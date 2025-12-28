दिल्ली-NCR की गंदी हवा से मिलेगा छुटकारा, सस्ते में बिक रहे एयर प्यूरिफायर

संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक एयर प्यूरिफायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर कुछ कमाल के ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Dec 28, 2025 04:27 pm IST

एयर प्यूरीफायर आज के समय में साफ और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक जरूरी अप्लायंस बन चुका है। खासतौर से दिल्ली-एनसीआर की हानिकारक हवा से बचने के लिए ये जरूरी हो गए हैं। इस डिवाइस के जरिए घर के अंदर फ्रेश एयर की सुविधा मिलेगी। साफ सांस लेने के लिए यह हवा में मौजूद धूल, प्रदूषण, एलर्जी कारक, धुआं और बदबू को इफेक्टिव तरीके से फिल्टर करते हैं। इनमें हेपा फिल्टर, साइलेंट ऑपरेशन और स्मार्ट इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। अमेजन से इन्हें आप अपने बजट में खरीद सकते हैं।

इसकी कीमत 52% डिस्काउंट के साथ 4,299 रुपये हो जाती है। इसमें 3-इन-1 HEPA फिल्टर दिया गया है, जो धूल, धुआं, पालतू जानवरों के बाल, दुर्गंध और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को सही से हटाने में मदद करता है। स्लीप मोड के चलते यह कम आवाज करता है। इसमें टाइमर और अरोमाथेरेपी का फीचर भी है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे कहीं भी रखने और ले जाने में आसान बनाता है।

Specifications फिल्ट्रेशन सिस्टम 3-इन-1 HEPA फिल्टर सफाई क्षमता धूल, धुआं, पेट हेयर और बदबू हटाने में मदद स्लीप मोड कम शोर के साथ क्वाइट ऑपरेशन अरोमाथेरेपी खुशबू फैलाने की सुविधा टाइमर ऑटो ऑन/ऑफ सेटिंग क्यों खरीदें स्लीप मोड के कारण क्वाइट ऑपरेशन अरोमाथेरेपी से फ्रेश माहौल हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं एडवांस स्मार्ट ऐप कंट्रोल नहीं

इसकी एमआरपी 12,299 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 8,396 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 4 स्टेज एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, जो हवा से 99.99% तक धूल, धुआं, पराग, बैक्टीरिया और माइक्रो एलर्जेंस को हटाने में मदद करता है। इसका H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन लेयर खराब गंध और हानिकारक गैसों को भी कम करती है। यह एयर प्यूरीफायर लगभग 388 स्क्वायर फीट तक के कमरे को कवर करता है।

Specifications फिल्ट्रेशन सिस्टम 4-स्टेज एडवांस्ड फिल्ट्रेशन HEPA फिल्टर H13 ग्रेड हाई एफिशिएंसी कार्बन फिल्टर एक्टिवेटेड कार्बन लेयर सफाई क्षमता 99.99% प्रदूषक व माइक्रो एलर्जेंस रिमूवल कवरेज एरिया 388 स्क्वायर फीट तक क्यों खरीदें पावरफुल और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन मीडियम से बड़े कमरे के लिए सही क्यों खोजें विकल्प फिल्टर रिप्लेसमेंट थोड़ा महंगा स्मार्ट ऐप कंट्रोल उपलब्ध नहीं

इसकी एमआरपी 10,900 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 5,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें H13 ट्रू HEPA फिल्टर दिया गया है, जो हवा से 99.97% तक धूल, धुआं, पराग और एलर्जेन को हटाने में मदद करता है। इसका कवरेज एरिया 183 स्क्वायर फीट तक है, इसलिए यह स्टडी रूम, बच्चों के कमरे या ऑफिस डेस्क के लिए सही है। इसमें फ्रेग्रेन्स स्पॉन्ज की सुविधा भी मिलती है, जिससे कमरे में हल्की खुशबू बनी रहती है।

Specifications कवरेज एरिया 183 स्क्वायर फीट तक फिल्टर टाइप H13 ट्रू HEPA फिल्टर सफाई क्षमता 99.97% धूल, धुआं व पराग रिमूवल फ्रेग्रेन्स फीचर खुशबू के लिए स्पॉन्ज वारंटी 2 साल की वारंटी क्यों खरीदें छोटा और पोर्टेबल डिजाइन इफेक्टिव HEPA फिल्ट्रेशन क्वाइट और एनर्जी एफिशियंट क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं स्मार्ट फीचर्स जैसे ऐप कंट्रोल नहीं

