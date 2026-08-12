जहरीली हवा से बचें और पैसे भी बचाएं! Amazon Freedom Sale खत्म होते ही महंगे हो जाएंगे एयर प्यूरीफायर
बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवा के बीच एयर प्यूरीफायर की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे जल्द ही इनके दाम भारी उछाल ले सकते हैं। फ्रीडम सेल के इस सबसे बड़े डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाएं और महंगे होने से पहले ही बेस्ट एयर प्यूरीफायर सबसे कम कीमत में घर लाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
1. Coway Airmega 150 (Ap-1019C) Air Purifier For Home,Longest Filter Life 8500Hrs (Approx. 1.5-2 Yrs),Anti-Virus True Hepa Filter (H13),Kills Allergies,Virus,Germs & Pm 0.01 With 99.999% Efficiency,White
देश भर में वायु गुणवत्ता का स्तर (AQI) गिरना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में ज़हरीली हवा का खतरा और अधिक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अपने घर और परिवार को शुद्ध हवा देने के लिए एयर प्यूरीफायर अब एक लग्जरी नहीं, बल्कि बेहद जरूरी जरूरत बन चुका है।
⚠️ सेल खत्म होते ही दोगुनी हो सकती हैं कीमतें
अगर आप अपने घर के लिए एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है। चल रही Freedom Sale में टॉप ब्रांड्स के HEPA फ़िल्टर वाले एयर प्यूरीफायर पर 50% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही मांग में बड़ा उछाल आएगा, जिससे इनके दाम अचानक काफी बढ़ जाएंगे।
💰 डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ करें भारी बचत
सेल के दौरान आपको न केवल कम कीमत में प्रीमियम एयर प्यूरीफायर मिल रहे हैं, बल्कि नो-कॉस्ट EMI, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का फायदा उठाकर आप अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं। कीमतें बढ़ने का इंतजार न करें; इस शानदार फ्रीडम सेल डिस्काउंट का तुरंत फायदा उठाएं, पैसे बचाएं और अपने परिवार की सांसों को सुरक्षित करें।
Coway साउथ कोरिया का एक प्रमुख और भरोसेमंद ब्रांड है। Coway Airmega 150 (AP-1019C) भारत के मौसम और प्रदूषण (PM2.5, धूल, और दुर्गंध) को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक प्रीमियम एयर प्यूरीफायर है। यह 355 वर्ग फीट तक के कमरों (जैसे लिविंग रूम या बड़े बेडरूम) के लिए एकदम सही है। इसमें पेटेंटेड Anti-Virus True HEPA Filter (H13) दिया गया है, जो हवा में मौजूद 99.999% वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी फैलाने वाले कणों को खत्म करने का दावा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी फ़िल्टर लाइफ
99.999% एफिशिएंसी
3-स्टेज एयर प्यूरिफिकेशन
वन-टच कार्ट्रिज फ़िल्टर
क्यों खोजें विकल्प
ऐप / वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं
थोड़ा छोटा
2. CUCKOO Respure Air Purifier for Home | True HEPA H13 | 570 Sq. Ft. Coverage
साउथ कोरियन ब्रांड CUCKOO का यह एयर प्यूरीफायर भारतीय घरों के भारी प्रदूषण, धूल, और स्मॉग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका 408 m³/hr का उच्च CADR और प्रीमियम 3-स्टेज HEPA H13 फ़िल्टर कमरे की हवा में मौजूद 99.97% धूल, वायरस, और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को तेजी से हटाता है। इसके साथ 1 साल बाद 1 फ्री फ़िल्टर सेट और मोटर पर 8 साल की लंबी वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली CADR और कवरेज
8-साल की मोटर वारंटी
1 फ्री रिप्लेसमेंट फ़िल्टर
स्मार्ट डस्ट सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
ऐप / वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं
वजन थोड़ा ज्यादा
3. LEVOIT Core Mini Air Purifier for Coverage Area 183 Sq Ft, Ultra Efficient HEPA Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, 3 Speed for Better Sleep, (2 Years Warranty)
LEVOIT अमेरिका का एक मशहूर और टॉप-सेलिंग एयर प्यूरीफायर ब्रांड है। LEVOIT Core Mini एक बेहद हल्का (केवल 1.06 kg) और पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर है, जो 183 sq. ft. तक के छोटे कमरों के लिए परफेक्ट है। इसमें 360° एयर इनटेक के साथ 3-स्टेज HEPA फ़िल्टर दिया गया है, जो हवा में मौजूद 99.97% धूल, धुएं, परागकण और पेट डेंडर को हटाता है। इसकी सबसे खास बात इसका Aromatherapy पैड और महज 7W की बिजली खपत है।
