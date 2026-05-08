बिजली के बिल की टेंशन खत्म! Amazon Sale में 50% छूट पर खरीदें ये Energy Efficient Coolers, Honeycomb पैड्स से कमरा होगा

Amazon की इस सेल में बड़े वॉटर टैंक और हाई-स्पीड एयर डिलीवरी वाले बेहतरीन एयर कूलर्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए आप इन टॉप ब्रांडेड कूलर्स को बेहद किफायती कीमतों और शानदार ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं।

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Amazon Great Summer Sale 2026 अब लाइव हो चुकी है! 8 मई से शुरू हुई इस सेल में भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाले Air Coolers पर 50% तक की भारी छूट मिल रही है। अगर आप अपने घर के लिए एक दमदार और किफायती कूलर ढूंढ रहे हैं, तो यह सबसे सही समय है।

इस सेल में Symphony, Crompton, Bajaj, और Havells जैसे दिग्गज ब्रांड्स के डेजर्ट और टॉवर कूलर्स पर बंपर डिस्काउंट उपलब्ध है। विशेष रूप से बड़े वॉटर टैंक (70L-90L) और हाई-स्पीड एयर डिलीवरी वाले मॉडल्स की भारी डिमांड है। Crompton Optimus और Bajaj DMH 90 जैसे टॉप-रेटेड कूलर्स अब बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।

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बजाज PX 97 टॉर्क एक शक्तिशाली और पोर्टेबल पर्सनल एयर कूलर है, जो छोटे से मध्यम आकार के कमरों (लगभग 200 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कूलर अपनी Hexacool टेक्नोलॉजी और Honeycomb पैड्स के साथ आता है, जो कम पानी की खपत में बेहतर कूलिंग प्रदान करते हैं। इसकी 36 लीटर की क्षमता और 30 फीट का एयर थ्रो इसे गर्मियों के लिए एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प बनाता है।

Specifications कवरेज एरिया 200 वर्ग फुट तक के कमरे के लिए उपयुक्त एयर थ्रो 30 फीट की दूरी तक शक्तिशाली हवा पंप ड्यूरामरीन पंप कूलिंग पैड्स एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब क्यों खरीदें बेहतर कूलिंग हाइजीनिक हवा कम बिजली की खपत पोर्टेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प आवाज थोड़ी ज्यादा प्लास्टिक बिल्ड

ओरिएंट इलेक्ट्रिक ड्यूराचिल एक आधुनिक और शक्तिशाली पर्सनल एयर कूलर है, जो अपनी Aerofan टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह कूलर सामान्य 40 लीटर क्षमता वाले अन्य कूलरों की तुलना में 17% अधिक हवा देने का दावा करता है। इसमें Densenest Honeycomb पैड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो अधिक पानी सोखकर भीषण गर्मी में भी प्रभावी ठंडक प्रदान करते हैं। इसकी खास डिजाइन और इन्वर्टर अनुकूलता इसे भारतीय घरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।

Specifications कंट्रोल 3-स्पीड सेटिंग्स पावर बैकअप :इन्वर्टर के साथ पूरी तरह अनुकूल लुवर्स पूरी तरह से बंद होने वाले लुवर्स कूलिंग पैड्स 3-तरफा Densenest Honeycomb पैड्स क्यों खरीदें ज्यादा कूलिंग साफ-सफाई 4-Way एयर डिफ्लेक्शन बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी पंखे का शोर महसूस कमरे में नमी बढ़ सकती

सिम्फनी आइस क्यूब 40XL एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली एयर कूलर है, जिसे मध्यम आकार के कमरों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। यह कूलर CFD टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो हवा के बहाव को संतुलित और ठंडा बनाए रखता है। अपनी उच्च जल धारण क्षमता वाले 3-तरफा हनीकॉम्ब पैड्स के साथ, यह कूलर गर्मियों में लंबी अवधि तक राहत प्रदान करता है।

Specifications कंट्रोल एडजस्टेबल स्पीड के लिए सरल नॉब कंट्रोल कवरेज एरिया लगभग 18 वर्ग मीटर कूलिंग पैड्स 3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स डिजाइन ऊर्जा-कुशल क्यों खरीदें समान कूलिंग बिजली की बचत हल्का वजन लंबे समय तक ठंडक क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी वास्तविक टैंक क्षमता 37 लीटर यूजर रेटिंग (3.1/5) थोड़ी कम

