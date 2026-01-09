एयर फ्रायर वही, जो कम तेल में बनाए टेस्टी खाना, दे हल्दी लाइफ

संक्षेप: Amazon पर उपलब्ध अफोर्डेबल और फ्रायर अमेजन डील के साथ अपने घर के लिए बेस्ट डाइट फ्रेंडली एयर फ्रायर खरीद सकते हैं।

Follow Us on

Jan 09, 2026 10:25 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और बिना स्वाद से समझौता किए हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, तो Air Fryer आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। आपकी सुविधा के लिए हम Air Fryer की बेहतरीन डील्स लेकर आए हैं, जो बहुत कम या बिना तेल के स्वादिष्ट और कुरकुरा खाना तैयार करता है।अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या डाइट-फ्रेंडली कुकिंग पर ध्यान दे रहे हैं, तो Amazon पर उपलब्ध Air Fryer आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। Air Fryer से आप बिना तेल के आसानी से क्रिस्पी फूड बना सकते हैं। Amazon पर Air Fryer की बंपर डील्स चल रही हैं, जहां से आप बजट में एक अफोर्डेबल Air Fryer खरीद सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह Air Fryer हेल्दी और स्मार्ट कुकिंग के लिए डिजाइन किया गया एक एडवांस एयर फ्रायर है। इसमें Live Cooking Window और 1450W Super Helix Heating Technology मिलती है, जो खाने को तेज़, समान और परफेक्ट तरीके से पकाती है। इसके 7-in-1 कुकिंग मोड्स आपको फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट और रीहीट जैसे कई ऑप्शन देते हैं। फिलहाल यह दमदार एयर फ्रायर 52% की भारी छूट के साथ 4,750 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे इस सेगमेंट में एक बेहतरीन डील बनाता है।

Specifications कैपेसिटी 4.2 लीटर कुकिंग टेक्नोलॉजी Super Helix Heating + Jet Turbo Fin नॉइज़ लेवल <52dB वारंटी 2 साल स्पेशल फीचर Live Cooking Window क्यों खरीदें 7-in-1 मल्टी कुकिंग मोड्स बिना ढक्कन खोले खाना पकते हुए देखें हॉट एयर सर्कुलेशन से डीप फ्राई जैसा स्वाद 2 साल की वारंटी शांत और आरामदायक कुकिंग क्यों खोजें विकल्प 4.2 लीटर कैपेसिटी बड़े परिवारों के लिए थोड़ी कम लग सकती है Wi-Fi या ऐप कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स नहीं मिलते

यह Air Fryer एक प्रीमियम 100% Borosilicate Glass Bowl के साथ आता है, जिससे आप खाना पकते हुए साफ-साफ देख सकते हैं। इसमें 360° TurboHeat Technology दी गई है, जो गर्म हवा को चारों तरफ घुमा कर फूड को अंदर तक एकसमान और क्रिस्पी बनाती है। यह एयर फ्रायर 90% तक कम तेल में खाना पकाने की सुविधा देता है और इसके साथ 2.5L का अलग Cooking Pot भी मिलता है, जिससे यह और भी ज्यादा मल्टी-यूज़ बन जाता है। फिलहाल यह प्रीमियम एयर फ्रायर 60% की भारी छूट पर 7,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications कैपेसिटी 5.5 लीटर (Air Fryer) + 2.5 लीटर (Cooking Pot) टेक्नोलॉजी 360° TurboHeat डायमेंशन्स 33 x 32 x 35 सेमी वारंटी 1 साल कंट्रोल Temperature Control क्यों खरीदें 100% ग्लास बाउल डिज़ाइन हर तरफ से एकसमान कुकिंग फैमिली साइज़ मील के लिए परफेक्ट पूरा एक्सेसरी किट Non-stick और ग्लास कंटेनर क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi या ऐप कंट्रोल सपोर्ट नहीं है ग्लास बाउल थोड़ा भारी हो सकता है

यह उन लोगों के लिए बना है जो Air Fryer, OTG, Grill और Oven – सब कुछ एक ही डिवाइस में चाहते हैं। इसका 1800W पावरफुल हीटिंग सिस्टम और Rapid Air Technology खाने को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनाता है, वो भी 85% तक कम तेल में। 12L की XXL कैपेसिटी में आप एक साथ पूरी फैमिली के लिए पिज़्ज़ा, चिकन, कबाब या बेक्ड आइटम तैयार कर सकते हैं। फिलहाल यह मल्टी-फंक्शन एयर फ्रायर 38% की छूट के साथ 7,999 रुपये में मिल रहा है।

Specifications कैपेसिटी 12 लीटर (XXL) प्रीसेट मोड्स 12 कंट्रोल टाइप LED Touch Panel डायमेंशन्स 38.5 × 32.5 × 36.5 सेमी एक्सेसरीज 10 पीस क्यों खरीदें बड़ी फैमिली और पार्टी स्नैक्स के लिए परफेक्ट Air Fryer + OTG दोनों का काम 12 प्री-सेट कुकिंग मोड्स 85% तक कम तेल में कुकिंग LED टच कंट्रोल पैनल क्यों खोजें विकल्प छोटी किचन में ज्यादा जगह ले सकता है WiFi या ऐप कंट्रोल नहीं है

