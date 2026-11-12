प्रदूषण का सीधा अटैक! बच्चों और अस्थमा मरीजों के लिए वरदान हैं ये प्यूरीफायर

बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवा से बच्चों और अस्थमा मरीजों के फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए घर में एयर प्यूरीफायर लगाना बेहद जरूरी हो गया है। इस खबर में कम बजट वाले ऐसे ही पावरफुल और सस्ते एयर प्यूरीफायर्स की लिस्ट दी गई है, जो घर की हवा को शुद्ध बनाकर एलर्जी से तुरंत राहत दिलाएंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

नई दिल्ली: जहरीली होती हवा और बढ़ते प्रदूषण के बीच घर में सांस लेना भी दूभर हो गया है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा (दम) के मरीजों को है, जिनके फेफड़ों पर प्रदूषण सीधा अटैक कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर भी घर के अंदर एयर प्यूरीफायर (Air Purifier) लगाने की सख्त सलाह दे रहे हैं। अगर आपका बजट कम है और आप महंगे प्यूरीफायर नहीं खरीद सकते, तो टेंशन छोड़िए। बाजार में ऐसे कई पावरफुल और सस्ते एयर प्यूरीफायर आ चुके हैं, जो कम कीमत में आपके घर की हवा को 100% शुद्ध बना देंगे। आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से बेस्ट एयर प्यूरीफायर शामिल हैं...

Air purifier

Blueair 311i Max मध्यम आकार के कमरों और बेडरूम के लिए एक पावरफुल एयर प्यूरीफायर है, जो 30 मिनट में 929 वर्ग फुट के एरिया की हवा साफ करता है।

Specifications कवरेज एरिया 30 मिनट में 929 वर्ग फुट फ़िल्टर टाइप HEPASilent Dual Filtration साउंड लेवल 23 dB वजन 3.5 किलोग्राम स्मार्ट कनेक्टिविटी Wi-Fi, Blueair App, RealTrack फ़िल्टर मॉनिटरिंग, Alexa वॉइस कंट्रोल क्यों खरीदें अस्थमा मरीजों के लिए सुरक्षित अत्यंत शांत संचालन स्मार्ट सेंसिंग तकनीक ऐप और वॉइस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प गंध हटाने में सीमित बटन लॉक कंट्रोल

Dyson Hushjet Purifier Compact HJ10 एक प्रीमियम और कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है, जो 1076 वर्ग फुट तक के बड़े कमरों को बिना आवाज़ किए तेजी से साफ करता है।

Specifications कवरेज एरिया 1076 वर्ग फुट तक फ़िल्टर तकनीक 360° इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन (PM 0.3 तक के 99.97% प्रदूषक हटाता है) फ़िल्टर लाइफ 5 साल तक डायमेंशन 23D x 23W x 47H सेमी स्मार्ट कंट्रोल MyDyson App, Alexa, Siri, Google Home वारंटी: 2 साल क्यों खरीदें लंबी फ़िल्टर लाइफ बेहद शांत संचालन मल्टीपल स्मार्ट असिस्टेंट्स पूरी तरह से सील्ड बॉडी क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत ऑसिलेशन का अभाव

Philips AC4221 Smart Air Purifier बड़े लिविंग रूम के लिए एक बेहद शक्तिशाली प्यूरीफायर है, जो 600 m³/h CADR के साथ 700 से 1679 वर्ग फुट तक के एरिया को तेजी से साफ करता है।

Specifications कवरेज एरिया: 700 से 1679 वर्ग फुट फ़िल्टर तकनीक 4-लेयर (प्री-फ़िल्टर, NanoProtect HEPA, 2x एक्टिवेटेड कार्बन) फ़िल्टर लाइफ 9000 घंटे तक साउंड लेवल स्लीप/साइलेंट मोड पर 15 dB से शुरू वजन 6.3 किलोग्राम स्मार्ट कंट्रोल Philips Air+ App, Alexa, Google Assistant वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 4-लेयर एडवांस फिल्ट्रेशन साइलेंटविंग्स टेक्नोलॉजी रियल-टाइम AQI डिस्प्ले लंबे समय तक चलने वाला फ़िल्टर क्यों खोजें विकल्प वजन में भारी प्रीमियम सेगमेंट

Philips AC4221 Smart Air Purifier बड़े लिविंग रूम के लिए एक बेहद शक्तिशाली प्यूरीफायर है, जो 600 m³/h CADR के साथ 700 से 1679 वर्ग फुट तक के एरिया को तेजी से साफ करता है।

