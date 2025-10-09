एयर फ्रायर है हेल्दी लाइफ का नया मंत्र, मात्र 2699 रुपये में बिना तेल के बनेगा खाना
Air Fryer Under 5000: अगर आप अपने घर के लिए एक नया एयर फ्रायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Air Fryer Under 5000: एयर फ्रायर एक एडवांस किचन अप्लायंस है, जो खाने को बिना ज्यादा तेल के कुरकुरा और टेस्टी बनाता है। इसमें 360° हॉट एयर टेक्नोलॉजी दी गई होती है, जिससे खाना हर तरफ से समान रूप से पकता है। आप इससे फ्रेंच फ्राइज, समोसे, कटलेट या पनीर टिक्का जैसे कई तरह के खाने बना सकते हैं। अगर आपका बजट 5000 रुपये तक का है, तो आपको अमेजन से कई ऑप्शन्स मिल जाएंगे।
1. INALSA Air Fryer for Home|5.5 liter Capacity|Visible Window & Internal Light|1600 W with Smart AirCrisp Technology|6-In-1 Appliance With 8 Preset Menu & Digital Display (Tasty fry DW5.5) Black
इसकी कीमत 65% डिस्काउंट के साथ 4,589 रुपये हो गई है। यह एयर फ्रायर घर पर हेल्दी और क्रिस्पी खाना बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 5.5 लीटर की बड़ी क्षमता है, जिससे आप एक बार में ज्यादा खाना तैयार कर सकते हैं। इसकी स्मार्ट AirCrisp टेक्नोलॉजी खाने को कम तेल में समान रूप से पकाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम तेल में हेल्दी खाना तैयार
5.5L की बड़ी क्षमता परिवार के लिए परफेक्ट
विजिबल विंडो से खाना पकता देखना आसान
8 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रीहीटिंग में थोड़ा समय
भारी डिजाइन के कारण ज्यादा जगह
2. PHILIPS Air Fryer NA120/00
इसकी कीमत 5,995 रुपये है, जिस पर 27% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,388 रुपये हो जाती है। इसकी पेटेंटेड रैपिड एयर टेक्नोलॉजी और स्टारफिश डिजाइन पैन खाना हर तरफ से समान रूप से पकाता है। इसमें 12 प्रीसेट मेन्यू हैं, जिससे आप फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट और बहुत कुछ बना सकते हैं। HomeID ऐप से आप 100+ रेसिपी भी सीख सकते हैं। इसका 1500W मोटर तेज और समान एयरफ्लो देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम तेल में हेल्दी और क्रिस्पी खाना
12 प्रीसेट मोड से आसान कुकिंग
एनर्जी बचत
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
बड़े परिवार के लिए क्षमता सीमित
सफाई में थोड़ा समय ज्यादा
3. KENT Classic Hot Air Fryer 4L 1300 W | 80% Less Oil | Instant Electric Air Fryer | Auto Cut Off | Fry, Grill, Roast, Steam, and Bake | 1 Year Warranty | Black
इसकी कीमत 66% डिस्काउंट के साथ 2,699 रुपये हो गई है। यह 80% तक कम तेल में फ्राई, ग्रिल, रोस्ट, स्टीम और बेक कर सकता है। इसकी इंस्टेंट हीटिंग टेक्नोलॉजी खाना जल्दी और समान रूप से पकाती है। ऑटो कट-ऑफ फीचर से ओवरकुकिंग का डर नहीं रहता। 4 लीटर की क्षमता छोटे घर के लिए सही रहेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
हेल्दी कुकिंग– 80% तक कम तेल
5-इन-1 फंक्शन से मल्टीपर्पज इस्तेमाल
ऑटो कट-ऑफ से सुरक्षा और सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली के लिए क्षमता थोड़ी कम
डिजिटल डिस्प्ले नहीं
कभी-कभी प्रीहीटिंग में थोड़ा समय
4. SOLARA Air Fryer For Home 4.5L with See Through Window, 10 Preset menus, 360° High Speed Air Circulation for Fry, Grill, Roast & Bake,Uses upto 90% less fat, 1500 Watts, Digital Touch Control, Black
