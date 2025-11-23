अब नहीं सताएगा दिल्ली प्रदूषण का डर, ये हैं बेस्ट एयर प्यूरीफायर

संक्षेप: दिल्ली के प्रदूषण को नॉर्मल एयर प्यूरीफायर रोक नहीं सकता है। ऐसे में हम आपके लिए बेस्ट एयर प्यूरीफायर डील लेकर आए हैं, जिससे आप अपने लिए बेस्ट एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं...

Sun, 23 Nov 2025 06:06 PM

दिल्ली की हवा दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। सांस के मरीज दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं। वही बच्चों और बूढ़ों को भी काफी तकलीफ हो रही है। ऐसे वक्त में नॉर्मल एयर प्यूरीफायर कोई असर नहीं कर रहे हैं और एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 999 तक जा पहुंचा है। इस इमर्जेंसी हालात में हम आपके लिए खास तरह के एयर प्यूरीफायर लेकर आए हैं, जो आपके घर और ऑफिस की हवा को बिल्कुल साफ बना देंगे, अमेजन इन एयर प्यूरीफायर पर बंपर डिस्काउंट दे रहा है।

यह एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है जो आपके घर की हवा को साफ और सुरक्षित बनाता है। इसमें 4 तरह के फ़िल्टर प्री-फिल्टर, H13 HEPA, नैनो सिल्वर लेयर और कार्बन फ़िल्टर लगे हैं, जो धूल, धुआं, बदबू, एलर्जी और छोटे-छोटे प्रदूषकों को 99.9 फीसद तक हटाते हैं। इसमें PM2.5 लेवल डिस्प्ले, UV लाइट और ऑटो मोड जैसे फीचर्स हैं। आप इसे Alexa, मोबाइल और Wi-Fi से कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications फ़िल्टर सिस्टम 4 स्टेज (प्री-फिल्टर, HEPA, नैनो सिल्वर, कार्बन) कमरे का साइज 1085 sq.ft तक कंट्रोल Wi-Fi, Alexa और ऐप वजन 9.7 kg क्यों खरीदें हवा को जल्दी और अच्छे से साफ करता है बड़े कमरे में भी आसानी से काम करता है Alexa और फोन ऐप से कंट्रोल हो जाता है UV लाइट और चाइल्ड लॉक जैसी सुरक्षा सुविधाएँ क्यों खोजें विकल्प समय-समय पर फ़िल्टर बदलने में पैसा लगेगा वजन थोड़ा ज्यादा है

यह एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है। यह हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, बदबू, फंगस और VOCs को खत्म करने में मदद करता है। इसमें 4-स्टेज फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें प्री-फिल्टर और HEPA फ़िल्टर शामिल हैं, जो 0.1 माइक्रोन जितने छोटे कणों को भी पकड़ लेते हैं। यह लगभग 330 sq.ft तक के कमरे की हवा साफ कर सकता है। इसे आप मोबाइल ऐप और Google Home से भी कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications फ़िल्टर सिस्टम 4 स्टेज (Pre-Filter + HEPA + PCI Ions) HEPA फ़िल्टर लाइफ़ लगभग 2 साल कंट्रोल मोबाइल ऐप, Google Home वजन 3.9 kg क्यों खरीदें बैक्टीरिया, वायरस और बदबू हटाने में असरदार HEPA फ़िल्टर 99.97% तक छोटे कणों को पकड़ने में सक्षम ऐप कंट्रोल और Google Home सपोर्ट कम बिजली खर्च और कम आवाज क्यों खोजें विकल्प कवरेज छोटा, 330 sq.ft मॉडल की कीमत थोड़ी ज्यादा

यह एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है जो 7 मिनट में तेजी से कमरे की हवा साफ कर देता है। इसमें ट्रिपल लेयर फ़िल्टर प्री-फिल्टर, True HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर दिया गया है। यह 0.1 माइक्रोन जितने छोटे कण, वायरस, धूल और बदबू को 99.99% तक हटाता है। यह लगभग 516 sq.ft तक के कमरे में आसानी से काम करता है। इसमें 360° एयर इनटेक है, जिससे हर दिशा से हवा खींचकर ज्यादा तेजी से साफ करता है। इसे आप Alexa, Google Assistant और Xiaomi Home App से कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications कवरेज एरिया 516 sq.ft फ़िल्टर सिस्टम 3 लेयर (Primary + HEPA + Carbon) खास फीचर्स 360° एयर इनटेक, LED Display कंट्रोल ऐप, रिमोट और वाइस कंट्रोल क्यों खरीदें 7 मिनट में तेज़ एयर प्यूरीफिकेशन True HEPA + कार्बन फ़िल्टर से 99.99% कण हटाता है हवा हर तरफ से साफ करता है Alexa, Google और ऐप से आसानी से कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प फ़िल्टर बदलने की अतिरिक्त लागत बहुत ज्यादा बड़े हॉल के लिए पर्याप्त नहीं

