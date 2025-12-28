दिल्ली-NCR की गंदी हवा से मिलेगा छुटकारा, सस्ते में बिक रहे एयर प्यूरिफायर
अगर आप अपने घर के लिए एक एयर प्यूरिफायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर कुछ कमाल के ऑफर्स दिए जा रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
एयर प्यूरीफायर आज के समय में साफ और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक जरूरी अप्लायंस बन चुका है। खासतौर से दिल्ली-एनसीआर की हानिकारक हवा से बचने के लिए ये जरूरी हो गए हैं। इस डिवाइस के जरिए घर के अंदर फ्रेश एयर की सुविधा मिलेगी। साफ सांस लेने के लिए यह हवा में मौजूद धूल, प्रदूषण, एलर्जी कारक, धुआं और बदबू को इफेक्टिव तरीके से फिल्टर करते हैं। इनमें हेपा फिल्टर, साइलेंट ऑपरेशन और स्मार्ट इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। अमेजन से इन्हें आप अपने बजट में खरीद सकते हैं।
1. ROSEKM Air Purifiers for Home Bedroom, Air Cleaner with 3-In-1 HEPA Filter for Dust Smoke Pet Dander Odor with Sleep Mode, Aromatherapy, Timer, Portable (Black)
इसकी कीमत 52% डिस्काउंट के साथ 4,299 रुपये हो जाती है। इसमें 3-इन-1 HEPA फिल्टर दिया गया है, जो धूल, धुआं, पालतू जानवरों के बाल, दुर्गंध और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को सही से हटाने में मदद करता है। स्लीप मोड के चलते यह कम आवाज करता है। इसमें टाइमर और अरोमाथेरेपी का फीचर भी है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे कहीं भी रखने और ले जाने में आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्लीप मोड के कारण क्वाइट ऑपरेशन
अरोमाथेरेपी से फ्रेश माहौल
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
एडवांस स्मार्ट ऐप कंट्रोल नहीं
2. Honeywell Air Purifier for Home, 4 Stage Filtration, Covers 388 sq.ft, High Efficiency Pre-Filter, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - Air touch V2
इसकी एमआरपी 12,299 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 8,396 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 4 स्टेज एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, जो हवा से 99.99% तक धूल, धुआं, पराग, बैक्टीरिया और माइक्रो एलर्जेंस को हटाने में मदद करता है। इसका H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन लेयर खराब गंध और हानिकारक गैसों को भी कम करती है। यह एयर प्यूरीफायर लगभग 388 स्क्वायर फीट तक के कमरे को कवर करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन
मीडियम से बड़े कमरे के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर रिप्लेसमेंट थोड़ा महंगा
स्मार्ट ऐप कंट्रोल उपलब्ध नहीं
3. LEVOIT Core Mini Air Purifier For Coverage Area 183 Sq Ft, H13 Truehepa Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, (2 Years Warranty), White
इसकी एमआरपी 10,900 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 5,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें H13 ट्रू HEPA फिल्टर दिया गया है, जो हवा से 99.97% तक धूल, धुआं, पराग और एलर्जेन को हटाने में मदद करता है। इसका कवरेज एरिया 183 स्क्वायर फीट तक है, इसलिए यह स्टडी रूम, बच्चों के कमरे या ऑफिस डेस्क के लिए सही है। इसमें फ्रेग्रेन्स स्पॉन्ज की सुविधा भी मिलती है, जिससे कमरे में हल्की खुशबू बनी रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटा और पोर्टेबल डिजाइन
इफेक्टिव HEPA फिल्ट्रेशन
क्वाइट और एनर्जी एफिशियंट
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
स्मार्ट फीचर्स जैसे ऐप कंट्रोल नहीं
4. Qubo Smart Air Purifier for Home by Hero Group | 99.99% Allergen Removal | HEPA H13 | 9000 Hrs Filter Life | App & Voice Control | Energy Saving | Ultra-Quiet BLDC Motor (Q200)
इसकी एमआरपी 12,990 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 7,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें चार-लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिसमें प्री-फिल्टर, True HEPA H13, एक्टिवेटेड कार्बन और नैनो-सिल्वर शामिल हैं, जो हवा में से 99.99% तक धूल, पराग, धुआं और एलर्जेंस को हटाने में मदद करते हैं। स्मार्ट ऐप और वॉइस असिस्टेंट (Alexa/Google) के जरिए इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल से आसान इस्तेमाल
HEPA H13 से 99.99% तक साफ हवा
कम शोर और एनर्जी बचत मोटर
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए सीमित कवरेज
फिल्टर उपलब्धता कभी-कभी मुश्किल
5. Nutripro Air Purifier For Home & Office 600 sq.ft, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - (Grey)
इसे 50% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 600 स्क्वायर फीट तक के बड़े कमरे को प्रभावी तरीके से कवर करता है। इसमें H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर दिए गए हैं, जो हवा से 99.99% तक धूल, धुआं, पराग, पालतू जानवरों के बाल, बैक्टीरिया और माइक्रो एलर्जेंस को हटाने में मदद करते हैं। यह एयर प्यूरीफायर अस्थमा और एलर्जी से परेशान लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े कमरे के लिए सही कवरेज
इफेक्टिव और हाई-ग्रेड फिल्ट्रेशन
साफ और फ्रेश एयर
क्यों खोजें विकल्प
साइज थोड़ा बड़ा
स्मार्ट ऐप या वॉइस कंट्रोल नहीं
6. Eureka Forbes 270 Air Purifier for Home |True HEPA H13 Filter & Real-time AQI Indicator |1.5-2 Yrs Filter Life* | Removes 99.97% PM2.5, Dust, Allergens, Bacteria & Pollen | Covers up to 365 Sq.Ft
इसकी कीमत 11,700 रुपये है। इस पर 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 8,200 रुपये हो जाती है। इसमें True HEPA H13 फिल्टर दिया गया है, जो PM2.5, धूल, पराग, बैक्टीरिया और एलर्जेंस को 99.97% तक हटाने में सक्षम है। यह एयर प्यूरीफायर 365 स्क्वायर फीट तक के कमरे को कवर करता है, इसलिए बेडरूम और लिविंग रूम के लिए सही है। रियल-टाइम AQI इंडिकेटर हवा की क्वालिटी की सही जानकारी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रियल-टाइम AQI देखने की सुविधा
लंबी फिल्टर लाइफ, कम खर्च
प्रभावी HEPA H13 फिल्ट्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप या वॉइस कंट्रोल नहीं
बहुत बड़े कमरों के लिए सीमित कवरेज
7. BreatheX™ Aura K2 Air Purifier | Compact USB-Powered Device with HEPA & Activated Carbon Filters | Removes Dust, Allergens, Odors | Ideal for Car, Home, Office
इसकी कीमत 4,999 रुपये है, लेकिन इसे 64% डिस्काउंट के साथ 1,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स का उपयोग करके धूल, पॉल्लेन, पेट हेयर और बदबू जैसी गंदगी को प्रभावी रूप से हटाने में मदद करता है। यूएसबी पावर सपोर्ट से आप इसे कंप्यूटर, पावर बैंक या कार एडॉप्टर से आसानी से चला सकते हैं, जिससे यह पोर्टेबल और ट्रैवल-फ्रेंडली बन जाता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।