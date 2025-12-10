Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Air fryer under Rs 5000 Kent Boss Glen

हेल्दी और टेस्टी खाना, सस्ते में खरीदें Air Fryer, कीमत ₹5000 से कम

संक्षेप:

अगर आप एयर फ्रायर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां से आप सस्ते में एयर फ्रायर खरीद सकते हैं...

Dec 10, 2025 11:11 am ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

एयर फ्रायर एक इनोवेटिव किचन अप्लायंस है, जो बहुत कम या बिना तेल के कुरकुरा और हेल्दी खाना बनाने में मदद करता है। यह फास्ट हीटिंग और हॉट-एयर सर्क्यूलेशन तकनीक से खाना जल्दी पकाता है, जिससे कैलोरी कम होती है और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसमें आप फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े, कटलेट, नगेट्स, चिकन, फिश, रोस्टेड वेजिटेबल्स, केक और बहुत कुछ आसानी से बना सकते हैं। यह गैस और तेल की बचत करता है, समय कम लेता है और साफ करना भी बेहद आसान है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वालों से लेकर बिजी लोगों के लिए यह एक परफेक्ट किचन गैजेट है। अगर आप कम तेल में स्वादिष्ट और कुरकुरा खाना चाहते हैं, तो अमेजन पर शानदार डील मौजूद है...

हेल्दी और टेस्टी खाना, सस्ते में खरीदें Air Fryer, कीमत ₹5000 से कम

1. PHILIPS Air Fryer NA120/00, uses up to 90% less fat, 1500W, 4.2 Liter, with Rapid Air Technology (Black), Large

यह फिलिप्स का 4.2-लीटर एयर फ्रायर है, जो कम तेल में हेल्दी और कुरकुरा खाना बनाने के लिए शानदार विकल्प है। इसमें 12 प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं, जिनसे फ्राइंग, बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग जैसी कई रेसिपी आसानी से बन जाती हैं। इसे अमेजन से 22 फीसदी छूट के साथ 4,689 रुपये में खरीद सकते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
4.2 लीटर
पावर
1500W
तकनीक
Rapid Air Technology
स्पेशल फीचर
12 प्रीसेट मेन्यू, टेम्परेचर कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

90% तक कम फैट में खाना

...

Rapid Air तकनीक से समान पकाना

...

12 प्रीसेट मेन्यू

...

1500W का पावरफुल मोटर

क्यों खोजें विकल्प

...

4.2L क्षमता बड़े परिवार के लिए थोड़ी कम

...

ऐल्युमिनियम बास्केट

...

स्टेनलेस स्टील नहीं

...

प्रीमियम मॉडल्स की तुलना में कम

2. KENT Digital Air Fryer 8L | 1700W | Bake, Grill & Roast | Up to 80% Less Oil Usage | 7 Preset Menu | Digital Display & Touch Control Panel | Glass Window with in built Light | Auto Cut-Off Silver

यह 8 लीटर डिजिटल एयर फ्रायर है, जो बड़े परिवारों के लिए फिट है। इसमें 1700W की पावरफुल हीटिंग और 360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी मिलती है, जो खाना 80% तक कम तेल में कुरकुरा और हेल्दी बनाती है। इसमें 7 प्रीसेट मेन्यू, डिजिटल डिस्प्ले, टच कंट्रोल, ग्लास विंडो और इन-बिल्ट लाइट दी गई है। इसे 56% छूट के साथ 5,698 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
8 लीटर
पावर
1700W
तकनीक
360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी
फीचर्स
7 प्रीसेट, टच कंट्रोल, ग्लास विंडो, डिहाइड्रेशन

क्यों खरीदें

...

1700W पावर और 360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी

...

8 लीटर की बड़ी क्षमता

...

7 प्रीसेट मेन्यू

...

ग्लास विंडो और इन-बिल्ट लाइट

...

ऑटो शट-ऑफ से बेहतर सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

आकार बड़ा है

...

1 साल की वारंटी

...

सेटिंग्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं

3. BOSS SmartFry Digital Air Fryer, 360° High Speed Air Circulation Technology 1200W with Non-Stick 4 L Basket - Black

इस डिजिटल एयर फ्रायर में कम तेल में हेल्दी और जल्दी खाना पकाया जा सकता है। यह 4 लीटर क्षमता में आता है। इसमें 1200W की हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो खाने को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम बनाते है। इसका डिजिटल कंट्रोल पैनल, 7 प्रीसेट मेन्यू और डिफ्रॉस्ट फंक्शन कुकिंग को और आसान बनाते हैं। इसे 45% की भारी छूट के साथ सिर्फ 4,799 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
4 लीटर
पावर
1200W
कंट्रोल
डिजिटल डिस्प्ले, टच पैनल
स्पेशल फीचर
7 प्रीसेट, डिफ्रॉस्ट मोड

क्यों खरीदें

...

1200W हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन

...

80% तक कम तेल में कुकिंग

...

7 प्रीसेट कुकिंग मोड

...

डिजिटल डिस्प्ले और डिफ्रॉस्ट मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी फैमिली के लिए 4L क्षमता कम

...

1200W पावर, कुछ मॉडलों से कम

...

