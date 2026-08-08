AC की क्या जरूरत? इस उमस में काम कर गया यह एयर कूलर, अब अमेजन सेल में मिल रहा है सस्ते में
क्या इस चिपचिपी गर्मी और उमस से आपका भी बुरा हाल है? मैंने हाल ही में एक ऐसा एयर कूलर ट्राई किया, जो भारी उमस में भी एसी जैसी कूलिंग देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह एयर कूलर इस समय अमेजन सेल में बेहद सस्ते दाम और भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मानसून के मौसम में बढ़ते तापमान से ज्यादा हवा में मौजूद उमस (Humidity) परेशान करती है। ऐसे में साधारण कूलर सिर्फ पसीना बढ़ाते हैं और ठंडक देने में नाकाम रहते हैं। हाल ही में इस चिपचिपी गर्मी से राहत पाने के लिए मैंने एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयर कूलर इस्तेमाल किया, जिसने उमस भरे कमरे को भी मिनटों में ठंडा कर दिया। अगर आप भी इस गर्मी से परेशान हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है—यह एयर कूलर इस समय अमेजन सेल में बंपर डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ आधी कीमत पर उपलब्ध है।
1. WelTherm 20L Air Cooler with 100% Pure Copper Motor, Low Noise Operation, Honeycomb, Remote Control, Digital Display Touch Panel, Swing, 3 Speed & Modes,12H Timer for Home, Bedroom & Office WX-Arctic
WelTherm WX-Arctic 20L Air Cooler आपके घर, बेडरूम और ऑफिस के लिए एक मॉडर्न और पावरफुल कूलिंग सॉल्यूशन है। यह एयर कूलर स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ आता है, जिसमें डिजिटल टच पैनल और रिमोट कंट्रोल की सुविधा दी गई है। 100% कॉपर मोटर और हनीकॉम्ब पैड्स की वजह से यह कम शोर (Low Noise) के साथ कमरे में कोने-कोने तक ठंडी हवा पहुँचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल टच पैनल और रिमोट कंट्रोल
100% प्योर कॉपर मोटर
हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स
12 घंटे का टाइमर
क्यों खोजें विकल्प
ABS प्लास्टिक बॉडी
बहुत बड़े हॉल में पानी जल्दी खत्म
2. Orient Electric Durachill 40 L Portable Air Cooler For Home | Densenest Honeycomb Pads |More Air Delivery | Fully Collapsible Louvers |Inverter Compatible | 1 Year Warranty by Orient | White & Grey
Orient Electric Durachill 40L Portable Air Cooler आपके घर के लिए एक शक्तिशाली, टिकाऊ और किफ़ायती कूलिंग सॉल्यूशन है। यह एयर कूलर Densenest Honeycomb Pads और High Air Delivery तकनीक के साथ आता है, जिससे भीषण गर्मी में भी कमरा तुरंत ठंडा हो जाता है। इसमें दिए गए फुल-कॉलैप्सिबल लूवर्स धूल-मिट्टी और कीड़ों को अंदर जाने से रोकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
40 लीटर टैंक कैपेसिटी
3-साइड Densenest Honeycomb पैड्स
हाई एयर डिलीवरी
कीड़ों और धूल से बचाव
4-वे एयर डिफ्लेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा नहीं
टाइमर फंक्शन नहीं
3. Arizona 9 Mini Personal Air Cooler | India’s First 9-Inch Blade Cooler | 2600 RPM | 5 Ft Air Throw | 3-Side Honeycomb | 12L Tank Capacity | Motorised Louvers | 80W | Ideal for 50 Sq Ft
HAVAI Arizona 9 Mini Personal Air Cooler एक कॉम्पैक्ट और इनोवेटिव पर्सनल कूलिंग सॉल्यूशन है। यह भारत का पहला 9-इंच ब्लेड वाला पर्सनल एयर कूलर है, जिसे खास तौर पर स्टडी टेबल, वर्क डेस्क, बेडसाइड या छोटे केबिन में सीधे व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2600 RPM की हाई-स्पीड मोटर और 3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स के साथ यह कम बिजली की खपत में बेहतरीन ठंडक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-स्पीड बॉल बियरिंग मोटर
अत्यधिक ऊर्जा कुशल
3-साइड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स
मोटराइज्ड ऑटो-स्विंग लूवर्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल व्यक्तिगत उपयोग
छोटा टैंक
