अब नहीं सताएगा दिल्ली प्रदूषण का डर, ये हैं बेस्ट एयर प्यूरीफायर

संक्षेप:

दिल्ली के प्रदूषण को नॉर्मल एयर प्यूरीफायर रोक नहीं सकता है। ऐसे में हम आपके लिए बेस्ट एयर प्यूरीफायर डील लेकर आए हैं, जिससे आप अपने लिए बेस्ट एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं...

Sun, 23 Nov 2025 06:06 PMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली की हवा दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। सांस के मरीज दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं। वही बच्चों और बूढ़ों को भी काफी तकलीफ हो रही है। ऐसे वक्त में नॉर्मल एयर प्यूरीफायर कोई असर नहीं कर रहे हैं और एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 999 तक जा पहुंचा है। इस इमर्जेंसी हालात में हम आपके लिए खास तरह के एयर प्यूरीफायर लेकर आए हैं, जो आपके घर और ऑफिस की हवा को बिल्कुल साफ बना देंगे, अमेजन इन एयर प्यूरीफायर पर बंपर डिस्काउंट दे रहा है।

यह एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है जो आपके घर की हवा को साफ और सुरक्षित बनाता है। इसमें 4 तरह के फ़िल्टर प्री-फिल्टर, H13 HEPA, नैनो सिल्वर लेयर और कार्बन फ़िल्टर लगे हैं, जो धूल, धुआं, बदबू, एलर्जी और छोटे-छोटे प्रदूषकों को 99.9 फीसद तक हटाते हैं। इसमें PM2.5 लेवल डिस्प्ले, UV लाइट और ऑटो मोड जैसे फीचर्स हैं। आप इसे Alexa, मोबाइल और Wi-Fi से कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications

फ़िल्टर सिस्टम
4 स्टेज (प्री-फिल्टर, HEPA, नैनो सिल्वर, कार्बन)
कमरे का साइज
1085 sq.ft तक
कंट्रोल
Wi-Fi, Alexa और ऐप
वजन
9.7 kg

क्यों खरीदें

...

हवा को जल्दी और अच्छे से साफ करता है

...

बड़े कमरे में भी आसानी से काम करता है

...

Alexa और फोन ऐप से कंट्रोल हो जाता है

...

UV लाइट और चाइल्ड लॉक जैसी सुरक्षा सुविधाएँ

क्यों खोजें विकल्प

...

समय-समय पर फ़िल्टर बदलने में पैसा लगेगा

...

वजन थोड़ा ज्यादा है

यह एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है। यह हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, बदबू, फंगस और VOCs को खत्म करने में मदद करता है। इसमें 4-स्टेज फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें प्री-फिल्टर और HEPA फ़िल्टर शामिल हैं, जो 0.1 माइक्रोन जितने छोटे कणों को भी पकड़ लेते हैं। यह लगभग 330 sq.ft तक के कमरे की हवा साफ कर सकता है। इसे आप मोबाइल ऐप और Google Home से भी कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications

फ़िल्टर सिस्टम
4 स्टेज (Pre-Filter + HEPA + PCI Ions)
HEPA फ़िल्टर लाइफ़
लगभग 2 साल
कंट्रोल
मोबाइल ऐप, Google Home
वजन
3.9 kg

क्यों खरीदें

...

बैक्टीरिया, वायरस और बदबू हटाने में असरदार

...

HEPA फ़िल्टर 99.97% तक छोटे कणों को पकड़ने में सक्षम

...

ऐप कंट्रोल और Google Home सपोर्ट

...

कम बिजली खर्च और कम आवाज

क्यों खोजें विकल्प

...

कवरेज छोटा, 330 sq.ft

...

मॉडल की कीमत थोड़ी ज्यादा

यह एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है जो 7 मिनट में तेजी से कमरे की हवा साफ कर देता है। इसमें ट्रिपल लेयर फ़िल्टर प्री-फिल्टर, True HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर दिया गया है। यह 0.1 माइक्रोन जितने छोटे कण, वायरस, धूल और बदबू को 99.99% तक हटाता है। यह लगभग 516 sq.ft तक के कमरे में आसानी से काम करता है। इसमें 360° एयर इनटेक है, जिससे हर दिशा से हवा खींचकर ज्यादा तेजी से साफ करता है। इसे आप Alexa, Google Assistant और Xiaomi Home App से कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications

कवरेज एरिया
516 sq.ft
फ़िल्टर सिस्टम
3 लेयर (Primary + HEPA + Carbon)
खास फीचर्स
360° एयर इनटेक, LED Display
कंट्रोल
ऐप, रिमोट और वाइस कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

7 मिनट में तेज़ एयर प्यूरीफिकेशन

...

