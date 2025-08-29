दूषित हवा को चुटकियों में साफ कर देंगे ये Air Purifiers, एक कमांड पर शुरू करेंगे अपना काम
Air Purifier For Home: अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा एयर प्यूरिफायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन सभी की कीमत 15,000 रुपये से कम है।
Air Purifier For Home: आज के समय में बाहर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो गई है, जिससे बचना नामुमकिन हो जाता है। जितनी बाहर की हवा खराब है, ठीक उतनी ही घर की हवा भी दूषित होने लगी है। इससे बचना हमारे हाथ में है। घर की हवा को प्योर करने में सबसे असरदार तरीका एयर प्यूरिफायर है। इसकी मदद से पार्टिकल्स, हानिकारक तत्व, पालतू जानवरों के बालों को हवा से रिमूव किया जा सकता है। इनमें कई तरह के फिल्टर दिए गए होते हैं, जो हवा से सभी वायरस को हटाते हैं और उसे प्योर बनाते हैं। इसी तरह के कुछ अच्छे ऑप्शन्स हम आपके लिए यहां लाए हैं।
यह एयर प्यूरिफायर्स आपके घर की हवा को साफ और फ्रेश रखने में मदद करता है। यह 4 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है, जिसमें हाई-एफिशियंसी प्री-फइल्टर, ए13 हेपा फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं। यह एयर प्यूरीफायर 99.99% तक प्रदूषक और माइक्रो एलर्जन्स को हटाने में मदद करता है। यह काफी मॉर्डन और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
99.99% तक प्रदूषण और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को हटाता है
4 स्टेज फिल्ट्रेशन से बेहतर काम करता है
मीडियम से बड़े कमरे के लिए सही
हेपा एच13 फिल्टर से अल्ट्राफाइन कणों तक की सफाई
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर को समय-समय पर बदलना पड़ता है
बहुत बड़े हॉल या ओपन एरिया में असर सीमित
यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल एयर प्यूरीफायर है, जिसे छोटे कमरों के लिए तैयार किया गया है। यह 183 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर करता है। इसमें H13 ट्रू हेपा फिल्टर दिया गया है, जो 99.97% धूल, धुआं और पॉलेन्स जैसे हानिकारक पार्टिकल्स को हटाने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें एक फ्रेगनेंस स्पॉन्ज है, जो न सिर्फ कमरे की हवा को साफ करती है, बल्कि कमरे में खुशबू भी फैलाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटे कमरों के लिए परफेक्ट
हेपा H13 फिल्टर से अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स की सफाई
हवा के साथ फ्रेशनेस और खुशबू
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों या हॉल के लिए सही नहीं
फिल्टर को समय-समय पर बदलना पड़ता है
इसमें 3-इन-1 फिल्टर सिस्टम दिया गया है, जिसमें प्री-फिल्टर, एच13 हेपा फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं। ये सभी मिलकर हवा से 99.99% प्रदूषक, एलर्जेंस, पालतू जानवरों के बाल, धुआं, धूल आदि को हटाते हैं। इसका डिजाइन मॉडर्न और कॉम्पैक्ट है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है। यह एयर प्यूरीफायर खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है, जो आसपास की हवा को साफ रखना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3 लेयर फिल्ट्रेशन से बेहतरीन सफाई
99.99% तक प्रदूषण और एलर्जेंस हटाने में सक्षम
घर और ऑफिस दोनों जगह के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े हॉल या कमरे के लिए सीमित क्षमता
फिल्टर को समय-समय पर बदलना जरूरी
यह एयर प्यूरीफायर हवा से 99.97% वायरस, एलर्जेंस, धूल और PM2.5 कणों को हटाने की क्षमता रखता है। इसमें हेपा फिल्टर लगा है, जिसकी लाइफ लगभग 9000 घंटे तक रहती है। यह एयर प्यूरीफायर 300 वर्ग फुट तक के कमरे को कवर करता है। इसमें रियल टाइम एक्यूआई डिस्प्ले दिया गया है, जिससे आप तुरंत जान सकते हैं कि कमरे की हवा कितनी साफ है।
Specifications
क्यों खरीदें
99.97% तक प्रदूषक और वायरस हटाता है
HEPA फिल्टर की लंबी लाइफ
एक्यूआई डिस्प्ले से हवा की क्वालिटी दिखती है
क्यों खोजें विकल्प
बड़े हॉल या लिविंग रूम के लिए सही नहीं
फिल्टर बदलना महंगा
यह एक मॉर्डन और स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है, जो 400 वर्ग फुट तक का एरिया कवर करता है। इसमें लगा हेपा एच13 फिल्टर हवा से 99.99% एलर्जेन, धूल, प्रदूषण और हानिकारक कणों को हटा देता है। इसका फिल्टर लगभग 9000 घंटे तक चलता है, जिससे बार-बार बदलने की परेशानी नहीं होती। इसमें ऐप और वॉइस कंट्रोल की सुविधा है, जिससे आप इसे मोबाइल या स्मार्ट डिवाइस से आसानी से चला सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
99.99% एलर्जेन और प्रदूषण हटाता है
हेपा एच13 फिल्टर की लंबी लाइफ
ऐप और वॉइस कंट्रोल की सुविधा
बेहद शांत और पावर सेविंग मोटर
400 Sq.ft तक का बड़ा कवरेज
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर रिप्लेसमेंट महंगा हो सकता है
बहुत बड़े हॉल या ओपन स्पेस के लिए पर्याप्त नहीं
यह 200 वर्ग फुट तक का एरिया कवर करता है। इसमें लगा ट्रू हेपा 13 फिल्टर हवा से 99.99% वायरस, धूल, धुआं, बदबू, परागकण और एलर्जेन हटाने में मदद करता है। इसकी लॉन्ग फिल्टर लाइफ लंबे समय तक सफाई करने में मदद करती है। इसके साथ ही कंपनी 3 साल की वारंटी भी देती है। यह छोटा, हल्का और एनर्जी सेविंग डिवाइस है, जो छोटे कमरों और पर्सनल स्पेस के लिए सही रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
99.99% वायरस और एलर्जेन हटाता है
छोटे कमरे और ऑफिस के लिए बेस्ट
HEPA 13 फिल्टर की लंबी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 200 Sq.ft तक का कवरेज
फिल्टर रिप्लेसमेंट का खर्च एक्स्ट्रा
यह 380 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर करता है। यह हवा से 99.97% धूल, धुआं, एलर्जेन और परागकण हटाने में मदद करता है। की क्षमता रखता है। इसमें लगा HEPA फिल्टर हवा को ठीक तरह से साफ करता है। इसकी CADR रेटिंग 300 m³/h है, जिससे हवा तेजी से साफ होती है। यह डिवाइस अल्ट्रा-क्वाइट मोड में बेहद कम आवाज करता है। साथ ही बिजली भी कम खर्च करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
380 Sq.ft तक का एरिया कवर करता है
99.97% एलर्जेन और प्रदूषण हटाता है
अल्ट्रा-क्वाइट मोड
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए ज्यादा पावरफुल
फिल्टर बदलने का खर्च समय-समय पर लगेगा
स्मार्ट ऐप कंट्रोल की कमी
