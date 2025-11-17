धमाकेदार डिस्काउंट पर मात्र 2799 रुपये में खरीदें एयर फ्रायर, न के बराबर तेल में पकाएगा टेस्टी खाना

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया एयर फ्रायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं। ये सभी ऑफर्स अमेजन पर उपलब्ध हैं।

Follow Us on

Mon, 17 Nov 2025 11:57 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

छोटे किचन के लिए एयर फ्रायर एकदम सही और सुविधाजनक रहते हैं। यह बिना तेल के खाने को कुरकुरा और हेल्दी बनाते हैं। फ्रेंच फ्राइज, नगेट्स, समोसे, टिक्के जैसे कई स्नैक्स इसमें जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन कम जगह लेता है, इसलिए छोटे फ्लैट या होस्टल रूम में भी आसानी से फिट हो जाता है। इनमें 360° हॉट एयर टेक्नोलॉजी होती है, जो खाने को समान रूप से पकाती है। अगर आप कम जगह में हेल्दी और जल्दी खाना बनाना चाहते हैं, तो एयर फ्रायर एक शानदार विकल्प है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसकी कीमत 5,995 रुपये है। इसे 19% डिस्काउंट के साथ 4,849 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह आपके फेवरेट खाने को 90% कम तेल में बनाने की सुविधा देता है। इसकी रैपिड एयर टेक्नोलॉजी और स्टारफिश डिजाइन खाना बिना पलटे समान रूप से पकाती है। इसमें 12 प्रीसेट मेनू हैं, जिनसे आप आसानी से फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट जैसे कई तरीके से खाना बना सकते हैं। 1500W की पावरफुल मोटर तेज और समान एयरफ्लो देती है।

Specifications सुविधा 90% तक कम तेल में कुकिंग तकनीक Rapid Air तकनीक मेनू 12 प्रीसेट मेनू (फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट आदि) ऐप 100+ रेसिपी HomeID ऐप में मोटर 1500W पावरफुल क्यों खरीदें बहुत कम तेल में हेल्दी खाना बनता है खाना समान रूप से पकता है, बार-बार पलटने की जरूरत नहीं मल्टी-कुकिंग प्रीसेट से इस्तेमाल बेहद आसान क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों के लिए 4.2L क्षमता थोड़ी कम प्रीमियम कीमत बजट यूजर्स को महंगी

यह बेहद ही किफायती है। इसे 5,995 रुपये के बजाय 3,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह आपके पसंदीदा स्नैक्स जैसे फ्रेंच फ्राइज, समोसे और नगेट्स को 85% कम तेल में बनाने की सुविधा देता है। इसका अपॉइंटमेंट फंक्शन इसे खास बनाता है, जिससे आप पहले से समय सेट कर सकते हैं। इसमें 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है, जो हर डिश को समान रूप से कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाती है।

Specifications क्षमता 4.2L सुविधा 85% तक कम तेल में कुकिंग तकनीक 360° हाई-स्पीड एयर सर्क्युलेशन मोटर 1200W पावरफुल क्यों खरीदें बहुत कम तेल में हेल्दी खाना अपॉइंटमेंट फंक्शन से सुविधा और समय की बचत तेज और समान कुकिंग क्यों खोजें विकल्प 1200W पावर बड़ी मात्रा की कुकिंग में समय ले सकती है बहुत बड़ा परिवार हो तो क्षमता कम लग सकती है डिजिटल पैनल के कारण सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है

यह बेहद ही कम कीमत में उपलब्ध है। इसे 2,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक हेल्दी कुकिंग डिवाइस है, जो आपके पसंदीदा स्नैक्स को लगभग 80% कम तेल में बनाने की सुविधा देता है। इसमें 1300W की पावर है, जिससे खाना जल्दी और समान रूप से पकता है। यह फ्राई, ग्रिल, रोस्ट, स्टीम और बेक के लिए अच्छा विकल्प है। इसका A ऑटो कट ऑफ फीचर है, जो इसे सुरक्षित बनाता है। यह छोटे परिवार के लिए सही रहेगा।

Specifications क्षमता 4 लीटर पावर 1300W सुविधा 80% कम तेल में हेल्दी खाना सुरक्षा ऑटो कट-ऑफ मोड फ्राई, ग्रिल, रोस्ट, स्टीम और बेक टेक्नोलॉजी कॉन्वेक्शन आधारित हॉट एयर टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें मल्टी-कुकिंग विकल्प (5-इन-1) कम तेल में स्वादिष्ट और हेल्दी खाना ऑटो कट-ऑफ से सुरक्षित उपयोग सफाई और ऑपरेशन आसान 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता कम 1300W होने के कारण प्रीहीटिंग में थोड़ा समय डिजाइन नॉर्मल, प्रीमियम लुक कम

इस एयर फ्रायर की कीमत 3,499 रुपये है। इसे हर महीने 1,166 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 1450W पावर और 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी खाना जल्दी और समान रूप से पकाती है। 4.2 लीटर क्षमता परिवार के इस्तेमाल के लिए सही है। इसका टच कंट्रोल पैनल, डिजिटल डिस्प्ले और 8 प्रीसेट मेन्यू इसे बेहद आसान और स्मार्ट बनाते हैं। ऑटो-शट ऑफर फीचर सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

Specifications क्षमता 4.2L पावर 1450W तकनीक 360° हाई स्पीड एयर सर्कुलेशन सुविधा 90% कम तेल में कुकिंग मेनु 8 प्रीसेट डिस्प्ले टच कंट्रोल पैनल और डिजिटल डिस्प्ले क्यों खरीदें आधुनिक और आसान डिजिटल कंट्रोल कम तेल में हेल्दी कुकिंग फास्ट और समान कुकिंग रिजल्ट क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए क्षमता थोड़ी कम एक्सटर्नल बॉडी उपयोग के दौरान हल्की गर्म

इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसमें हॉट एयर सर्कुलेशन तकनीक होती है, जिससे खाना जल्दी, समान और कम तेल में पकता है। इसका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन छोटी किचन के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। आसान कंट्रोल और प्रीसेट मेन्यू की मदद से आप फ्राई, बेक, ग्रिल और रोस्ट कर सकते हैं। फास्ट कुकिंग समय और एनर्जी की बचत इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

Specifications डिजाइन कॉम्पैक्ट क्षमता 5 लीटर सुविधा फास्ट कुकिंग क्यों खरीदें कम तेल में हेल्दी कुकिंग समय और एनर्जी की बचत यूज़र-फ्रेंडली कंट्रोल परिवार के लिए अच्छा विकल्प क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता कम कुछ रेसिपीज में समय और तापमान सेटिंग समझने की जरूरत

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।