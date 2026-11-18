सर्दियों में बार-बार ठंडा खाना गर्म करने और कम तेल में कुरकुरे स्नैक्स बनाने के लिए किचन में Air Fryer और Microwave Oven दोनों की अपनी खास भूमिका है। इस गाइड में जानें दोनों की तकनीक, क्षमता और बजट के आधार पर आपके परिवार के लिए कौन सा अप्लायंस सबसे बेस्ट रहेगा।

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सर्दियों का मौसम आते ही किचन में काम का तरीका बदल जाता है। ठंड की वजह से खाना जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे दिन में कई बार दाल, सब्ज़ी या दूध गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ, सर्दी की शामों में चाय के साथ गर्मागर्म और कुरकुरे स्नैक्स—जैसे पकौड़े, समोसे, फ्रेंच फ्राइज़ या पनीर टिक्का—खाने का मन भी खूब करता है। ऐसे में अक्सर लोग इस उलझन में रहते हैं कि किचन के लिए एयर फ्रायर खरीदें या माइक्रोवेव ओवन

Microwave vs Air Fryer

दोनों ही अप्लायंसेज़ आधुनिक किचन की शान हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका और उद्देश्य बिल्कुल अलग है। आइए इस विस्तृत तुलना में समझते हैं कि आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से दोनों में से कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है…

फीचर / पैरामीटर Air Fryer (एयर फ्रायर) Microwave Oven (माइक्रोवेव ओवन) कुकिंग तकनीक तेज़ गर्म हवा (Rapid Air Circulation) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें (और कन्वेक्शन हीट) मुख्य काम डीप-फ्राई जैसा क्रिस्पी खाना कम या बिना तेल में बनाना खाना गर्म करना (Reheating), डीफ्रॉस्ट और बेकिंग खाने का टेक्सचर बाहर से कुरकुरा (Crispy) और अंदर से सॉफ्ट नरम और नमीयुक्त (Moist) तेल की खपत 80%–90% तक कम तेल में तलने जैसा स्वाद बिना तेल के उबालने या गर्म करने के लिए बेस्ट तरल चीज़ें (दूध, दाल, सूप) गर्म नहीं कर सकते 1–2 मिनट में आसानी से गर्म हो जाती हैं बचे हुए स्नैक्स (समोसा/पिज़्ज़ा) दोबारा एकदम ताज़ा और कुरकुरा बना देता है गर्म हो जाते हैं, लेकिन नरम (Soggy) पड़ जाते हैं क्षमता (Capacity) 4 लीटर से 12 लीटर तक (छोटे-मीडियम परिवार के लिए) 20 लीटर से 32 लीटर तक (पूरे परिवार के लिए) बर्तनों का इस्तेमाल नॉन-स्टिक बास्केट (अलग से बर्तन की कम ज़रूरत) केवल माइक्रोवेव-सेफ कांच या प्लास्टिक बर्तन शुरुआती कीमत (Amazon) ₹4,500 से ₹12,000 तक ₹6,500 (Solo) से ₹18,500 (Convection) तक

1. कुकिंग तकनीक और खाने का स्वाद Air Fryer: यह एक छोटे कन्वेक्शन ओवन की तरह काम करता है, जिसमें ऊपर लगा हीटिंग एलिमेंट और तेज़ पंखा गर्म हवा को चारों तरफ घुमाता है। इससे समोसे, टिक्की, चिकन विंग्स और फ्राइज़ बिना तेल में डुबोए ही बाहर से एकदम कुरकुरे हो जाते हैं।

Microwave Oven: यह खाने के अंदर मौजूद पानी के अणुओं को गर्म करता है। इसमें खाना बहुत तेज़ी से पकता और गर्म होता है, लेकिन साधारण माइक्रोवेव में खाना कुरकुरा नहीं हो पाता। इसके लिए आपको Convection Microwave लेना पड़ता है।

2. खाना गर्म करने (Reheating) का अनुभव Microwave Oven: सर्दियों में बची हुई दाल, सब्ज़ी, चावल, दूध या पानी गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का कोई मुकाबला नहीं है। यह सिर्फ 60 से 90 सेकंड में खाना भाप जैसा गर्म कर देता है।

Air Fryer: इसमें आप रसेदार सब्ज़ी या दूध गर्म नहीं कर सकते। हालांकि, अगर रात के बचे हुए समोसे, पिज़्ज़ा स्लाइस या कचौड़ी को दोबारा ताज़ा और कुरकुरा बनाना हो, तो एयर फ्रायर माइक्रोवेव से कहीं बेहतर काम करता है (माइक्रोवेव में समोसा नरम पड़ जाता है)।

3. हेल्दी कुकिंग और तेल की बचत अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं, तो Air Fryer स्पष्ट विजेता है। यह पारंपरिक तलने (Deep Frying) के मुकाबले 80% से 90% तक कम तेल में स्नैक्स तैयार करता है। माइक्रोवेव में भी कम तेल में खाना बनता है, लेकिन वह फ्राइड स्नैक्स जैसा स्वाद और क्रंच नहीं दे पाता।

