सस्ते हो गए एयर फ्रायर, 56% तक की छूट, 12 प्रीसेट मोड को साथ स्मार्ट कंट्रोल
संक्षेप: अगर आप नया एयर फ्रायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि अमेजन पर एयर फ्रायर की कीमत में कटौती की गई है।
एयर फ्रायर खरीदने का सबसे शानदार मौका है, क्योंकि इनकी कीमत 50 फीसद तक कम हो गई है। अमेजन पर Bosch, Glenn जैसे पॉपुलर एयर फ्रायर ब्रांड पर तगड़ी छूट दी जा रही है। यह एयर फ्रायर 12 प्रीसेट मोड के साथ आते हैं, साथ ही इसमें डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा मिलती है। तापमान कंट्रोल करके अपने हिसाब कुकिंग और बेकिंग कर सकते हैं। इससे आप न सिर्फ कम तेल में हेल्दी खाना बना सकते हैं, बल्कि आपका स्वाद भी खराब नहीं होगा। इन एयर फ्रायर के चलने पर कम बिजली की खपत होती है। इससे आप पर बिजली बिल नहीं आएगा।
यह एयर फ्रायर 45% डिस्काउंट के साथ आता है। इसका स्लिम और कॉम्पैक्ट डिजाइन किचन में कम जगह लेता है, जबकि इसका 5.2 लीटर का बड़ा बास्केट एक बार में पूरा 1 किलो चिकन तक पका सकता है। इसमें दी गई ProCyclone Technology खाने को समान रूप से पकाती है और बाहर से क्रिस्पी बनाती है। साथ ही इसका क्लियर विंडो और इंटरनल लाइट आपको खाना पकते हुए देखने की सुविधा देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम तेल में हेल्दी और क्रिस्पी खाना
छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट
क्लियर विंडो
10 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रीहीटिंग में थोड़ा समय लग सकता है
बिजली खपत थोड़ी ज्यादा
यह एयर फ्रायर 56% डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में आता है। यह एक प्रीमयम एयर फ्रायर है, इसमें 1500W रैपिड हीट सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी दी गई है जो 230°C तक का तापमान देकर खाना 50% तेज़ पकाती है और बिजली की खपत में 55% तक बचत करती है। इसका डिजिटल टच पैनल और 9 प्रीसेट मेन्यू कुकिंग को बेहद आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की खपत में 55% तक बचत
9 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग
230°C तक हाई टेम्परेचर
डिजिटल टच कंट्रोल
स्टेनलेस स्टील बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
4.7L क्षमता
कीमत थोड़ी ज़्यादा
इसे 47% डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक ऑल-इन-वन मल्टी-कुकिंग अप्लायंस है जो बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट है। इसमें आप न सिर्फ एयर फ्राई बल्कि बेक, ग्रिल, टोस्ट, रोस्ट, डीहाइड्रेट और यहां तक कि रोटिसरी चिकन भी बना सकते हैं।इसमें डिजिटल डिस्प्ले और टच कंट्रोल पैनल मिलता है। साथ ही, 8 प्रीसेट मेन्यू और 8 एक्सेसरीज इसे एक कंप्लीट किचन मशीन बना देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फैमिली और पार्टी कुकिंग के लिए परफेक्ट
रोटिसरी और डीहाइड्रेशन फंक्शन
2000W पावर
8 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग
क्लियर विंडो और डिजिटल डिस्प्ले से कंट्रोल आसान
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा आकार
वजन थोड़ा भारी
कीमत मिड-रेंज एयर फ्रायर्स की तुलना में अधिक
Inalsa के इस एयर फ्रायर पर 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में इसकी कीमत 10,994 रुपये रह जाती है। यह एक हाई-कैपेसिटी मल्टी-कुकिंग ओवन है जो बड़े परिवारों और पार्टी कुकिंग के लिए है। इसमें 16 प्रीसेट प्रोग्राम, रोटिसरी व कन्वेक्शन फंक्शन, और डिजिटल टच डिस्प्ले दिए गए हैं, जिससे हर प्रकार की कुकिंग आसान हो जाती है। इसका ग्लास व्यूइंग विंडो और इंटरनल लाइट आपको कुकिंग मॉनिटर करने की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
23L की बड़ी क्षमता
16 प्रीसेट प्रोग्राम
1700W पावर
रोटिसरी और कन्वेक्शन फंक्शन शामिल
क्यों खोजें विकल्प
रोटिसरी और कन्वेक्शन फंक्शन शामिल
भारी वजन से मूव करना कठिन
यह 56% डिस्काउंट पर 9,999 रुपये में आ रहा है। यह एक प्रीमियम क्वालिटी एयर फ्रायर है जो स्मार्ट कुकिंग और स्टाइलिश डिजाइन में आता है। इसमें 1500W फास्ट कुकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जो 230°C तक का तापमान प्रदान करती है। इसका डिजिटल टच कंट्रोल पैनल और 9 प्रीसेट मेन्यू कुकिंग को बेहद आसान बनाते हैं। इसके साथ मिलने वाली 30 रेसिपीज़ की कुकबुक आपको हेल्दी और स्वादिष्ट डिशेज़ ट्राय करने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
230°C तक हाई टेम्परेचर
बिजली की खपत में 55% तक बचत
9 प्रीसेट मेन्यू से आसान और सटीक कुकिंग
2 साल की वारंटी
स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट ब्लैक डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
4.7L क्षमता
कोई क्लियर विंडो या इंटरनल लाइट नहीं है
कीमत थोड़ी प्रीमियम है
इसे 10,716 रुपये में खरीद पाएंगे। इस एयर फ्रायर पर अमेजन 42% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। यह एक प्रीमियम क्लास एयर फ्रायर है। इसका बड़ा 7.2 लीटर है। इसमें दी गई Illuminated Viewing Window, Shake Alarm, और Touch Control Panel जैसी फीचर्स इसे यूज़र-फ्रेंडली और आधुनिक बनाते हैं। साथ ही, इसका नॉन-स्टिक ड्रॉअर और रिमूवेबल प्लेट डिशवॉशर से आसानी से साफ की जा सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
7.2L की बड़ी क्षमता
7 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग
विजिबल विंडो और इंटरनल लाइट
नॉन-स्टिक ड्रॉअर और डिशवॉशर से आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
केवल 7 प्रीसेट मेन्यू
प्लास्टिक और एल्युमिनियम बॉडी
Hamilton Beach Digital एयर फ्रायर 7.2 लीटर, 1700W एक हाई-परफॉर्मेंस के साथ आता है, जो फास्ट, हेल्दी और आसान कुकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 360° View Window और इंटरनल लाइटिंग की सुविधा मिलती है। इसमें दिए गए 12 प्रीसेट मेन्यू, जैसे स्मार्ट फीचर्स इसे इस रेंज के सबसे एडवांस्ड एयर फ्रायरों में से एक बनाते हैं। इसकी कीमत 6,999 रुपये हैं, जिसे 36% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
7.2L बड़ी क्षमता
360° क्लियर व्यू व विंडो + लाइट
12 प्रीसेट मेन्यू
1700W पावर
क्यों खोजें विकल्प
ABS प्लास्टिक बॉडी
चलने पर थोड़ा शोर ज्यादा