Specifications
क्यों खरीदें
अरोमाथेरेपी फीचर
बेहद शांत संचालन
कम बिजली की खपत
लाइटवेट और कॉम्पैक्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे कमरों के लिए
कोई स्मार्ट सेंसर या ऑटो मोड नहीं
4. Honeywell Air Purifier for Home & Office, 3-in-1, Pre, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants, Allergens, Pet Dander, Smoke, Dust & Pollens - Air touch V1
Honeywell होम एप्लायंसेज और एयर केयर सेगमेंट में एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है। Honeywell Air Touch V1 एक कॉम्पैक्ट और एंट्री-लेवल एयर प्यूरीफायर है, जो 235 Sq. Ft. तक के छोटे बेडरूम, स्टडी रूम या ऑफिस के लिए उपयुक्त है। इसमें 152 m³/h का CADR और 3-स्टेज एडवांस्ड फ़िल्टर (Pre, H13 HEPA, और Activated Carbon) दिया गया है, जो हर 12 मिनट में कमरे की हवा को प्यूरीफाई करने का दावा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-स्टेज H13 HEPA फ़िल्टर
साइलेंट ऑपरेशन
वन-टच कंट्रोल
कम वजन
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों तक सीमित
कोई स्मार्ट फीचर्स / ऐप सपोर्ट नहीं
5. Qubo Smart Air Purifier Q500 by Hero | Up to 500 Sq. Ft.| True HEPA H13 | Removes 99.99% Dust, Allergens, Smoke, Virus & PM2.5 | 380 m³/h CADR |5-Stage Filter|App & Voice Control| 9000 Hrs Filter Life
Hero Group का स्मार्ट होम ब्रांड Qubo भारतीय मार्केट में अपने कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए जाना जाता है। Qubo Q500 एक हाई-परफॉरमेंस स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है, जो 500 Sq. Ft. तक के बड़े कमरों (मास्टर बेडरूम, लिविंग रूम) के लिए परफेक्ट है। इसमें 380 m³/h का दमदार CADR और 5-लेयर फ़िल्टर (True HEPA H13, एक्टिवेटेड कार्बन, प्री-फ़िल्टर, और नैनो-सिल्वर कोटिंग) दिया गया है, जो हवा से 99.99% प्रदूषक (PM2.5, धुएं, वायरस और दुर्गंध) को खत्म करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल
लंबी फ़िल्टर लाइफ
बड़ा कवरेज एरिया
5-लेयर एडवांस्ड फ़िल्टर
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
साइज़ थोड़ा बड़ा
ओवरऑल कस्टमर रेटिंग थोड़ी कम
6. Sharp Air Purifier for Home & Office with Plasmacluster (Removes Bacteria, Virus, Mold, VOCs I JAPAN TECHNOLOGY I Traps 99.97% Pollutants I HEPA, Carbon & Pre Filter I 250 sq.ft. (White)
जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज SHARP को एयर प्यूरिफिकेशन तकनीक में ग्लोबल लीडर माना जाता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी पेटेंटेड Plasmacluster Ion Technology (7000 Density) है, जो हवा में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन छोड़कर वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड (फंगस) और टॉक्सिक गैसों (VOCs) को एक्टिवली बेअसर करती है। इसके साथ ही इसमें Haze Mode दिया गया है जो खास तौर पर भारतीय शहरों में ठंड/प्रदूषण के दौरान बनने वाले धुएं और स्मॉग (Smog) को तुरंत साफ करने में बेहद असरदार है।
Specifications
क्यों खरीदें
Plasmacluster + Triple Filtration
विशेष Haze Mode
20° Airflow Angle
लंबी फ़िल्टर लाइफ
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप / अलेक्सा सपोर्ट नहीं
कोई डिजिटल AQI डिस्प्ले नहीं
7. Pure Air PA5 Wozoyo Air Purifier for Home & Office, 4-in-1 filter, Pre Filter,Anti-Bacterial,H13 HEPA,Activated Carbon,Covers 1570ft²,Removes 99.99% PM2.5 PM10 Smoke Dust Odor,APP control,LED Display
Wozoyo Pure Air PA5 इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़े कवरेज एरिया (1570 Sq. Ft.) और 450 m³/h के हाई CADR दावों के साथ आता है। इसमें 4-इन-1 फ़िल्टर सिस्टम (प्री-फ़िल्टर, एंटी-बैक्टीरियल लेयर, True H13 HEPA फ़िल्टर, और एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर) दिया गया है। इसके अलावा, यह Wozoyo Pyurify App, Alexa, और Google Assistant के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड स्मार्ट कंट्रोल ऑफर करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल कवरेज एरिया
4-स्टेज एडवांस्ड फ़िल्टर
स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल
अल्ट्रा साइलेंट स्लीप मोड
क्यों खोजें विकल्प
नया और कम टेस्टेड ब्रांड
कस्टमर रिव्यूज़ कम
1. एयर प्यूरीफायर क्या होता है और यह कैसे काम करता है?
