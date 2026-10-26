दीवाली से पहले हवा हुई खराब! Amazon पर सस्ते में खरीदें ये True HEPA फ़िल्टर Air Purifiers

दीवाली से पहले लगातार खराब हो रहे AQI और प्रदूषण से बचने के लिए घर में True HEPA फ़िल्टर एयर प्यूरीफायर होना बेहद जरूरी है। Amazon में इन शानदार प्यूरीफायर्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

बढ़ते प्रदूषण से सेहत पर खतरा देश के कई शहरों में दीवाली से पहले ही हवा जहरीली होने लगी है। बढ़ता AQI और स्मॉग न केवल सांस के मरीजों, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में घर की इनडोर एयर क्वालिटी को साफ और सुरक्षित बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया है।

air purifier

True HEPA फ़िल्टर एयर प्यूरीफायर की मांग बढ़ी प्रदूषित हवा से राहत पाने के लिए True HEPA फ़िल्टर वाले एयर प्यूरीफायर सबसे कारगर माने जाते हैं। ये प्यूरीफायर हवा में मौजूद 99.97% हानिकारक बैक्टीरिया, पीएम 2.5 कणों, धूल और बदबू को आसानी से सोख लेते हैं। इस मौसम में फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हैं।

Amazon से आप बेहतरीन सक्शन क्षमता और स्मार्ट फीचर्स वाले प्यूरीफायर चुन सकते हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले इन डील्स का फायदा उठाकर अपने परिवार की सेहत सुरक्षित करें।

Cuckoo Air Heal Air Purifier बड़े कमरों, ऑफिस और हॉल के लिए एक बेहद शक्तिशाली एयर प्यूरीफायर है। यह 724 m³/h की हाई CADR क्षमता के साथ आता है, जो मात्र 15 मिनट में 1,001 वर्ग फीट और 30 मिनट में 2,002 वर्ग फीट तक के बड़े एरिया की हवा को तेजी से साफ कर सकता है। इसमें ड्यूल ट्रू HEPA 13 फिल्टर और स्मार्ट सेंसर्स दिए गए हैं, जो घर की हवा से हानिकारक कणों और वायरस को प्रभावी ढंग से हटाते हैं।

Specifications फैन मोड्स 3 मोड्स वजन 15 किलोग्राम वारंटी मोटर पर 8 साल की वारंटी डिजाइन व डायमेंशन 35D x 32W x 88H सेमी क्यों खरीदें बड़े एरिया के लिए बेस्ट स्मार्ट AQI डिस्प्ले शांत प्रदर्शन लंबी वारंटी

Coway AirMega 250 (AP-1720H) एक प्रीमियम और पावरफुल एयर प्यूरीफायर है, जो 930 वर्ग फीट तक के बड़े एरिया को मात्र 30 मिनट में साफ करने की क्षमता रखता है। इसमें एंटी-वायरस True HEPA (H13) फ़िल्टर के साथ हाइपर कैप्टिव फ़िल्टरेशन सिस्टम दिया गया है, जो हवा में मौजूद 0.01 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों, धूल, बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जेंस को 99.999% दक्षता के साथ खत्म करता है। इसके फ़िल्टर की लाइफ लगभग 8500 घंटे (1.5 से 2 साल) तक चलती है।

Specifications डायमेंशन 50.1D x 47.4W x 20.8H सेमी वारंटी 7 साल की वारंटी वजन 9 किलोग्राम कवर एरिया 930 Sq. Ft. तक फ़िल्टर टेक्नोलॉजी Anti-Virus True HEPA Filter (H13) + Pre-Filter + Deodorization Filter फ़िल्टर लाइफ लगभग 8,500 घंटे (1.5 - 2 वर्ष) क्यों खरीदें हाई-इफिशिएंसी फ़िल्टरेशन स्मार्ट & रैपिड मोड्स 24/7 एयर क्वालिटी इंडिकेटर ब्रांड ट्रस्ट & 7 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी अधिक छोटे कमरों में ज्यादा जगह घेर सकता

Shark NeverChange Compact Pro एक प्रीमियम और कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है, जो बेडरूम, नर्सरी, होम ऑफिस और छोटे अपार्टमेंट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें HEPA स्टैंडर्ड से भी बेहतर performance देने वाला Anti-Allergen NanoSeal फ़िल्टर और CleanSense IQ तकनीक मिलती है, जो रियल-टाइम में एयर क्वालिटी को ट्रैक करके ऑटो-एडजस्ट करती है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसकी लंबे समय तक चलने वाली फ़िल्टर तकनीक और Odor Neutralizer टेक्नोलॉजी है, जो बदबू को दूर कर घर को महकाती है।

