सस्ता हुआ हवाई सफर: ₹1499 से शुरू फ्लाइट टिकट, Air India की सेल ने मचाया धमाल; जल्दी बुक करें, सीटें सीमित

संक्षेप:

Air India ने अपनी स्पेशल Namaste World सेल शुरू कर दी है। इस सेल में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट 1499 रुपए और अंतरराष्ट्रीय टिकटें 5033 रुपए से शुरू हो रही हैं। सेल में 20% तक की छूट, फ्री डेट चेंज ऑफर मिल रहे हैं।

Feb 04, 2026 05:45 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Air India ने अपनी ‘Namaste World’ Sale की घोषणा कर दी है। इस सेल के तहत एयरलाइन देश के अंदर और विदेश दोनों की फ्लाइट्स पर टिकटों के दाम बहुत कम कर दिए हैं, जिससे यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा का सुनहरा मौका मिल रहा है। इस सेल में घरेलू एक-तरफा टिकटें सिर्फ 1,499 रुपए से शुरू हो रही हैं, वहीं अंतरराष्ट्रीय टिकटें 5,033 रुपए से बुक की जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप नेक्स्ट ट्रिप, छुट्टियों का प्लान या बिजनेस ट्रिप सोच रहे हैं, तो अब आप सस्ते में टिकट बुक करा सकते हैं।

Air India की यह सेल सीमित समय के लिए है। इसकी बुकिंग 5 फरवरी 2026 तक खुली है, और यात्रा की डेट 11 फरवरी से 31 दिसंबर 2026 के बीच किसी भी समय हो सकती है। इसके अलावा, सेल में बुक की गई टिकटों पर एक फ्री डेट चेंज की सुविधा भी दी जा रही है जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इतना ही नहीं अगर आप सीधे Air India की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बुकिंग करते हैं तो कन्वीनियंस फीस भी नहीं लगेगी, और अलग-अलग बैंक कार्ड्स और पेमेंट मेथड के जरिए एक्स्ट्रा छूट भी मिल रही है।

Air India की Namaste World Sale में मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल्स

Air India की Namaste World Sale में घरेलू उड़ानों के किराए की शुरुआत 1,499 रुपए से हो रही है। यह ऑफर भारत के कई बड़े और छोटे शहरों के रूट्स पर लागू है। इस सेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट टिकट 5,033 रुपए से शुरू हो रहे हैं। यह किराया कई पॉपुलर इंटरनेशनल रूट्स पर लागू है, जिनमें यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट, साउथ-ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेस्टिनेशन शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत से लंदन का राउंड ट्रिप टिकट करीब 46,599 रुपए में मिलने की बात सामने आई है, जो आम दिनों की तुलना में काफी सस्ता है।

10,000 रुपए तक की बैंक छूट भी

Namaste World Sale में सिर्फ सस्ते टिकट ही नहीं, बल्कि पेमेंट पर मिलने वाली छूट भी तगड़ी है। SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर घरेलू टिकटों पर 2,500 रुपए तक और अंतरराष्ट्रीय टिकटों पर 10,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। वहीं, UPI से पेमेंट करने पर भी अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा, नेट बैंकिंग और कुछ इंटरनेशनल कार्ड्स पर भी खास ऑफर उपलब्ध हैं।

Air India ऐप से टिकट कैसे बुक करें?

Step 1: सबसे पहले अपने मोबाइल में Google Play Store या Apple App Store खोलें और “Air India” सर्च करके ऐप इंस्टॉल करें। ऐप खोलने के बाद आप मोबाइल नंबर या ई-मेल ID से लॉग-इन कर सकते हैं। चाहें तो गेस्ट यूजर के तौर पर भी टिकट बुक कर सकते हैं।

Step 2: फ्लाइट सर्च करें। होम स्क्रीन पर From (कहां से जाना है), To (कहां जाना है), यात्रा की तारीख, यात्रियों की संख्या डालें और Search Flights पर टैप करें। अब आपको अलग-अलग टाइम और किराए वाली फ्लाइट्स दिखेंगी। यहां आप सबसे सस्ता टिकट, समय के हिसाब से फ्लाइट, डायरेक्ट या कनेक्टिंग फ्लाइट, अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं।

Step 3: फ्लाइट चुनने के बाद Economy / Flex / Saver जैसे ऑप्शन दिखेंगे। अगर सेल चल रही है तो Namaste World Sale वाला फेयर भी दिखेगा। अब नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, ई-मेल ID भरें। ध्यान रखें कि नाम वही डालें जो आधार या पासपोर्ट में है।

Step 4: अब पेमेंट पेज खुलेगा, जहां आप UPI, डेबिट / क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। अगर बैंक ऑफर चल रहा है तो यहां डिस्काउंट अपने-आप अप्लाई हो जाएगा। पेमेंट पूरा होते ही आपकी टिकट कन्फर्म हो जाएगी।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