NESTER का यह 16 लीटर Steam + Air Fryer Oven उन यूज़र्स के लिए तैयार किया गया है जो घर पर हेल्दी और रेस्टोरेंट-स्टाइल कुकिंग करना चाहते हैं। इसकी एडवांस Steam + Air Fry तकनीक खाने को अंदर से मुलायम और रसीला बनाए रखती है, जबकि बाहर से कुरकुरा और सुनहरा बनाती है। 1750W का शक्तिशाली हीटिंग सिस्टम तेज़ और समान रूप से पकाने में मदद करता है। इसकी पूरी SS304 स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे प्लास्टिक-फ्री, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला बनाती है। 16 लीटर की बड़ी क्षमता में आप फैमिली डिनर से लेकर गेट-टुगेदर के स्नैक्स तक आसानी से बना सकते हैं। यह प्रीमियम एयर फ्रायर इस समय 25% की छूट के साथ 17,999 रुपये में मिल रहा है।

Specifications कैपेसिटी 16 लीटर स्पेशल फीचर Steam + Air Fry Technology डायमेंशन्स 36.4 × 36.5 × 35.5 सेमी पावर 1750W क्यों खरीदें Steam + Air Fry टेक्नोलॉजी बड़ी फैमिली और पार्टी के लिए परफेक्ट 1750W हाई पावर SS304 स्टेनलेस स्टील बॉडी एक साथ कई डिश बनाने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प डिजिटल डिस्प्ले या प्रीसेट मोड नहीं साइज बड़ा है, ज्यादा काउंटर स्पेस लेता है

यह एक भरोसेमंद और हाई-परफॉर्मेंस एयर फ्रायर है, जो Rapid Air Technology की मदद से खाने को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनाता है — वो भी 90% तक कम तेल में। टच पैनल, 7 प्रीसेट मेन्यू और Keep Warm फंक्शन के साथ यह रोज़ाना की कुकिंग को बेहद आसान बनाता है। यह फिलहाल 33% की छूट पर 7,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications पावर 1400W कुकिंग मोड Fry, Bake, Grill, Roast, Reheat केबल लेंथ 1.8 मीटर सेफ्टी Auto Shut-Off क्यों खरीदें 90% तक कम तेल में हेल्दी कुकिंग Philips की पेटेंटेड Rapid Air Technology यूनिक Starfish डिज़ाइन पैन से बराबर कुकिंग बास्केट निकालते ही Auto Shut-Off 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प 4.1L कैपेसिटी बड़ी फैमिली के लिए थोड़ी छोटी स्टील नहीं, प्लास्टिक बॉडी

यह Air Fryer एक ऑल-इन-वन किचन अप्लायंस है, जो Air Fry, Steam, Bake, Grill, Roast, Rotisserie और Convection जैसे कई कुकिंग मोड्स को एक ही डिवाइस में देता है। 1700W पावर और 1.35 लीटर वॉटर टैंक के साथ यह हेल्दी स्टीम कुकिंग और क्रिस्पी एयर फ्राइंग दोनों को आसान बनाता है। फिलहाल यह 47% की छूट के साथ 16,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications पावर 1700W मैटीरियल स्टेनलेस स्टील वारंटी 2 साल वॉटर टैंक 1.35 लीटर क्यों खरीदें Air Fry + Steam टेक्नोलॉजी से हेल्दी और जूसी कुकिंग 10-in-1 मल्टी-कुकिंग फंक्शन 15 लीटर की बड़ी कैपेसिटी Idli, Momos और सब्ज़ियों के लिए स्टीम मोड 9 एक्सेसरीज़ के साथ ज्यादा कुकिंग ऑप्शन 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प साइज बड़ा होने से किचन में ज्यादा जगह लेता है स्टीम फंक्शन के लिए पानी भरना पड़ता है

यह Air Fryer 8 लीटर एक पावरफुल और स्टाइलिश किचन अप्लायंस है, जो 1700W मोटर और 360° Rapid Air Technology के साथ कम तेल में क्रिस्पी और हेल्दी खाना बनाता है। डिजिटल टच पैनल, इन-बिल्ट लाइट वाला ग्लास विंडो और 7 प्रीसेट मेन्यू इसे रोज़मर्रा की कुकिंग के लिए बेहद आसान बनाते हैं। यह अभी 56% की छूट के साथ 5,698 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications टेक्नोलॉजी 360° Rapid Air कुकिंग मोड्स Air Fry, Bake, Grill, Roast, Dehydrate मटेरियल स्टेनलेस स्टील सेफ्टी Auto Shut-Off क्यों खरीदें 80% तक कम तेल में हेल्दी कुकिंग 8 लीटर की बड़ी कैपेसिटी 1700W हाई-पावर हीटिंग डिजिटल टच कंट्रोल और LED डिस्प्ले इन-बिल्ट लाइट के साथ ग्लास विंडो इन-बिल्ट लाइट के साथ ग्लास विंडो Auto Shut-Off सेफ्टी फीचर क्यों खोजें विकल्प साइज थोड़ा बड़ा है सिर्फ 1 साल की वारंटी बॉडी भारी हो सकती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।