इसकी एमआरपी 12,990 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 7,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें चार-लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिसमें प्री-फिल्टर, True HEPA H13, एक्टिवेटेड कार्बन और नैनो-सिल्वर शामिल हैं, जो हवा में से 99.99% तक धूल, पराग, धुआं और एलर्जेंस को हटाने में मदद करते हैं। स्मार्ट ऐप और वॉइस असिस्टेंट (Alexa/Google) के जरिए इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications फिल्ट्रेशन सिस्टम 4-लेयर (प्री-फिल्टर, True HEPA H13, एक्टिवेटेड कार्बन, नैनो-सिल्वर) कवरेज एरिया लगभग 200 स्क्वायर फुट तक सफाई क्षमता 99.99% एलर्जन व प्रदूषक रिमूव CADR 150 m³/hour कंट्रोल स्मार्ट ऐप + वॉइस असिस्टेंट (Alexa/Google) क्यों खरीदें स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल से आसान इस्तेमाल HEPA H13 से 99.99% तक साफ हवा कम शोर और एनर्जी बचत मोटर क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए सीमित कवरेज फिल्टर उपलब्धता कभी-कभी मुश्किल

इसे 50% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 600 स्क्वायर फीट तक के बड़े कमरे को प्रभावी तरीके से कवर करता है। इसमें H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर दिए गए हैं, जो हवा से 99.99% तक धूल, धुआं, पराग, पालतू जानवरों के बाल, बैक्टीरिया और माइक्रो एलर्जेंस को हटाने में मदद करते हैं। यह एयर प्यूरीफायर अस्थमा और एलर्जी से परेशान लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है।

Specifications कवरेज एरिया 600 स्क्वायर फीट तक फिल्टर टाइप H13 HEPA + एक्टिवेटेड कार्बन सफाई क्षमता 99.99% प्रदूषक व माइक्रो एलर्जेंस रिमूवल क्यों खरीदें बड़े कमरे के लिए सही कवरेज इफेक्टिव और हाई-ग्रेड फिल्ट्रेशन साफ और फ्रेश एयर क्यों खोजें विकल्प साइज थोड़ा बड़ा स्मार्ट ऐप या वॉइस कंट्रोल नहीं

इसकी कीमत 11,700 रुपये है। इस पर 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 8,200 रुपये हो जाती है। इसमें True HEPA H13 फिल्टर दिया गया है, जो PM2.5, धूल, पराग, बैक्टीरिया और एलर्जेंस को 99.97% तक हटाने में सक्षम है। यह एयर प्यूरीफायर 365 स्क्वायर फीट तक के कमरे को कवर करता है, इसलिए बेडरूम और लिविंग रूम के लिए सही है। रियल-टाइम AQI इंडिकेटर हवा की क्वालिटी की सही जानकारी देता है।

Specifications फिल्टर टाइप True HEPA H13 फिल्टर सफाई क्षमता 99.97% PM2।5, धूल व एलर्जेंस रिमूवल कवरेज एरिया 365 स्क्वायर फीट तक AQI इंडिकेटर रियल-टाइम एयर क्वालिटी डिस्प्ले क्यों खरीदें रियल-टाइम AQI देखने की सुविधा लंबी फिल्टर लाइफ, कम खर्च प्रभावी HEPA H13 फिल्ट्रेशन क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट ऐप या वॉइस कंट्रोल नहीं बहुत बड़े कमरों के लिए सीमित कवरेज

इसकी कीमत 4,999 रुपये है, लेकिन इसे 64% डिस्काउंट के साथ 1,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स का उपयोग करके धूल, पॉल्लेन, पेट हेयर और बदबू जैसी गंदगी को प्रभावी रूप से हटाने में मदद करता है। यूएसबी पावर सपोर्ट से आप इसे कंप्यूटर, पावर बैंक या कार एडॉप्टर से आसानी से चला सकते हैं, जिससे यह पोर्टेबल और ट्रैवल-फ्रेंडली बन जाता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।