स्टील बॉडी नहीं

4. KAFF KFR8 Digital Air Fryer Oven with 360° High Speed Air Circulation Technology -1700W| Bake, Grill & Roast|Digital LED Display & Touch Control Panel (7L, Black)

यह डिजिटल एयर फ्रायर ओवन 7 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ आता है, जो बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग और एयर फ्राइंग, कुकिंग सॉल्यूशन देता है। इसमें 1700W की पावर और 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कम तेल में तेजी से और समान रूप से खाना पकाती है। इसका डिजिटल LED डिस्प्ले, टच कंट्रोल पैनल और स्टेनलेस स्टील बिल्ड इसे मॉडर्न किचन के लिए एक प्रीमियम और टिकाऊ ऑप्बशन नाते हैं। इसे 67% की बड़ी छूट के साथ केवल 6,000 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
7 लीटर
पावर
1700W
कंट्रोल
LED डिस्प्ले + टच पैनल
मैटीरियल
स्टेनलेस स्टील
स्पेशल फीचर्स
नॉन-स्टिक रैक, रैपिड एयर टेक्नोलॉजी, ट

क्यों खरीदें

...

1700W पावरफुल और तेज कुकिंग

...

360° एयर सर्कुलेशन से कम तेल में क्रिस्पी खाना

...

डिजिटल LED डिस्प्ले + टच कंट्रोल

...

स्टेनलेस स्टील बॉडी, टिकाऊ और आकर्षक

...

बेक, ग्रिल, रोस्ट और एयर फ्राई

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटे किचन में जगह ले सकता है

...

प्रीसेट की संख्या अधिक नहीं

...

सेटिंग समझने में समय लग सकता है

5. Glen Digital Air Fryer, 6 Litre, 1500W Airfryer with 7 Pre-Set Functions, Auto Sleep, Digital Controls, Timer & Temperature Control, Bake, Fry, Roast & Grill with Less Oil, Large Black (SA-3042DBL)

यह एयर फ्रायर 6 लीटर की बड़ी क्षमता और 1500W की हाई-पावर हीटिंग के साथ आता है, जो कम तेल में ज्यादा हेल्दी और क्रिस्पी खाना बनाता है। इसमें 7 प्री-सेट फ़ंक्शन्स, डिजिटल डिस्प्ले, टेंपरेचर और टाइमर कंट्रोल जैसी सुविधाएँ मिलती हैं। इसे 48 फीसदी की छूट के साथ 4,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
6 लीटर
पावर
1500W
प्रीसेट फंक्शन्स
7
टाइमर
60 मिनट एडजस्टेबल

क्यों खरीदें

...

हाई-पावर कुकिंग, तेज और समान हीटिंग

...

6L बड़ी क्षमता

...

7 प्री-सेट मेन्यू, आसान कुकिंग

...

डिजिटल डिस्प्ले + टेम्परेचर/टाइमर कंट्रोल

...

80% तक कम फैट में क्रिस्पी खाना

क्यों खोजें विकल्प

...

मेटल जितनी मजबूत नहीं

...

आकार थोड़ा बड़ा

...

सेटिंग सीखने में समय लग सकता है

6. INALSA Air Fryer for Home|5.5 liter Capacity|Visible Window & Internal Light|1600 W with Smart AirCrisp Technology|6-In-1 Appliance With 8 Preset Menu & Digital Display (Tasty fry DW5.5) Black

यह डिजिटल एयर फ्रायर 5.5 लीटर में आता है, जो स्मार्ट एयरक्रिस्प टेक्नोलॉजी द्वारा 360° हॉट एयर सर्कुलेशन के माध्यम से कम समय में हेल्दी खाना तैयार करता है। यह 6-इन-1 अप्लायंस है, जिसमें आप फ्राई, बेक, रोस्ट, ग्रिल, टोस्ट और रिहीट कर सकते हैं। इसमें डिजिटल डिस्प्ले और 8 प्रीसेट मेन्यू हैं। इसे 61% की छूट के साथ 4,994 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
5.5 लीटर
पावर
1600W
प्रीसेट मेन्य
8
फीचर्स
डिजिटल डिस्प्ले, 6-इन-1 अप्लायंस, विज़िबल विंडो

क्यों खरीदें

...

1600W हाई-पावर, तेज और समान हीटिंग

...

अप्लायंस: फ्राई, बेक, रोस्ट, ग्रिल, टोस्ट, रिहीट

...

विजिबल विंडो और इन-बिल्ट लाइट

...

यूजर-फ्रेंडली टच हैंडल और सेफ्टी वेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बॉडी

...

5.5L की क्षमता

7. Wonderchef Evita Digital Air Fryer, 1350W, 5 L, Rapid Hot Air Technology, 8 Pre-set Menus, Non-stick Basket, In-built Memory, Customised Time & Temperature Control, Fry, Bake, Grill, 2-Yr Warranty

यह डिजिटल एयर फ्रायर 5 लीटर में आता है, जो 1350W की रैपिड हॉट एयर टेक्नोलॉजी से कम तेल में क्रिस्पी और हेल्दी खाना तैयार करता है। इसमें 8 प्री-सेट मेन्यू और इन-बिल्ट मेमोरी है, जिससे आप टाइम और टेम्परेचर को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसे 50 फीसदी की छूट के साथ 4,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
5 लीटर
पावर
1350W
प्रीसेट मेन्यू
8

क्यों खरीदें

...

1350W की पावरफुल हीटिंग

...

5L क्षमता

...

8 प्री-सेट मेन्यू और इन-बिल्ट मेमोरी

...

फ्राई, बेक, ग्रिल और रोस्ट के लिए उपयुक्त

...

कूल-टच एक्सटीरियर, सुरक्षित हैंडलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी फैमिली के लिए कम

...

प्लास्टिक बॉडी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

