एयर फ्रायर है हेल्दी लाइफ का नया मंत्र, मात्र 2699 रुपये में बिना तेल के बनेगा खाना

Air Fryer Under 5000: अगर आप अपने घर के लिए एक नया एयर फ्रायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं।

Thu, 9 Oct 2025 08:03 PM

Air Fryer Under 5000: एयर फ्रायर एक एडवांस किचन अप्लायंस है, जो खाने को बिना ज्यादा तेल के कुरकुरा और टेस्टी बनाता है। इसमें 360° हॉट एयर टेक्नोलॉजी दी गई होती है, जिससे खाना हर तरफ से समान रूप से पकता है। आप इससे फ्रेंच फ्राइज, समोसे, कटलेट या पनीर टिक्का जैसे कई तरह के खाने बना सकते हैं। अगर आपका बजट 5000 रुपये तक का है, तो आपको अमेजन से कई ऑप्शन्स मिल जाएंगे।

इसकी कीमत 65% डिस्काउंट के साथ 4,589 रुपये हो गई है। यह एयर फ्रायर घर पर हेल्दी और क्रिस्पी खाना बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 5.5 लीटर की बड़ी क्षमता है, जिससे आप एक बार में ज्यादा खाना तैयार कर सकते हैं। इसकी स्मार्ट AirCrisp टेक्नोलॉजी खाने को कम तेल में समान रूप से पकाती है।

Specifications क्षमता 5.5 लीटर पावर 1600 वॉट टेक्नोलॉजी Smart AirCrisp डिजाइन विजिबल विंडो व इंटरनल लाइट फंक्शन 6-इन-1 मल्टी-अप्लायंस मेन्यू 8 प्रीसेट मेन्यू डिस्प्ले डिजिटल टच कंट्रोल क्यों खरीदें कम तेल में हेल्दी खाना तैयार 5.5L की बड़ी क्षमता परिवार के लिए परफेक्ट विजिबल विंडो से खाना पकता देखना आसान 8 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग क्यों खोजें विकल्प प्रीहीटिंग में थोड़ा समय भारी डिजाइन के कारण ज्यादा जगह

इसकी कीमत 5,995 रुपये है, जिस पर 27% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,388 रुपये हो जाती है। इसकी पेटेंटेड रैपिड एयर टेक्नोलॉजी और स्टारफिश डिजाइन पैन खाना हर तरफ से समान रूप से पकाता है। इसमें 12 प्रीसेट मेन्यू हैं, जिससे आप फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट और बहुत कुछ बना सकते हैं। HomeID ऐप से आप 100+ रेसिपी भी सीख सकते हैं। इसका 1500W मोटर तेज और समान एयरफ्लो देती है।

Specifications टेक्नोलॉजी स्टारफिश डिजाइन के साथ पेटेंटेड रैपिड एयर टेक्नोलॉजी मेन्यू 12 प्रीसेट ऑप्शन (फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट आदि) पावर 1500 वॉट मोटर (समान कुकिंग के लिए) कंट्रोल टाइम और टेम्परेचर एडजस्टमेंट क्यों खरीदें कम तेल में हेल्दी और क्रिस्पी खाना 12 प्रीसेट मोड से आसान कुकिंग एनर्जी बचत क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा बड़े परिवार के लिए क्षमता सीमित सफाई में थोड़ा समय ज्यादा

इसकी कीमत 66% डिस्काउंट के साथ 2,699 रुपये हो गई है। यह 80% तक कम तेल में फ्राई, ग्रिल, रोस्ट, स्टीम और बेक कर सकता है। इसकी इंस्टेंट हीटिंग टेक्नोलॉजी खाना जल्दी और समान रूप से पकाती है। ऑटो कट-ऑफ फीचर से ओवरकुकिंग का डर नहीं रहता। 4 लीटर की क्षमता छोटे घर के लिए सही रहेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications क्षमता 4 लीटर पावर 1300 वॉट टेक्नोलॉजी इंस्टेंट हॉट एयर सर्कुलेशन फंक्शन फ्राई, ग्रिल, रोस्ट, स्टीम और बेक क्यों खरीदें हेल्दी कुकिंग– 80% तक कम तेल 5-इन-1 फंक्शन से मल्टीपर्पज इस्तेमाल ऑटो कट-ऑफ से सुरक्षा और सुविधा क्यों खोजें विकल्प बड़ी फैमिली के लिए क्षमता थोड़ी कम डिजिटल डिस्प्ले नहीं कभी-कभी प्रीहीटिंग में थोड़ा समय