4. Havells Kalt 24L Personal Air Cooler for home | Powerful Air Delivery | Low Noise, Knob Panel | Everlast Pump | 4 Way Air Deflection | High Density Honeycomb Pads | Heavy Duty (White/Champagne Gold)
Havells Kalt 24L Personal Air Cooler एक स्टाइलिश, मजबूत और भरोसेमंद कूलिंग सॉल्यूशन है, जो आपके कमरे या पर्सनल स्पेस के लिए बेहतरीन है। यह एयर कूलर Havells की 'Everlast Pump' तकनीक, हाई-डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स और 4-वे एयर डिफ्लेक्शन के साथ आता है, जो कम शोर में पूरे कमरे में बेहतर हवा का प्रसार सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एवरलास्ट पंप
3-साइड हाई डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स
4-वे एयर डिफ्लेक्शन
आकर्षक डिज़ाइन और कलर
क्यों खोजें विकल्प
नो रिमोट / टाइमर
5. Thunder-75 Tower Air Cooler | 70L Tank | 12″ Blade | Ideal for 150 sq ft Rooms | 130W Power | 10 ft Air Throw | 1350 RPM | Auto-Louver | 3-Speed | 1-Year On-Site Motor Warranty (Black & Grey)
HAVAI Thunder-75 Tower Air Cooler एक शक्तिशाली और बड़े वाटर टैंक वाला टावर एयर कूलर है, जो 150 वर्ग फुट तक के मध्यम आकार के कमरों, लिविंग रूम, ऑफिस और दुकानों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें 70 लीटर का विशाल टैंक और 12-इंच की फैन ब्लेड दी गई है, जो बिना बार-बार पानी भरे लंबे समय तक कमरे को ठंडा रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 70L वाटर टैंक
10 फीट तक एयर थ्रो
ऑटो-लूवर सिस्टम
कम बिजली की खपत
क्यों खोजें विकल्प
रिमोट कंट्रोल का अभाव
सामान्य मिनी coolers की तुलना में अधिक जगह घेरता
6. Symphony Jumbo 75XL+ Desert Air Cooler | 3-Side Honeycomb Pads | Powerful Fan | Auto Louver Movement | CFD Technology | 75L | 1-Year Warranty
Symphony Jumbo 75XL+ Desert Air Cooler बड़े कमरों और भीषण गर्मी के लिए एक बेहद पावरफुल और भरोसेमंद कूलिंग सॉल्यूशन है। 75 लीटर के विशाल वाटर टैंक, शक्तिशाली फैन और CFD टेक्नोलॉजी के साथ यह एयर कूलर कमरे के हर कोने में तेज़ और समान ठंडी हवा पहुँचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 75L वाटर टैंक
CFD टेक्नोलॉजी
3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स
ऑटो-लूवर मूवमेंट
कम बिजली की खपत
क्यों खोजें विकल्प
डिजिटल पैनल या रिमोट कंट्रोल नहीं
थोड़ी ज्यादा जगह लेता
कूलर को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या एयर कूलर वाकई उमस भरे (Humid) मौसम में काम करते हैं या कमरे में और चिपचिपाहट बढ़ा देते हैं?
उत्तर: साधारण कूलर उमस में चिपचिपाहट बढ़ाते हैं, लेकिन आधुनिक हनीकॉम्ब पैड्स (Honeycomb Pads) और आइस चैंबर (Ice Chamber) वाले एयर कूलर उमस में भी असरदार होते हैं। यदि आप कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन (खिड़की/दरवाजा खुला रखकर क्रॉस-हवा) रखते हैं और पानी में बर्फ मिलाते हैं, तो ये कूलर चिपचिपाहट कम करके बेहतरीन और सूखी कूलिंग प्रदान करते हैं।
Q2. उमस वाली गर्मी के लिए पर्सनल पोर्टेबल कूलर बेहतर होता है या बड़ा डेजर्ट कूलर?
उत्तर: बंद कमरे या उमस वाले मौसम के लिए पर्सनल पोर्टेबल कूलर (Personal Portable Cooler) ज्यादा कारगर साबित होते हैं। ये कम पानी की खपत करते हैं, हवा में नमी (humidity) कम फैलाते हैं और सीधे शरीर पर केंद्रित (focused) ठंडी हवा फेंकते हैं। जबकि डेजर्ट कूलर बड़े हॉल या बेहद सूखे-गर्म (dry heat) मौसम के लिए बने होते हैं।
Q3. अमेज़न सेल से एयर कूलर खरीदते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर: खरीदारी करते समय इन 3 मुख्य बातों पर ध्यान दें:
पैड का प्रकार: लकड़ी की घास (Wood Wool) के बजाय हमेशा Honeycomb Pads वाला मॉडल चुनें, यह उमस में बेहतर ठंडक देता है।
आइस चैंबर फ़ीचर: तीव्र गर्मी और उमस में तुरंत ठंडक पाने के लिए आइस चैंबर होना जरूरी है।
इन्वर्टर कम्पैटिबिलिटी: ऐसा कूलर लें जो कम बिजली (Wattage) की खपत करे और पावर कट होने पर घर के इन्वर्टर से भी आसानी से चल सके।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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