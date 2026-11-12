प्रदूषण का सीधा अटैक! बच्चों और अस्थमा मरीजों के लिए वरदान हैं ये प्यूरीफायर
बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवा से बच्चों और अस्थमा मरीजों के फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए घर में एयर प्यूरीफायर लगाना बेहद जरूरी हो गया है। इस खबर में कम बजट वाले ऐसे ही पावरफुल और सस्ते एयर प्यूरीफायर्स की लिस्ट दी गई है, जो घर की हवा को शुद्ध बनाकर एलर्जी से तुरंत राहत दिलाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नई दिल्ली: जहरीली होती हवा और बढ़ते प्रदूषण के बीच घर में सांस लेना भी दूभर हो गया है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा (दम) के मरीजों को है, जिनके फेफड़ों पर प्रदूषण सीधा अटैक कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर भी घर के अंदर एयर प्यूरीफायर (Air Purifier) लगाने की सख्त सलाह दे रहे हैं। अगर आपका बजट कम है और आप महंगे प्यूरीफायर नहीं खरीद सकते, तो टेंशन छोड़िए। बाजार में ऐसे कई पावरफुल और सस्ते एयर प्यूरीफायर आ चुके हैं, जो कम कीमत में आपके घर की हवा को 100% शुद्ध बना देंगे। आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से बेस्ट एयर प्यूरीफायर शामिल हैं...
1. Blueair 311i max air purifier | 929 sq. ft coverage in 30 mins | Quiet Mark Certified, Zero Ozone Certified, Energy Star Certified
Blueair 311i Max मध्यम आकार के कमरों और बेडरूम के लिए एक पावरफुल एयर प्यूरीफायर है, जो 30 मिनट में 929 वर्ग फुट के एरिया की हवा साफ करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अस्थमा मरीजों के लिए सुरक्षित
अत्यंत शांत संचालन
स्मार्ट सेंसिंग तकनीक
ऐप और वॉइस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
गंध हटाने में सीमित
बटन लॉक कंट्रोल
2. Dyson Hushjet Purifier Compact-HJ10 | Removes 99.97% of pollutants as small as PM 0.3 | Up to 5 year Electrostatic filter life | Max coverage up to 1076 sq. ft. | Auto and Night modes | 2 Yr Warranty
Dyson Hushjet Purifier Compact HJ10 एक प्रीमियम और कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है, जो 1076 वर्ग फुट तक के बड़े कमरों को बिना आवाज़ किए तेजी से साफ करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी फ़िल्टर लाइफ
बेहद शांत संचालन
मल्टीपल स्मार्ट असिस्टेंट्स
पूरी तरह से सील्ड बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
ऑसिलेशन का अभाव
3. Philips AC4221 Smart Air Purifier for Home, Ideal for Living Room, Metallic | Real Time AQI Display|Covers upto 700sqft|Removes 99.97% of Virus,Allergen,Dust & PM2.5|50% Quieter|Filter Life Upto 9000 Hrs
Philips AC4221 Smart Air Purifier बड़े लिविंग रूम के लिए एक बेहद शक्तिशाली प्यूरीफायर है, जो 600 m³/h CADR के साथ 700 से 1679 वर्ग फुट तक के एरिया को तेजी से साफ करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-लेयर एडवांस फिल्ट्रेशन
साइलेंटविंग्स टेक्नोलॉजी
रियल-टाइम AQI डिस्प्ले
लंबे समय तक चलने वाला फ़िल्टर
क्यों खोजें विकल्प
वजन में भारी
प्रीमियम सेगमेंट
4. Honeywell Air Purifier for Home, 4-Stage Filtration, Covers 589 sq.ft,H13 HEPA, WiFi App&Voice Control, Filter Life Upto 9000 Hrs, Removes 99.99% PM2.5, AQI LED Display White - Air Touch V5
