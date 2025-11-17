धमाकेदार डिस्काउंट पर मात्र 2799 रुपये में खरीदें एयर फ्रायर, न के बराबर तेल में पकाएगा टेस्टी खाना
संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया एयर फ्रायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं। ये सभी ऑफर्स अमेजन पर उपलब्ध हैं।
छोटे किचन के लिए एयर फ्रायर एकदम सही और सुविधाजनक रहते हैं। यह बिना तेल के खाने को कुरकुरा और हेल्दी बनाते हैं। फ्रेंच फ्राइज, नगेट्स, समोसे, टिक्के जैसे कई स्नैक्स इसमें जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन कम जगह लेता है, इसलिए छोटे फ्लैट या होस्टल रूम में भी आसानी से फिट हो जाता है। इनमें 360° हॉट एयर टेक्नोलॉजी होती है, जो खाने को समान रूप से पकाती है। अगर आप कम जगह में हेल्दी और जल्दी खाना बनाना चाहते हैं, तो एयर फ्रायर एक शानदार विकल्प है।
1. PHILIPS Air Fryer NA120/00, uses up to 90% less fat, 1500W, 4.2 Liter, with Rapid Air Technology (Black), Large
इसकी कीमत 5,995 रुपये है। इसे 19% डिस्काउंट के साथ 4,849 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह आपके फेवरेट खाने को 90% कम तेल में बनाने की सुविधा देता है। इसकी रैपिड एयर टेक्नोलॉजी और स्टारफिश डिजाइन खाना बिना पलटे समान रूप से पकाती है। इसमें 12 प्रीसेट मेनू हैं, जिनसे आप आसानी से फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट जैसे कई तरीके से खाना बना सकते हैं। 1500W की पावरफुल मोटर तेज और समान एयरफ्लो देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत कम तेल में हेल्दी खाना बनता है
खाना समान रूप से पकता है, बार-बार पलटने की जरूरत नहीं
मल्टी-कुकिंग प्रीसेट से इस्तेमाल बेहद आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए 4.2L क्षमता थोड़ी कम
प्रीमियम कीमत बजट यूजर्स को महंगी
2. Pigeon Healthifry Digital Air Fryer, 360° High Speed Air Circulation Technology 1200 W with Non-Stick 4.2 L Basket
यह बेहद ही किफायती है। इसे 5,995 रुपये के बजाय 3,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह आपके पसंदीदा स्नैक्स जैसे फ्रेंच फ्राइज, समोसे और नगेट्स को 85% कम तेल में बनाने की सुविधा देता है। इसका अपॉइंटमेंट फंक्शन इसे खास बनाता है, जिससे आप पहले से समय सेट कर सकते हैं। इसमें 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है, जो हर डिश को समान रूप से कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत कम तेल में हेल्दी खाना
अपॉइंटमेंट फंक्शन से सुविधा और समय की बचत
तेज और समान कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
1200W पावर बड़ी मात्रा की कुकिंग में समय ले सकती है
बहुत बड़ा परिवार हो तो क्षमता कम लग सकती है
डिजिटल पैनल के कारण सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है
3. KENT Classic Hot Air Fryer 4L 1300 W | 80% Less Oil | Instant Electric Air Fryer | Auto Cut Off | Fry, Grill, Roast, Steam, and Bake | 1 Year Warranty | Black
यह बेहद ही कम कीमत में उपलब्ध है। इसे 2,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक हेल्दी कुकिंग डिवाइस है, जो आपके पसंदीदा स्नैक्स को लगभग 80% कम तेल में बनाने की सुविधा देता है। इसमें 1300W की पावर है, जिससे खाना जल्दी और समान रूप से पकता है। यह फ्राई, ग्रिल, रोस्ट, स्टीम और बेक के लिए अच्छा विकल्प है। इसका A ऑटो कट ऑफ फीचर है, जो इसे सुरक्षित बनाता है। यह छोटे परिवार के लिए सही रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी-कुकिंग विकल्प (5-इन-1)
कम तेल में स्वादिष्ट और हेल्दी खाना
ऑटो कट-ऑफ से सुरक्षित उपयोग
सफाई और ऑपरेशन आसान
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता कम
1300W होने के कारण प्रीहीटिंग में थोड़ा समय
डिजाइन नॉर्मल, प्रीमियम लुक कम
4. Milton Rapid Digital Air Fryer 4.2L | 1450W | 360° High Speed Air Circulation | Up to 90% Less Oil Usage | 8 Preset Menus | Touch Control Panel & Digital Display | Auto Shut-Off | 1 Year Warranty
इस एयर फ्रायर की कीमत 3,499 रुपये है। इसे हर महीने 1,166 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 1450W पावर और 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी खाना जल्दी और समान रूप से पकाती है। 4.2 लीटर क्षमता परिवार के इस्तेमाल के लिए सही है। इसका टच कंट्रोल पैनल, डिजिटल डिस्प्ले और 8 प्रीसेट मेन्यू इसे बेहद आसान और स्मार्ट बनाते हैं। ऑटो-शट ऑफर फीचर सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
आधुनिक और आसान डिजिटल कंट्रोल
कम तेल में हेल्दी कुकिंग
फास्ट और समान कुकिंग रिजल्ट
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए क्षमता थोड़ी कम
एक्सटर्नल बॉडी उपयोग के दौरान हल्की गर्म
5. Cookwell Air Fryer - 5L With See Through Window - 1400W (Grey & Black)
इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसमें हॉट एयर सर्कुलेशन तकनीक होती है, जिससे खाना जल्दी, समान और कम तेल में पकता है। इसका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन छोटी किचन के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। आसान कंट्रोल और प्रीसेट मेन्यू की मदद से आप फ्राई, बेक, ग्रिल और रोस्ट कर सकते हैं। फास्ट कुकिंग समय और एनर्जी की बचत इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम तेल में हेल्दी कुकिंग
समय और एनर्जी की बचत
यूज़र-फ्रेंडली कंट्रोल
परिवार के लिए अच्छा विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता कम
कुछ रेसिपीज में समय और तापमान सेटिंग समझने की जरूरत
