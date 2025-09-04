सिर्फ ₹13,300 में करें विदेश यात्रा Air India ने शुरू की मेगा SALE, 7 सितंबर तक मौका Air India Sale On International Flights Round Trip now book at just 13300 rupees last date 7 sept here is how to book, Gadgets Hindi News - Hindustan
सिर्फ ₹13,300 में करें विदेश यात्रा Air India ने शुरू की मेगा SALE, 7 सितंबर तक मौका

अगर आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह ऑफर मिस न करें। एयर इंडिया 7 सितंबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स पर बड़ी छूट दे रही है। जानें कैसे करें बुक:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 09:45 AM
अगर आप लंबे समय से विदेश यात्रा की सोच रहे हैं लेकिन महंगे टिकट आपकी योजना बिगाड़ रहे थे, तो अब आपके लिए खुशखबरी है। Air India ने अपनी 92वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर के तहत यात्री प्रीमियम इकोनॉमी और बिज़नेस क्लास की टिकट बेहद सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं। प्रीमियम इकोनॉमी का रिटर्न टिकट मात्र 13,300 रुपये से और बिज़नेस क्लास का रिटर्न टिकट सिर्फ 34,400 रुपये से शुरू हो रहा है। ये कीमतें इतनी कम हैं कि कई बार इकोनॉमी क्लास के टिकट भी इससे ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं।

यह ऑफर केवल 2 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक ही मान्य है, लेकिन यात्री इन टिकटों का इस्तेमाल अगले साल 31 मार्च 2026 तक कर सकते हैं। यानी अभी बुकिंग कर लें और जब चाहे यात्रा करें।

ऑफर की पूरी डिटेल

इस ऑफर के तहत यात्रियों को दो ऑप्शन मिलते हैं प्रीमियम इकोनॉमी और बिज़नेस क्लास।

प्रीमियम इकोनॉमी: रिटर्न टिकट 13,300 रुपये से शुरू।

बिजनेस क्लास: रिटर्न टिकट 34,400 रुपये से शुरू।

Air India अपने कई विमानों में तीन क्लास कॉन्फ़िगरेशन देता है इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिज़नेस। इस सेल के दौरान आप कम कीमत में प्रीमियम यात्रा का अनुभव ले पाएंगे। इसमें बड़े और आरामदायक सीट्स, बेहतरीन इन-फ्लाइट सर्विस, और ज्यादा स्पेस मिलेगा।

एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे पाएं?

Air India ने इस ऑफर में प्रोमो कोड भी दिए हैं। FLYAI कोड इस्तेमाल करने पर प्रति यात्री 2,400 रुपये तक की छूट। VISAFLY कोड (अगर आप Visa कार्ड से पेमेंट करते हैं) तो 2,500 रुपये तक की छूट। इस तरह आप टिकट पर और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं।

टिकट कैसे बुक करें?

Step 1: Air India की वेबसाइट (airindia.com) या मोबाइल ऐप पर जाएं।

Step 2: “Book Flight” सेक्शन में अपनी यात्रा का गंतव्य, तिथि और यात्री संख्या भरें।

Step 3: फ्लाइट चुनने के बाद भुगतान पेज पर जाएं।

Step 4: Promo Code (FLYAI या VISAFLY) डालें, ताकि अतिरिक्त छूट मिल सके।

Step 5: पेमेंट पूरा करें और आपका ई-टिकट तुरंत ईमेल पर आ जाएगा।

ध्यान रहे: यह ऑफर केवल डायरेक्ट बुकिंग पर मान्य है, किसी ट्रैवल एजेंट या थर्ड-पार्टी वेबसाइट पर नहीं।

किन रूट्स पर मिलेगा फायदा?

इस सेल में शॉर्ट-हॉल इंटरनेशनल रूट्स शामिल हैं। जैसे:

बैंकॉक

सिंगापुर

कुआलालंपुर

हांगकांग

दुबई

काठमांडू

इन डेस्टिनेशंस पर सीटें “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर मिलेंगी। खास बात यह है कि बुकिंग Air India की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से करनी होगी, जिससे किसी तरह का सुविधा शुल्क (Convenience Fee) नहीं लगेगा।