True HEPA + कार्बन फ़िल्टर से 99.99% कण हटाता है

...

हवा हर तरफ से साफ करता है

...

Alexa, Google और ऐप से आसानी से कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

फ़िल्टर बदलने की अतिरिक्त लागत

...

बहुत ज्यादा बड़े हॉल के लिए पर्याप्त नहीं

इसमें स्पेशल Anti-Virus Green True HEPA फ़िल्टर लगा है जो सिर्फ धूल और एलर्जी नहीं हटाता, बल्कि वायरस, बैक्टीरिया और बहुत छोटे कणों (PM 0.01) को भी 99.999% तक खत्म करता है। इसमें 3-स्टेज फ़िल्टर सिस्टम प्री-फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर और मल्टी-लेयर HEPA फ़िल्टर दिया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका HEPA फ़िल्टर लगभग 8500 घंटे चलता है, जिससे बार-बार फ़िल्टर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications

फ़िल्टर सिस्टम
3-स्टेज
HEPA फ़िल्टर लाइफ़
8500 घंटे
नॉइज़ लेवल
22 dB
कंट्रोल
टच

क्यों खरीदें

...

वायरस, बैक्टीरिया और PM 0.01 तक हटाता है

...

2 साल लंबी फ़िल्टर लाइफ

...

3-स्टेज प्यूरीफिकेशन

...

सोते समय भी शांत

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्ट फीचर्स जैसे Wi-Fi, Alexa, ऐप कंट्रोल नहीं

...

कवरेज 355 sq.ft

यह एक प्रीमियम 3-in-1 एयर प्यूरीफायर है जो हीटर, फैन और एयर प्यूरीफायर तीनों का काम करता है। इसका HEPA H13 फ़िल्टर 0.1 माइक्रॉन जितने छोटे कणों, एलर्जी, धूल, स्मॉग और प्रदूषण को 99.95% तक हटाता है। यह हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाता है। इसमें हीटिंग फ़ंक्शन भी है, जिससे सर्दियों में कमरे को जल्दी गर्म कर सकते हैं।

Specifications

फ़ंक्शन्स
Hot + Cool + Air Purifier (3-in-1)
फ़िल्टर
HEPA H13, पूरी तरह सील्ड
कंट्रोल
रिमोट
वजन
5.2 kg

क्यों खरीदें

...

3-in-1: हीटर + फैन + एयर प्यूरीफायर

...

HEPA H13 फ़िल्टर

...

पूरे कमरे में जल्दी हवा फैलाता है

...

ऑटो मोड—हवा खराब होते ही खुद सेटिंग बदलता है

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत काफी ज्यादा

...

स्मार्ट फीचर्स में ऐप कंट्रोल नहीं

यह एक प्रीमियम और हाई-पावर एयर प्यूरीफायर है, जो बड़े कमरों और लिविंग रूम के लिए बनाया गया है। इसका HEPA फ़िल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन मिलकर धूल, धुआं, एलर्जी, बदबू और बहुत छोटे प्रदूषक कणों को 99.97% तक साफ कर देते हैं। यह लगभग 775 sq.ft तक का एरिया कवर कर सकता है।

Specifications

कवरेज एरिया
775 sq.ft
फ़िल्टर सिस्टम
HEPA + Activated Carbon
कंट्रोल
पुश बटन
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

99.97% तक हवा साफ करता है

...

HEPA + कार्बन फिल्टर से धुआं, गैस और बदबू भी हटाता है

...

हवा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है

...

कम बिजली की खपत

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन ज्यादा 15 kg

...

स्मार्ट फीचर्स जैसे WiFi/Alexa नहीं दिए गए

यह एक हाई-परफॉर्मेंस प्रीमियम एयर प्यूरीफायर है, जो बहुत बड़े कमरों, हॉल या ऑफिस स्पेस के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ 30 मिनट में 1850 sq.ft तक के बड़े एरिया की हवा साफ कर सकता है। इसका Particle + Carbon फ़िल्टर और HINS Pure Technology हवा में मौजूद धूल, धुआं, गैस, बदबू और 0.01 माइक्रोन जितने छोटे कणों तक को 99.99% तक हटाते हैं।

Specifications

कवरेज एरिया
1850 sq.ft
प्यूरीफिकेशन क्षमता
99.99% (0.01 माइक्रोन)
नॉइज़ लेवल
26–58 dB
वजन
लगभग 15 kg

क्यों खरीदें

...

बहुत बड़े कमरे या हॉल के लिए बेहतरीन

...

0.01 माइक्रोन तक के कण हटाता है

...

हवा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है

...

बिजली की बहुत कम खपत

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत काफी ज्यादा

...

15–16 kg के करीब वजन

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