Specifications कवर एरिया 250 Sq. Ft. तक फ़िल्टर टाइप Anti-Allergen NanoSeal (Exceeds HEPA Standards) + Debris Defense Screen विशेष फीचर्स CleanSense IQ, Odor Neutralizer Technology, Dimmable Display Lights वजन 2 किलोग्राम क्यों खरीदें HEPA से भी एडवांस फ़िल्टरेशन ओडोर न्यूट्रलाइजर टेक्नोलॉजी लॉन्ग-लास्टिंग फ़िल्टर अल्ट्रा-क्वाइट और स्लीप-फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प कम कवरेज एरिया कम कवरेज एरिया हाई-एंड मेंटेनेंस कारतूस

RPM Airtech AT-191 एक हाई-इफिशिएंसी एयर प्यूरीफायर है, जिसे घर और ऑफिस दोनों जगह हवा को शुद्ध रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मल्टी-स्टेज फ़िल्टरेशन सिस्टम और True HEPA फ़िल्टर के साथ आता है, जो हवा में मौजूद 99.97% धूल, धुआं, पेट डैंडर, एलर्जेंस और बदबू को प्रभावी ढंग से हटाता है। इसमें मजबूत एयर सर्कुलेशन के साथ क्वाइट ऑपरेशन (शांत प्रदर्शन) और आसान रिमोट कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है।

Specifications पावर सोर्स Corded Electric कंट्रोल मेथड Remote Control फ़िल्टर एफिशिएंसी 99.97% (Dust, Smoke, Pet Dander, Allergens) वजन 17.4 किलोग्राम डायमेंशन 59D x 50W x 27.5H सेमी क्यों खरीदें मल्टी-स्टेज फ़िल्टरेशन रिमोट कंट्रोल कंट्रोल Amazon सेल डिस्काउंट शांत प्रदर्शन क्यों खोजें विकल्प काफी भारी वजन थोड़ी महंगी साबित

LEVOIT Sprout Air Purifier खास तौर पर बच्चों के कमरों और बेडरूम के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम और स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है। यह न सिर्फ हवा को साफ करता है, बल्कि इसमें White Noise Sound Machine और Blue Light-Free Night Light जैसी खास तकनीकें भी दी गई हैं, जो बच्चों को शांति और सुकून की नींद देने में मदद करती हैं। स्मार्ट WiFi कनेक्टिविटी और VeSync ऐप के जरिए आप मोबाइल पर ही रियल-टाइम एयर क्वालिटी रिपोर्ट और सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications पावर सोर्स Corded Electric (AC) फ़िल्टर टेक्नोलॉजी Genuine HEPA Filter सेंसर्स 5 Sensors वजन 2.9 किलोग्राम डायमेंशन 22.1D x 22.1W x 35.6H सेमी क्यों खरीदें स्मार्ट 5-इन-1 सेंसर्स VeSync ऐप कंट्रोल लाइटवेट और कॉम्पैक्ट व्हाइट नॉइज़ और नाइट लाइट क्यों खोजें विकल्प काफी प्रीमियम कीमत ब्रांडेड फ़िल्टर निर्भरता

Ivation 5-in-1 एक बहुआयामी और पावरफुल एयर प्यूरीफायर है, जो हवा को साफ करने के साथ-साथ गंभीर गंध और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए Ozone Generator, Ionizer और UV Light जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल करता है। इसका सुंदर चेरी वुड फिनिश और विंटेज लुक इसे घर के इंटीरियर के अनुकूल बनाता है। यह डिवाइस धुएं, पेट्स की बदबू, मोल्ड स्पोर्स और एलर्जेंस को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Specifications डायमेंशन 25.4D x 19.6W x 29.2H सेमी पावर सोर्स Corded Electric कंट्रोल टाइप Control Knobs & App Support कवरेज क्षमता बड़े स्पेस / कमरों के लिए उपयुक्त फ़िल्टर टेक्नोलॉजी HEPA + Activated Carbon + Photocatalytic + UV Light + Ozone Generator क्यों खरीदें 5-इन-1 मल्टी-लेयर फ़िल्टरेशन नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी प्रीमियम चेरी वुड डिजाइन मैनुअल कंट्रोल्स & आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प ओज़ोन का सावधानीपूर्वक उपयोग प्र्मियम कीमत कीमत आम बजट यूजर्स की पहुंच से दूर