4. कुकिंग क्षमता (Capacity) और परिवार का साइज Air Fryer आमतौर पर 4 लीटर से 12 लीटर की बास्केट के साथ आते हैं, जो 2 से 5 लोगों के स्नैक्स एक बार में बनाने के लिए काफी हैं।

Microwave Oven 20 लीटर से 32 लीटर तक की बड़ी क्षमता में आते हैं, जिनमें आप पूरा केक बेक कर सकते हैं, बड़े बाउल में पुलाव बना सकते हैं या पूरे परिवार का खाना एक साथ गर्म कर सकते हैं।

5. बिजली की खपत (Electricity Consumption) माइक्रोवेव बहुत कम समय (1 से 5 मिनट) के लिए चलता है, इसलिए रोज़मर्रा के रीहीटिंग कामों में यह कम बिजली खर्च करता है। दूसरी तरफ, एयर फ्रायर किसी डिश को पकाने में 10 से 20 मिनट लेता है, लेकिन यह 1400W–1800W की पावर पर भी बड़े OTG ओवन की तुलना में काफी किफायती साबित होता है।

Amazon पर उपलब्ध बेस्ट विकल्प (Best Deals) अगर आप Air Fryer चुनना चाहते हैं:



Philips Air Fryer HD9200/90: 4.1 लीटर क्षमता और Rapid Air तकनीक के साथ यह छोटे परिवारों के लिए सबसे भरोसेमंद और किफायती मॉडल है।

V-Guard Emocia Pro Air Fryer: 5 लीटर बास्केट, डिजिटल टच कंट्रोल और सी-थ्रू कुकिंग विंडो के साथ यह 3–5 लोगों के परिवार के लिए शानदार विकल्प है।

AGARO Regency Air Fryer 12L: अगर आपको रोटिसरी और ओवन जैसा बड़ा स्पेस चाहिए, तो 1800W पावर वाला यह 12 लीटर मॉडल बेस्ट है।

Nutricook 4.5L Air Fryer 6 Air Fryer: यह प्रीसेट कुकिंग प्रोग्राम्स, इनबिल्ट लाइट और Smart Temp तकनीक के साथ किचन का काम बेहद आसान बना देता है। Amazon की लिमिटेड टाइम डील में यह 2 साल की वारंटी वाला एयर फ्रायर बैंक ऑफर्स और No Cost EMI के साथ बेहद किफायती कीमत पर उपलब्ध है।

अगर आप Convection Microwave चुनना चाहते हैं:

Morphy Richards 23CGAD: 23 लीटर क्षमता वाले इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव में इन-बिल्ट एयर फ्रायर फीचर भी मिलता है, यानी एक ही मशीन में दोनों काम हो जाते हैं।

IFB 30L Convection 30BRC2: बड़े परिवारों के लिए इसमें 30 लीटर क्षमता, मोटरयुक्त रोटिसरी और 101 ऑटोकुक मेन्यू मिलते हैं।

LG 28 L Convection Microwave Oven: यह ऑटोकुक मेन्यू और स्टेनलेस स्टील कैविटी के साथ एक शानदार ऑल-राउंडर विकल्प है। Amazon पर यह प्रीमियम माइक्रोवेव 19% की छूट के बाद ₹13,990 में उपलब्ध है, जिस पर ₹2,500 तक के बैंक डिस्काउंट और No Cost EMI का लाभ भी मिल रहा है।

अंतिम फैसला (Final Verdict): आपको क्या खरीदना चाहिए? Air Fryer खरीदें यदि: आपका बजट ₹5,000 से ₹10,000 के बीच है, किचन में जगह कम है और आप सर्दियों में कम तेल में कुरकुरे स्नैक्स, टिक्का, रोस्टेड सब्जियां और ग्रिल्ड फूड खाना पसंद करते हैं।

Microwave Oven खरीदें यदि: आपकी पहली प्राथमिकता रोज़मर्रा का खाना (दाल, सब्ज़ी, रोटी, दूध) तेज़ी से गर्म करना, फ्रोजन फूड डीफ्रॉस्ट करना और बड़े स्तर पर बेकिंग या कुकिंग करना है।



FAQs:

क्या एयर फ्रायर में केक बेक किया जा सकता है? हाँ, एयर फ्रायर में छोटे आकार का केक, मफिन्स और कुकीज़ आसानी से बेक किए जा सकते हैं।

क्या माइक्रोवेव में स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं? साधारण (Solo) या माइक्रोवेव मोड में स्टील के बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। केवल कन्वेक्शन या ग्रिल मोड में ही धातु के बर्तन सुरक्षित होते हैं।

इन-बिल्ट एयर फ्रायर वाला माइक्रोवेव लेना कैसा रहता है? अगर आपके किचन में दो अलग-अलग अप्लायंसेज़ रखने की जगह नहीं है, तो इन-बिल्ट एयर फ्राई मोड वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव (जैसे Morphy Richards 23CGAD या IFB 30BRC4) एक बेहतरीन ऑल-इन-वन समाधान है।

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