इसकी एमआरपी 9,999 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 3,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो खाना हर तरफ से समान रूप से पकाती है। इसका सी-थ्रू विंडो डिजाइन आपको खाना बनते समय देखने की सुविधा देता है। 10 प्रीसेट मेन्यू के साथ आप फ्राई, ग्रिल, रोस्ट और बेक सब कुछ आसानी से कर सकते हैं।

Specifications क्षमता 4.5 लीटर पावर 1500 वॉट टेक्नोलॉजी 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन मेन्यू 10 प्रीसेट कुकिंग मोड्स डिस्प्ले डिजिटल टच कंट्रोल क्यों खरीदें 90% तक कम तेल में हेल्दी खाना 10 प्रीसेट मेन्यू से आसान उपयोग सी-थ्रू विंडो से कुकिंग मॉनिटर कर सकते हैं क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता सीमित प्रीहीटिंग में थोड़ा समय

इसकी कीमत 5,995 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 2,649 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 8 प्रीसेट मेन्यू दिए गए हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज, समोसा, पनीर टिक्का, पिज्जा और केक, जिससे कुकिंग आसान हो जाती है। इसकी 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी खाना हर तरफ से पकाती है। डिजिटल डिस्प्ले, डिले स्टार्ट, और डीफ्रॉस्ट फंक्शन जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है।

Specifications मेन्यू 8 प्रीसेट मेन्यू (फ्रेंच फ्राइज, समोसा, टिक्का आदि) टेक्नोलॉजी 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन डिस्प्ले डिजिटल स्क्रीन (टाइम और टेम्परेचर कंट्रोल) फंक्शन डिले स्टार्ट और डीफ्रॉस्ट पावर 1200 वॉट मोटर क्यों खरीदें 95% तक कम तेल से हेल्दी कुकिंग 8 प्रीसेट मेन्यू से आसान ऑपरेशन डिले स्टार्ट से पहले से कुकिंग प्लान करना आसान क्यों खोजें विकल्प क्षमता थोड़ी कम, बड़े परिवार के लिए सीमित ज्यादा इस्तेमाल पर एक्सटर्नल बॉडी गर्म हो सकती है

इस एयर फ्रायर की कीमत 54% डिस्काउंट के साथ 4,599 रुपये रह जाती है। इसमें क्लियर विंडो और इंटरनल लाइट दी गई है, जिससे खाना बनते समय अंदर देखा जा सकता है। इसका 5 लीटर का बड़ा बास्केट परिवार के लिए परफेक्ट है। स्पेस-सेविंग स्लिम डिजाइन आपकी किचन स्लैब पर कम जगह घेरता है। यह एयर फ्राई, बेक, रीहीट और ग्रिल जैसे कामों में माहिर है।

Specifications क्षमता 5 लीटर बड़ी बास्केट विंडो क्लियर व्यू विंडो व इंटरनल लाइट मोड्स एयर फ्राई, बेक, रीहीट प्रीसेट्स 5 आसान मेन्यू विकल्प पावर 1500 वॉट मोटर क्यों खरीदें हेल्दी कुकिंग के लिए कम तेल में फ्राई स्लिम डिजाइन, कम जगह में फिट 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प प्रीसेट्स केवल 5, ज्यादा ऑप्शन नहीं टच पैनल पर ध्यान से ऑपरेट करना

इसकी कीमत 7,995 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 3,899 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 7 प्रीसेट प्रोग्राम दिए गए हैं, जिनसे आप आसानी से फ्राई, बेक, रोस्ट या टोस्ट कर सकते हैं। इसका डिजिटल टच डिस्प्ले और 360° एयर सर्कुलेशन सिस्टम हर डिश को समान रूप से कुरकुरा बनाता है। 1400 वॉट पावर के साथ यह जल्दी गर्म होता है और समय बचाता है।

Specifications क्षमता 4.5 लीटर पावर 1400 वॉट प्रीसेट प्रोग्राम 7 मेन्यू विकल्प कुकिंग मोड्स फ्राई, बेक, रोस्ट, टोस्ट टेक्नोलॉजी 360° एयर सर्कुलेशन डिस्प्ले डिजिटल टच कंट्रोल क्यों खरीदें कम तेल में हेल्दी खाना टच डिस्प्ले से आसान ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प 4.5L बड़ी फैमिली के लिए थोड़ा छोटा ऑटो-शट ऑफ टाइमिंग एडजस्टमेंट सीमित