इसकी एमआरपी 9,999 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 3,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो खाना हर तरफ से समान रूप से पकाती है। इसका सी-थ्रू विंडो डिजाइन आपको खाना बनते समय देखने की सुविधा देता है। 10 प्रीसेट मेन्यू के साथ आप फ्राई, ग्रिल, रोस्ट और बेक सब कुछ आसानी से कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
90% तक कम तेल में हेल्दी खाना
10 प्रीसेट मेन्यू से आसान उपयोग
सी-थ्रू विंडो से कुकिंग मॉनिटर कर सकते हैं
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता सीमित
प्रीहीटिंग में थोड़ा समय
5. Pigeon Healthifry Digital Air Fryer
इसकी कीमत 5,995 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 2,649 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 8 प्रीसेट मेन्यू दिए गए हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज, समोसा, पनीर टिक्का, पिज्जा और केक, जिससे कुकिंग आसान हो जाती है। इसकी 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी खाना हर तरफ से पकाती है। डिजिटल डिस्प्ले, डिले स्टार्ट, और डीफ्रॉस्ट फंक्शन जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
95% तक कम तेल से हेल्दी कुकिंग
8 प्रीसेट मेन्यू से आसान ऑपरेशन
डिले स्टार्ट से पहले से कुकिंग प्लान करना आसान
क्यों खोजें विकल्प
क्षमता थोड़ी कम, बड़े परिवार के लिए सीमित
ज्यादा इस्तेमाल पर एक्सटर्नल बॉडी गर्म हो सकती है
6. Nutricook 5 Litre Air Fryer Slim, 2025 New Launch, Clear Window & Interior Light, Large Basket, Space-Saving Slim Design, Air Fry, Bake, Reheat, with 5 Presets, 1500W, 2 Years Warranty
इस एयर फ्रायर की कीमत 54% डिस्काउंट के साथ 4,599 रुपये रह जाती है। इसमें क्लियर विंडो और इंटरनल लाइट दी गई है, जिससे खाना बनते समय अंदर देखा जा सकता है। इसका 5 लीटर का बड़ा बास्केट परिवार के लिए परफेक्ट है। स्पेस-सेविंग स्लिम डिजाइन आपकी किचन स्लैब पर कम जगह घेरता है। यह एयर फ्राई, बेक, रीहीट और ग्रिल जैसे कामों में माहिर है।
Specifications
क्यों खरीदें
हेल्दी कुकिंग के लिए कम तेल में फ्राई
स्लिम डिजाइन, कम जगह में फिट
2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
प्रीसेट्स केवल 5, ज्यादा ऑप्शन नहीं
टच पैनल पर ध्यान से ऑपरेट करना
7. AGARO Sapphire Digital Air Fryer For Home, 4.5L, Electric Air Fryer Oven, 1400W, 7 Preset Programs, 360° Air Circulation, Convection Oven, Digital touch Display, Fry, Bake, Roast, Toast, Black.
इसकी कीमत 7,995 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 3,899 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 7 प्रीसेट प्रोग्राम दिए गए हैं, जिनसे आप आसानी से फ्राई, बेक, रोस्ट या टोस्ट कर सकते हैं। इसका डिजिटल टच डिस्प्ले और 360° एयर सर्कुलेशन सिस्टम हर डिश को समान रूप से कुरकुरा बनाता है। 1400 वॉट पावर के साथ यह जल्दी गर्म होता है और समय बचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम तेल में हेल्दी खाना
टच डिस्प्ले से आसान ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
4.5L बड़ी फैमिली के लिए थोड़ा छोटा
ऑटो-शट ऑफ टाइमिंग एडजस्टमेंट सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।