बिजली के बिल की टेंशन खत्म! Amazon Sale में 50% छूट पर खरीदें ये Energy Efficient Coolers, Honeycomb पैड्स से कमरा होगा
Amazon की इस सेल में बड़े वॉटर टैंक और हाई-स्पीड एयर डिलीवरी वाले बेहतरीन एयर कूलर्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए आप इन टॉप ब्रांडेड कूलर्स को बेहद किफायती कीमतों और शानदार ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Summer Sale 2026 अब लाइव हो चुकी है! 8 मई से शुरू हुई इस सेल में भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाले Air Coolers पर 50% तक की भारी छूट मिल रही है। अगर आप अपने घर के लिए एक दमदार और किफायती कूलर ढूंढ रहे हैं, तो यह सबसे सही समय है।
इस सेल में Symphony, Crompton, Bajaj, और Havells जैसे दिग्गज ब्रांड्स के डेजर्ट और टॉवर कूलर्स पर बंपर डिस्काउंट उपलब्ध है। विशेष रूप से बड़े वॉटर टैंक (70L-90L) और हाई-स्पीड एयर डिलीवरी वाले मॉडल्स की भारी डिमांड है। Crompton Optimus और Bajaj DMH 90 जैसे टॉप-रेटेड कूलर्स अब बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।
बचत के एक्स्ट्रा मौके:
- HDFC Bank क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट।
- पुराने कूलर्स पर शानदार Exchange Offers।
- No Cost EMI की सुविधा, जिससे आप बिना जेब पर बोझ डाले खरीदारी कर सकते हैं।
- प्राइम मेंबर्स के लिए विशेष ऑफर्स और सुपरफास्ट डिलीवरी।
1. Bajaj PX 97 Torque New 36L Personal Air Cooler For Room|Honeycomb Cooling Pads|High-Speed |30Ft Powerful Air Throw|3-Speed Control|Portable Cooler-Home|3 Year Comprehensive Product Warranty|White
बजाज PX 97 टॉर्क एक शक्तिशाली और पोर्टेबल पर्सनल एयर कूलर है, जो छोटे से मध्यम आकार के कमरों (लगभग 200 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कूलर अपनी Hexacool टेक्नोलॉजी और Honeycomb पैड्स के साथ आता है, जो कम पानी की खपत में बेहतर कूलिंग प्रदान करते हैं। इसकी 36 लीटर की क्षमता और 30 फीट का एयर थ्रो इसे गर्मियों के लिए एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर कूलिंग
हाइजीनिक हवा
कम बिजली की खपत
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
आवाज थोड़ी ज्यादा
प्लास्टिक बिल्ड
2. Orient Electric Durachill 40 L Portable Air Cooler For Home | Densenest Honeycomb Pads |More Air Delivery | Fully Collapsible Louvers |Inverter Compatible | 1 Year Warranty by Orient | White & Grey
ओरिएंट इलेक्ट्रिक ड्यूराचिल एक आधुनिक और शक्तिशाली पर्सनल एयर कूलर है, जो अपनी Aerofan टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह कूलर सामान्य 40 लीटर क्षमता वाले अन्य कूलरों की तुलना में 17% अधिक हवा देने का दावा करता है। इसमें Densenest Honeycomb पैड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो अधिक पानी सोखकर भीषण गर्मी में भी प्रभावी ठंडक प्रदान करते हैं। इसकी खास डिजाइन और इन्वर्टर अनुकूलता इसे भारतीय घरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज्यादा कूलिंग
साफ-सफाई
4-Way एयर डिफ्लेक्शन
बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
पंखे का शोर महसूस
कमरे में नमी बढ़ सकती
3. Symphony Ice Cube 40XL Room Air Cooler | Powerful fan | 3-Side Honeycomb Pads | CFD Technology | 1-Year Warranty
सिम्फनी आइस क्यूब 40XL एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली एयर कूलर है, जिसे मध्यम आकार के कमरों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। यह कूलर CFD टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो हवा के बहाव को संतुलित और ठंडा बनाए रखता है। अपनी उच्च जल धारण क्षमता वाले 3-तरफा हनीकॉम्ब पैड्स के साथ, यह कूलर गर्मियों में लंबी अवधि तक राहत प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
समान कूलिंग
बिजली की बचत
हल्का वजन
लंबे समय तक ठंडक
