5,148 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कवरेज एरिया 235 sq.ft. फिल्टर Pre + H13 HEPA नॉइज लेवल 29 dB कंट्रोल टच बेस्ड क्यों खरीदें 3-स्टेज फिल्ट्रेशन 99.99% तक प्रदूषण हटाने की क्षमता 29 dB लो-नॉइज़ ऑपरेशन वन-टच कंट्रोल और आसान उपयोग क्यों खोजें विकल्प छोटे से मिड-साइज कमरे तक ही प्रभावी फिल्टर रिप्लेसमेंट की लागत अलग रियल-टाइम AQI डिस्प्ले नहीं है

यह एयर प्यूरिफायर तेज़ और शांत ऑपरेशन के साथ आता है। साथ ही यह 600 वर्ग फुट तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसकी बॉडी हल्की और टिकाऊ है, जो आधुनिक इंटीरियर्स में आसानी से फिट हो जाती है।

Specifications कवर क्षेत्र 600 sq.ft फिल्टर टाइप H13 HEPA + एक्टिवेटेड कार्बन वजन 3.4 किलोग्राम कंट्रोल पुश-बटन क्यों खरीदें घर और ऑफिस के लिए परफेक्ट शांत संचालन, बेडरूम और वर्कस्पेस के लिए उपयुक्तहल्की और स्टाइलिश बॉडी आसान पुश-बटन कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प फिल्टर समय-समय पर बदलने की जरूरत बड़े कमरे में एयर सर्कुलेशन धीमा हो सकता है

यह एक फास्ट और प्रभावी एयर प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। यह 200 वर्ग फुट तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसकी सराउंड साउंड और 360° एयर इनटेक टेक्नोलॉजी हर दिशा से हवा को शुद्ध करती है, जिससे कमरे में ताजा और साफ हवा रहती है।

Specifications कवर क्षेत्र 200 sq.ft फिल्टर टाइप ट्रू हेपा H13, एक्टिवेटेड कार्बन, प्री-फिल्टर वजन 2.14 किलोग्राम कंट्रोल टच वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें प्री-फिल्टर के साथ 3-स्टेज प्यूरीफिकेशन बेडरूम और लिविंग रूम के लिए उपयुक्त टच कंट्रोल, एडजस्टेबल फैन स्पीड क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए सीमित कवरेज फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है

यह एयर प्यूरिफायर तेज़ और प्रभावी एयर प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। इसकी बॉडी हल्की और पोर्टेबल है, जबकि 3-स्टेज HEPA फिल्टर सिस्टम हवा को धूल, स्मोक, पालतू एलर्जी और गंध से साफ करता है। इसे 52 फीसजद छूट के साथ 4,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवर क्षेत्र 220 sq.ft फिल्टर टाइप True HEPA + Activated Carbon + प्री-फिल्टर कंट्रोल टच पावर सोर्स कॉर्डेड इलेक्ट्रिक वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें 3-स्टेज HEPA फिल्टर बिना किसी शोर के चलता है. एडजस्टेबल फैन स्पीड और टाइमर चाइल्ड सेफ लॉक हल्की और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प हवा शुद्ध होने में थोड़ा समय लगता है फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है

यह एयर प्यूरिफायर शांत और प्रभावी एयर प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। साथ ही यह छोटे कमरों में 107 वर्ग फुट तक की हवा को शुद्ध करता है। इसकी हल्की और पोर्टेबल बॉडी आसानी से कमरे में रखी जा सकती है, जबकि True H13 HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हवा को धूल, स्मोक, गंध और माइक्रोब्स से साफ करता है। इसे 27 फीसद छूट के साथ 3,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवर क्षेत्र 107 sq.ft फिल्टर टाइप True H13 HEPA + Activated Carbon वजन 0.93 kg कंट्रोल टच क्यों खरीदें 3-स्टेज प्यूरीफिकेशन सेटिंग्स, आरामदायक वातावरण के लिए चाइल्ड सेफ्टी लॉक हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे में कवरेज सीमित फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है

यह एयर प्यूरिफायर तेज़ और ऊर्जा-कुशल प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। साथ ही यह 150 वर्ग फुट तक के कमरे की हवा को शुद्ध करता है और बच्चों और पालतू जानवरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसकी हल्की और कॉम्पैक्ट बॉडी आसानी से कमरे में रखी जा सकती है, जबकि True HEPA 13 फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन हवा को धूल, स्मोक, गंध और एलर्जेंस से साफ करता है। इसे 43 फीद छूट के साथ 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवर क्षेत्र 150 sq.ft फिल्टर टाइप True HEPA 13 + Activated Carbon वजन 400 g कंट्रोल टच पावर सोर्स कॉर्डेड इलेक्ट्रिक वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें शोर स्तर केवल 25 dB Aromatherapy के साथ सुखदायक माहौल एडजस्टेबल फैन स्पीड हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प कवरेज सीमित फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है

यह एयर प्यूरिफायर तेज़ और शांत संचालन के साथ आता है। साथ ही यह 600 वर्ग फुट तक के कमरे की हवा को प्रदूषक और माइक्रो एलर्जेंस से शुद्ध करता है। इसकी हल्की और स्टाइलिश बॉडी आधुनिक इंटीरियर्स में आसानी से फिट हो जाती है और H13 HEPA + एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हवा को पूरी तरह साफ करता है। इसे 50 फीसद छूट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवर क्षेत्र 600 sq.ft फिल्टर टाइप H13 HEPA + एक्टिवेटेड कार्बन वजन 3.4 किलोग्राम कंट्रोल पुश-बटन क्यों खरीदें H13 HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर 600 sq.ft तक कवरेज बिना शोर के चलता है. हल्की और स्टाइलिश बॉडी, आसानी से फिट आसान पुश-बटन कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है बड़े कमरे में एयर सर्कुलेशन धीमा हो सकता है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।