Dyson Air Purifier Big+Quiet डाइसन का अब तक का सबसे शक्तिशाली और शांत रहने वाला एयर प्यूरीफायर है। यह खास तौर पर 1100 वर्ग फीट तक के बड़े हॉल्स और स्पेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें fully sealed HEPA H13 फ़िल्टरेशन दिया गया है, जो हवा में मौजूद 0.1 माइक्रोन तक के 99.95% पॉल्यूटेंट्स और एलर्जेंस को ट्रैप कर लेता है। स्मार्ट ऐप कंट्रोल, एलसीडी स्क्रीन और 5 साल तक चलने वाली लॉन्ग-लाइफ फ़िल्टर तकनीक इसे एक बेहद एडवांस और प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है।

Specifications फ़िल्टर लाइफ 5 साल तक कंट्रोल टाइप LCD Screen, Smart App Control, Voice & Remote Control डायमेंशन 43.4D x 41.5W x 83H सेमी वारंटी 2 साल की वारंटी क्यों खरीदें बड़े स्पेस के लिए बेस्ट 5 साल की लंबी फ़िल्टर लाइफ फुल्ली सील्ड HEPA H13 सिस्टम स्मार्ट कंट्रोल & ऑटो मोड क्यों खोजें विकल्प काफी ज्यादा कीमत सीढ़ियों से ऊपर-नीचे ले जाना थोड़ा भारी पड़

Q1. बढ़ते प्रदूषण और खराब AQI में घर के लिए Air Purifier क्यों जरूरी है? उत्तर: जहरीली हवा और स्मॉग के कारण घर के अंदर की इनडोर एयर क्वालिटी भी खराब हो जाती है। एयर प्यूरीफायर हवा में फैले हानिकारक PM 2.5 कणों, धुएं, धूल और वायरस को साफ करके सांस लेने के लिए शुद्ध और सुरक्षित वातावरण तैयार करता है, जिससे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं।

Q2. True HEPA फ़िल्टर एयर प्यूरीफायर खरीदना क्यों जरूरी है? उत्तर: True HEPA फ़िल्टर हवा में मौजूद 99.97% हानिकारक माइक्रो-पार्टिकल्स, जैसे PM 2.5, धूल, धुआं, बैक्टीरिया और एलर्जेंस को ट्रैप कर लेता है। यह बढ़ते AQI और स्मॉग से फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है।

Q3. कम बजट में घर के लिए सही Air Purifier कैसे चुनें? उत्तर: एयर प्यूरीफायर चुनते समय कमरे का साइज, CADR रेटिंग, True HEPA H13 फ़िल्टर और फ़िल्टर बदलने की लागत ज़रूर चेक करें। Amazon पर 4,000 रुपये से लेकर प्रीमियम रेंज तक के प्यूरीफायर आसानी से मिल जाते हैं।

उत्तर: जहरीली हवा और स्मॉग के कारण घर के अंदर की इनडोर एयर क्वालिटी भी खराब हो जाती है। एयर प्यूरीफायर हवा में फैले हानिकारक PM 2.5 कणों, धुएं, धूल और वायरस को साफ करके सांस लेने के लिए शुद्ध और सुरक्षित वातावरण तैयार करता है, जिससे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं।

Q2. True HEPA फ़िल्टर एयर प्यूरीफायर खरीदना क्यों जरूरी है?

उत्तर: True HEPA फ़िल्टर हवा में मौजूद 99.97% हानिकारक माइक्रो-पार्टिकल्स, जैसे PM 2.5, धूल, धुआं, बैक्टीरिया और एलर्जेंस को ट्रैप कर लेता है। यह बढ़ते AQI और स्मॉग से फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है।

Q3. कम बजट में घर के लिए सही Air Purifier कैसे चुनें?

उत्तर: एयर प्यूरीफायर चुनते समय कमरे का साइज (Coverage Area), CADR रेटिंग, True HEPA H13 फ़िल्टर और फ़िल्टर बदलने की लागत ज़रूर चेक करें। Amazon पर 4,000 रुपये से लेकर प्रीमियम रेंज तक के प्यूरीफायर आसानी से मिल जाते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।