एयर प्यूरीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कमरे की इनडोर हवा से धूल, धुआं, परागकण , बदबू, बैक्टीरिया और PM 2.5/PM 10 जैसे ज़हरीले कणों को फ़िल्टर करके साफ और सांस लेने योग्य हवा देता है। यह पंखे की मदद से हवा खींचता है और उसे फ़िल्टर से गुजारकर शुद्ध हवा बाहर फेंकता है।
2. HEPA फ़िल्टर क्या है और H13 HEPA क्यों ज़रूरी है?
HEPA का मतलब High-Efficiency Particulate Air है। H13 HEPA एक मेडिकल-ग्रेड फ़िल्टर माना जाता है जो हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोन तक के 99.97% से 99.99% बारीक कणों (धूल, वायरस, बैक्टीरिया और धुएं) को रोक लेता है। भारतीय प्रदूषण (जैसे दिल्ली-NCR के स्मॉग) के लिए H13 HEPA सबसे असरदार है।
3. कमरे के हिसाब से सही साइज (Coverage Area) कैसे चुनें?
- छोटे कमरे/स्टडी टेबल (150–250 sq. ft.): LEVOIT Core Mini या Sharp (250 sq. ft.)
- मीडियम बेडरूम (300–400 sq. ft.): Coway Airmega 150 (355 sq. ft.)
- बड़े बेडरूम या हॉल (500–1500+ sq. ft.): CUCKOO Respure, Qubo Q500 या Wozoyo PA5
4. एयर प्यूरीफायर का फ़िल्टर कब बदलना चाहिए?
यह आपके इलाके के प्रदूषण के स्तर पर निर्भर करता है:
- सामान्य इलाकों में फ़िल्टर 1 से 2 साल (लगभग 3,000 से 8,500 घंटे) तक चलता है।
- दिल्ली-NCR जैसे भारी स्मॉग वाले इलाकों में इसे 8 महीने से 1 साल में बदलना पड़ सकता है।
- अधिकांश प्यूरीफायर में Filter Reset Indicator होता है जो फ़िल्टर खराब होने पर अलर्ट देता है।
5. क्या एयर प्यूरीफायर चलाते समय खिड़की-दरवाजे बंद रखने चाहिए?
हाँ। एयर प्यूरीफायर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एयर कंडीशनर (AC)। अगर खिड़की या दरवाजे खुले रहेंगे, तो बाहर की ज़हरीली हवा अंदर आती रहेगी और प्यूरीफायर कमरे को सही से साफ नहीं कर पाएगा।
6. क्या एयर प्यूरीफायर को रात भर चालू रखना सुरक्षित है?
हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। ज्यादातर प्यूरीफायर में Sleep Mode होता है, जिसमें पंखे की आवाज बेहद कम (22–25dB) हो जाती है और लाइट बंद हो जाती है। यह पूरी रात बहुत कम बिजली की खपत करके सुरक्षित हवा देता है।
7. एयर प्यूरीफायर कितनी बिजली खपत करता है?
एयर प्यूरीफायर बहुत कम बिजली लेते हैं।
छोटे मॉडल: 7W से 25W (एक LED बल्ब के बराबर)
बड़े मॉडल: 30W से 50W (एक साधारण छत के पंखे से भी कम)
पूरी रात या दिन भर चलाने पर भी बिजली के बिल पर मामूली असर पड़ता है।
8. CADR क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
CADR का मतलब Clean Air Delivery Rate (m³/h) है। यह बताता है कि एयर प्यूरीफायर 1 घंटे में कितनी साफ हवा बाहर फेंकता है। CADR जितना ज्यादा होगा, प्यूरीफायर कमरे को उतनी ही तेजी से साफ करेगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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