Philips AC4221 Smart Air Purifier बड़े लिविंग रूम के लिए एक बेहद शक्तिशाली प्यूरीफायर है, जो 600 m³/h CADR के साथ 700 से 1679 वर्ग फुट तक के एरिया को तेजी से साफ करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-लेयर एडवांस फिल्ट्रेशन
साइलेंटविंग्स टेक्नोलॉजी
रियल-टाइम AQI डिस्प्ले
लंबे समय तक चलने वाला फ़िल्ट
क्यों खोजें विकल्प
वजन में भारी
प्रीमियम सेगमेंट
5. Cuckoo Respure Copper Air Purifier for Home, HEPA 13, Covers 570 Sqft/15min | 1 Additional Free Filter,408 m³/h CADR,PM 2.5 Sensor,Removes 99.99% Dust,Virus,Germs,Pet Hair,Allergens, 8 Yrs Motor Warranty
Cuckoo Respure Copper 570 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर है, जो कॉपर इन्फ्यूज्ड H13 HEPA फ़िल्टर और 8 साल की मोटर वारंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉपर H13 HEPA फिल्ट्रेशन
लंबी मोटर वारंटी
फ्री एडिशनल फ़िल्टर
शांत स्लीप मोड
क्यों खोजें विकल्प
ऐप और वाई-फाई सपोर्ट का अभाव
बड़ा साइज
6. Qubo Q500 Smart Air Purifier for bedroom by Hero Group| Up to 500 SqFt| True HEPA H13|Removes 99.99% Dust, Allergens, Smoke, Virus & PM2.5|380 m³/h CADR|5-Stage Filter|App Control|9000 Hrs Filter Life
Qubo Smart Air Purifier Q500 500 वर्ग फुट तक के बेडरूम और लिविंग रूम के लिए Hero Group का एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है, जो 380 m³/h CADR के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-लेयर फिल्ट्रेशन
QSensAI मोड
सटीक PM2.5 डिस्प्ले
लंबी फ़िल्टर लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
कवर एरिया सीमित
लाइट वेट डिज़ाइन
7. Sharp Air Purifier for Homes/Offices Dual Purification, Plasmacluster Technology,(True HEPA+Carbon+Pre-Filter) Captures 99.97% of Impurities (White) FP-F40E-W White 7 Years Warranty
Sharp FP-F40E-W Air Purifier 320 वर्ग फुट तक के कमरों और ऑफिस के लिए ड्यूल प्यूरिफिकेशन और 7 साल की मोटर वारंटी वाला एक भरोसेमंद एयर प्यूरीफायर है।
Specifications
क्यों खरीदें
पेटेंट प्लाज्माक्लस्टर टेक्नोलॉजी
लंबी मोटर वारंटी
विशेष Haze Mode
20° एयरफ्लो डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
मध्यम कवरेज एरिया
Q1. क्या एयर प्यूरीफायर अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए वाकई असरदार होते हैं?
उत्तर: हाँ, H13 या True HEPA फ़िल्टर वाले एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद 99.97% तक धूल, परागकण (Pollen), स्मॉग, PM2.5 और एलर्जेंस को सोख लेते हैं। इससे घर के अंदर की हवा साफ होती है और अस्थमा व सांस के मरीजों को तुरंत राहत मिलती है।
Q2. छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर: बच्चों और बुजुर्गों वाले घर के लिए Zero Ozone सर्टिफिकेशन, H13 HEPA फ़िल्टर, कम शोर (Quiet Sleep Mode) और कमरे के हिसाब से पर्याप्त CADR रेटिंग वाले एयर प्यूरीफायर ही चुनने चाहिए।
Q3. 10,000 से 15,000 रुपये के बजट में कौन सा एयर प्यूरीफायर सबसे अच्छा है?
उत्तर: इस बजट में Honeywell Air Touch V5, Qubo Q500 Smart Air Purifier और Sharp FP-F40E-W सबसे लोकप्रिय और असरदार विकल्प हैं, जो 500 वर्ग फुट तक के कमरे की हवा आसानी से साफ करते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।