क्रॉम्पटन ओजोन 45L एक शक्तिशाली और टिकाऊ पर्सनल एयर कूलर है, जिसे मध्यम आकार के कमरों (लगभग 190 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कूलर Everlast Pump और High-Density Honeycomb Pads जैसी विशेषताओं से लैस है, जो इसे कठोर पानी वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त बनाता है। इसकी 45 लीटर की बड़ी क्षमता और आइस चैंबर की सुविधा इसे भीषण गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग देने में सक्षम बनाती है।

Specifications वारंटी 3 साल की व्यापक वारंटी ऑटो फिल पानी भरने की झंझट को कम करने के लिए पाइप कनेक्ट करने की सुविधा लुवर्स 4-वे एयर डिफ्लेक्शन आइस चैंबर अतिरिक्त ठंडक के लिए अलग से बर्फ डालने की जगह क्यों खरीदें बड़ी टैंक क्षमता टिकाऊ पंप 3 साल की वारंटी ऑटो स्विंग मोड क्यों खोजें विकल्प वजन (10.95 किलोग्राम) अन्य पर्सनल कूलरों से थोड़ा अधिक थोड़ी अधिक जगह घेर थोड़ा शोर

HIFRESH टावर एयर कूलर एक प्रीमियम और स्मार्ट कूलिंग समाधान है, जो आधुनिक फीचर्स जैसे रिमोट कंट्रोल, टच पैनल और 2026 की अपग्रेड मोटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह एक 4-इन-1 डिवाइस है जो पंखे, ह्यूमिडिफायर और एयर कूलर तीनों का काम करता है। इसका स्लिम टावर डिजाइन कम जगह घेरता है और 31 फीट की दूरी तक हवा फेंकने की क्षमता रखता है, जो इसे आधुनिक घरों और बेडरूम के लिए एक स्टाइलिश और प्रभावी विकल्प बनाता है।

Specifications सुरक्षा वॉटरलेस अलर्ट कूलिंग एड्स 2 आइस पैक्स टाइमर 12 घंटे का स्मार्ट ऑटो शट-ऑफ टाइमर कंट्रोल LED टच पैनल और 6 मीटर की रेंज वाला रिमोट कंट्रोल क्यों खरीदें स्मार्ट फीचर्स अल्ट्रा-क्वाइट टेक्नोलॉजी बिजली की भारी बचत रखरखाव में आसान क्यों खोजें विकल्प 12 लीटर की क्षमता कम कीमत काफी अधिक

सिंगर एयरो अल्टिमा एक शक्तिशाली और टिकाऊ पर्सनल एयर कूलर है, जो मध्यम से बड़े आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 48 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता और 25 फीट लंबे एयर थ्रो के साथ, यह कूलर कम बिजली खपत में भी जबरदस्त ठंडक प्रदान करता है। इसमें Everlast Pump और Inverter Compatible जैसी तकनीकें दी गई हैं, जो इसे भारतीय घरों की बिजली कटौती और खारे पानी जैसी समस्याओं के लिए आदर्श बनाती हैं।

Specifications वारंटी 3 साल की वारंटी कंट्रोल 3-स्पीड सेटिंग्स के साथ मैनुअल नॉब पंख हाई-स्पीड फैन आइस चैंबर सेल्फ-क्लीनिंग आइस चैंबर कूलिंग पैड्स हाई-डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स क्यों खरीदें बड़ी टैंक क्षमता पंप की मजबूती इन्वर्टर पर काम सेल्फ-क्लीनिंग चैंबर क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी बेडरूम के लिए पर्याप्त

वी-गार्ड आरिडो T35 H एक उच्च प्रदर्शन वाला पर्सनल एयर कूलर है, जो अपनी मजबूती और बेहतरीन एयर सर्कुलेशन के लिए जाना जाता है। यह कूलर 4D एयर सर्कुलेशन तकनीक के साथ आता है, जो कमरे के हर कोने में समान हवा पहुँचाने का काम करता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर और मच्छरदानी जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो न केवल हवा को ठंडा करते हैं बल्कि उसे स्वच्छ और सुरक्षित भी रखते हैं।

Specifications वजन 10.3 किलोग्राम वारंटी मोटर और पंप पर 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी बिजली खपत बहुत कम फिल्टर एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर और डस्ट फिल्टर क्यों खरीदें स्वच्छ हवा 4D सर्कुलशन वोल्टेज उतार-चढ़ाव से सुरक्षा विश्वसनीय सर्विस क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा मस वाले मौसम के बजाय शुष्क गर्मी में अधिक प्रभावी