इसमें स्पेशल Anti-Virus Green True HEPA फ़िल्टर लगा है जो सिर्फ धूल और एलर्जी नहीं हटाता, बल्कि वायरस, बैक्टीरिया और बहुत छोटे कणों (PM 0.01) को भी 99.999% तक खत्म करता है। इसमें 3-स्टेज फ़िल्टर सिस्टम प्री-फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर और मल्टी-लेयर HEPA फ़िल्टर दिया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका HEPA फ़िल्टर लगभग 8500 घंटे चलता है, जिससे बार-बार फ़िल्टर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications फ़िल्टर सिस्टम 3-स्टेज HEPA फ़िल्टर लाइफ़ 8500 घंटे नॉइज़ लेवल 22 dB कंट्रोल टच क्यों खरीदें वायरस, बैक्टीरिया और PM 0.01 तक हटाता है 2 साल लंबी फ़िल्टर लाइफ 3-स्टेज प्यूरीफिकेशन सोते समय भी शांत क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट फीचर्स जैसे Wi-Fi, Alexa, ऐप कंट्रोल नहीं कवरेज 355 sq.ft

यह एक प्रीमियम 3-in-1 एयर प्यूरीफायर है जो हीटर, फैन और एयर प्यूरीफायर तीनों का काम करता है। इसका HEPA H13 फ़िल्टर 0.1 माइक्रॉन जितने छोटे कणों, एलर्जी, धूल, स्मॉग और प्रदूषण को 99.95% तक हटाता है। यह हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाता है। इसमें हीटिंग फ़ंक्शन भी है, जिससे सर्दियों में कमरे को जल्दी गर्म कर सकते हैं।

Specifications फ़ंक्शन्स Hot + Cool + Air Purifier (3-in-1) फ़िल्टर HEPA H13, पूरी तरह सील्ड कंट्रोल रिमोट वजन 5.2 kg क्यों खरीदें 3-in-1: हीटर + फैन + एयर प्यूरीफायर HEPA H13 फ़िल्टर पूरे कमरे में जल्दी हवा फैलाता है ऑटो मोड—हवा खराब होते ही खुद सेटिंग बदलता है क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा स्मार्ट फीचर्स में ऐप कंट्रोल नहीं

यह एक प्रीमियम और हाई-पावर एयर प्यूरीफायर है, जो बड़े कमरों और लिविंग रूम के लिए बनाया गया है। इसका HEPA फ़िल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन मिलकर धूल, धुआं, एलर्जी, बदबू और बहुत छोटे प्रदूषक कणों को 99.97% तक साफ कर देते हैं। यह लगभग 775 sq.ft तक का एरिया कवर कर सकता है।

Specifications कवरेज एरिया 775 sq.ft फ़िल्टर सिस्टम HEPA + Activated Carbon कंट्रोल पुश बटन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 99.97% तक हवा साफ करता है HEPA + कार्बन फिल्टर से धुआं, गैस और बदबू भी हटाता है हवा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है कम बिजली की खपत क्यों खोजें विकल्प वजन ज्यादा 15 kg स्मार्ट फीचर्स जैसे WiFi/Alexa नहीं दिए गए

यह एक हाई-परफॉर्मेंस प्रीमियम एयर प्यूरीफायर है, जो बहुत बड़े कमरों, हॉल या ऑफिस स्पेस के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ 30 मिनट में 1850 sq.ft तक के बड़े एरिया की हवा साफ कर सकता है। इसका Particle + Carbon फ़िल्टर और HINS Pure Technology हवा में मौजूद धूल, धुआं, गैस, बदबू और 0.01 माइक्रोन जितने छोटे कणों तक को 99.99% तक हटाते हैं।

Specifications कवरेज एरिया 1850 sq.ft प्यूरीफिकेशन क्षमता 99.99% (0.01 माइक्रोन) नॉइज़ लेवल 26–58 dB वजन लगभग 15 kg क्यों खरीदें बहुत बड़े कमरे या हॉल के लिए बेहतरीन 0.01 माइक्रोन तक के कण हटाता है हवा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है बिजली की बहुत कम खपत क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा 15–16 kg के करीब वजन