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
वास्तविक टैंक क्षमता 37 लीटर
यूजर रेटिंग (3.1/5) थोड़ी कम
4. Crompton Ozone Personal Air Cooler 45L| High density honeycomb pad for cooling retention| Auto fill| Water level indicator| 4 way Air deflection| Ice chamber| Cooling mode & Auto Swing
क्रॉम्पटन ओजोन 45L एक शक्तिशाली और टिकाऊ पर्सनल एयर कूलर है, जिसे मध्यम आकार के कमरों (लगभग 190 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कूलर Everlast Pump और High-Density Honeycomb Pads जैसी विशेषताओं से लैस है, जो इसे कठोर पानी वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त बनाता है। इसकी 45 लीटर की बड़ी क्षमता और आइस चैंबर की सुविधा इसे भीषण गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग देने में सक्षम बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी टैंक क्षमता
टिकाऊ पंप
3 साल की वारंटी
ऑटो स्विंग मोड
क्यों खोजें विकल्प
वजन (10.95 किलोग्राम) अन्य पर्सनल कूलरों से थोड़ा अधिक
थोड़ी अधिक जगह घेर
थोड़ा शोर
5. HIFRESH Air Cooler for Room Cooling, 31Ft Air Throw, 4 Modes & 4 Speeds, Remote & Touch, 12H Timer, 12L Tank for 24H Cooling, Waterless Alert, 2 Ice Packs, Low Power Consumption Tower Cooler for Home
HIFRESH टावर एयर कूलर एक प्रीमियम और स्मार्ट कूलिंग समाधान है, जो आधुनिक फीचर्स जैसे रिमोट कंट्रोल, टच पैनल और 2026 की अपग्रेड मोटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह एक 4-इन-1 डिवाइस है जो पंखे, ह्यूमिडिफायर और एयर कूलर तीनों का काम करता है। इसका स्लिम टावर डिजाइन कम जगह घेरता है और 31 फीट की दूरी तक हवा फेंकने की क्षमता रखता है, जो इसे आधुनिक घरों और बेडरूम के लिए एक स्टाइलिश और प्रभावी विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट फीचर्स
अल्ट्रा-क्वाइट टेक्नोलॉजी
बिजली की भारी बचत
रखरखाव में आसान
क्यों खोजें विकल्प
12 लीटर की क्षमता कम
कीमत काफी अधिक
6. SINGER Aero Ultima 48 Litres Portable Air Cooler For Home | 25-Feet Long Air Throw | Hi Speed Fan | Inverter Compatible | Everlast Pump | Self Cleaning Ice Chamber | Durable Body | 3 Year Warranty
सिंगर एयरो अल्टिमा एक शक्तिशाली और टिकाऊ पर्सनल एयर कूलर है, जो मध्यम से बड़े आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 48 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता और 25 फीट लंबे एयर थ्रो के साथ, यह कूलर कम बिजली खपत में भी जबरदस्त ठंडक प्रदान करता है। इसमें Everlast Pump और Inverter Compatible जैसी तकनीकें दी गई हैं, जो इसे भारतीय घरों की बिजली कटौती और खारे पानी जैसी समस्याओं के लिए आदर्श बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी टैंक क्षमता
पंप की मजबूती
इन्वर्टर पर काम
सेल्फ-क्लीनिंग चैंबर
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
बेडरूम के लिए पर्याप्त
7. V-Guard Arido T35 H Air Cooler | 35 Litre | Air Delivery- 1300 M3/H | Two Years Manufacturer'S Warranty On Motor & Pump, White
वी-गार्ड आरिडो T35 H एक उच्च प्रदर्शन वाला पर्सनल एयर कूलर है, जो अपनी मजबूती और बेहतरीन एयर सर्कुलेशन के लिए जाना जाता है। यह कूलर 4D एयर सर्कुलेशन तकनीक के साथ आता है, जो कमरे के हर कोने में समान हवा पहुँचाने का काम करता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर और मच्छरदानी जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो न केवल हवा को ठंडा करते हैं बल्कि उसे स्वच्छ और सुरक्षित भी रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्वच्छ हवा
4D सर्कुलशन
वोल्टेज उतार-चढ़ाव से सुरक्षा
विश्वसनीय सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
मस वाले मौसम के बजाय शुष्क गर्मी में अधिक प्रभावी
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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