Specifications कवरेज एरिया 700 से 1679 वर्ग फुट फ़िल्टर लाइफ 9000 घंटे तक साउंड लेवल स्लीप/साइलेंट मोड पर 15 dB से शुरू डायमेंशन 28.5D x 28.5W x 52H सेमी स्मार्ट कंट्रोल: Philips Air+ App, Alexa, Google Assistant वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 4-लेयर एडवांस फिल्ट्रेशन साइलेंटविंग्स टेक्नोलॉजी रियल-टाइम AQI डिस्प्ले लंबे समय तक चलने वाला फ़िल्ट क्यों खोजें विकल्प वजन में भारी प्रीमियम सेगमेंट

Cuckoo Respure Copper 570 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर है, जो कॉपर इन्फ्यूज्ड H13 HEPA फ़िल्टर और 8 साल की मोटर वारंटी के साथ आता है।

Specifications कवरेज एरिया: 15 मिनट में 570 वर्ग फुट फ़िल्टर टाइप 3-स्टेज वारंटी: 8 साल मोटर वारंटी (2 साल प्रोडक्ट वारंटी) साउंड लेवल: 20 dB (स्लीप मोड) से 53 dB (मैक्स स्पीड) क्यों खरीदें कॉपर H13 HEPA फिल्ट्रेशन लंबी मोटर वारंटी फ्री एडिशनल फ़िल्टर शांत स्लीप मोड क्यों खोजें विकल्प ऐप और वाई-फाई सपोर्ट का अभाव बड़ा साइज

Qubo Smart Air Purifier Q500 500 वर्ग फुट तक के बेडरूम और लिविंग रूम के लिए Hero Group का एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है, जो 380 m³/h CADR के साथ आता है।

Specifications कवरेज एरिया: 500 वर्ग फुट तक फ़िल्टर तकनीक: 5-लेयर फ़िल्टर लाइफ 9000 घंटे तक मोड्स: Auto, Manual, Sleep और QSensAI मोड स्मार्ट कनेक्टिविटी Qubo App, Alexa और Google Voice Assistant वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 5-लेयर फिल्ट्रेशन QSensAI मोड सटीक PM2.5 डिस्प्ले लंबी फ़िल्टर लाइफ क्यों खोजें विकल्प कवर एरिया सीमित लाइट वेट डिज़ाइन

Sharp FP-F40E-W Air Purifier 320 वर्ग फुट तक के कमरों और ऑफिस के लिए ड्यूल प्यूरिफिकेशन और 7 साल की मोटर वारंटी वाला एक भरोसेमंद एयर प्यूरीफायर है।

Specifications कवरेज एरिया: 320 वर्ग फुट तक फ़िल्टर तकनीक: प्लाज्माक्लस्टर आयन + 3 फ़िल्टर (प्री-फ़िल्टर, True HEPA, एक्टिवेटेड कार्बन) फ़िल्टर लाइफ: 2 साल तक सेंसर व मोड्स डस्ट व ओडोर सेंसर, Auto Mode, Haze Mode वारंटी: 7 साल मोटर वारंटी + 2 साल प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें पेटेंट प्लाज्माक्लस्टर टेक्नोलॉजी लंबी मोटर वारंटी विशेष Haze Mode 20° एयरफ्लो डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं मध्यम कवरेज एरिया

Q1. क्या एयर प्यूरीफायर अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए वाकई असरदार होते हैं?

उत्तर: हाँ, H13 या True HEPA फ़िल्टर वाले एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद 99.97% तक धूल, परागकण (Pollen), स्मॉग, PM2.5 और एलर्जेंस को सोख लेते हैं। इससे घर के अंदर की हवा साफ होती है और अस्थमा व सांस के मरीजों को तुरंत राहत मिलती है।

Q2. छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर: बच्चों और बुजुर्गों वाले घर के लिए Zero Ozone सर्टिफिकेशन, H13 HEPA फ़िल्टर, कम शोर (Quiet Sleep Mode) और कमरे के हिसाब से पर्याप्त CADR रेटिंग वाले एयर प्यूरीफायर ही चुनने चाहिए।

Q3. 10,000 से 15,000 रुपये के बजट में कौन सा एयर प्यूरीफायर सबसे अच्छा है? उत्तर: इस बजट में Honeywell Air Touch V5, Qubo Q500 Smart Air Purifier और Sharp FP-F40E-W सबसे लोकप्रिय और असरदार विकल्प हैं, जो 500 वर्ग फुट तक के कमरे की हवा आसानी से साफ करते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।