AC की क्या जरूरत? इस उमस में काम कर गया यह एयर कूलर, अब अमेजन सेल में मिल रहा है सस्ते में

क्या इस चिपचिपी गर्मी और उमस से आपका भी बुरा हाल है? मैंने हाल ही में एक ऐसा एयर कूलर ट्राई किया, जो भारी उमस में भी एसी जैसी कूलिंग देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह एयर कूलर इस समय अमेजन सेल में बेहद सस्ते दाम और भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है।

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मानसून के मौसम में बढ़ते तापमान से ज्यादा हवा में मौजूद उमस (Humidity) परेशान करती है। ऐसे में साधारण कूलर सिर्फ पसीना बढ़ाते हैं और ठंडक देने में नाकाम रहते हैं। हाल ही में इस चिपचिपी गर्मी से राहत पाने के लिए मैंने एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयर कूलर इस्तेमाल किया, जिसने उमस भरे कमरे को भी मिनटों में ठंडा कर दिया। अगर आप भी इस गर्मी से परेशान हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है—यह एयर कूलर इस समय अमेजन सेल में बंपर डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ आधी कीमत पर उपलब्ध है।

Air Cooler

WelTherm WX-Arctic 20L Air Cooler आपके घर, बेडरूम और ऑफिस के लिए एक मॉडर्न और पावरफुल कूलिंग सॉल्यूशन है। यह एयर कूलर स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ आता है, जिसमें डिजिटल टच पैनल और रिमोट कंट्रोल की सुविधा दी गई है। 100% कॉपर मोटर और हनीकॉम्ब पैड्स की वजह से यह कम शोर (Low Noise) के साथ कमरे में कोने-कोने तक ठंडी हवा पहुँचाता है।

Specifications कवरेज एरिया 300 Sq. Ft. तक कंट्रोल Digital Touch Panel & Remote Control टाइमर (Timer) Up to 12 Hours वजन 7 kg क्यों खरीदें डिजिटल टच पैनल और रिमोट कंट्रोल 100% प्योर कॉपर मोटर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स 12 घंटे का टाइमर क्यों खोजें विकल्प ABS प्लास्टिक बॉडी बहुत बड़े हॉल में पानी जल्दी खत्म

Orient Electric Durachill 40L Portable Air Cooler आपके घर के लिए एक शक्तिशाली, टिकाऊ और किफ़ायती कूलिंग सॉल्यूशन है। यह एयर कूलर Densenest Honeycomb Pads और High Air Delivery तकनीक के साथ आता है, जिससे भीषण गर्मी में भी कमरा तुरंत ठंडा हो जाता है। इसमें दिए गए फुल-कॉलैप्सिबल लूवर्स धूल-मिट्टी और कीड़ों को अंदर जाने से रोकते हैं।

Specifications एयर-फ्लो कैपेसिटी 1750 CFM / 2100 m³/hr कूलिंग पैड 3-Side Densenest Honeycomb कंट्रोल टाइप Knob Controls मटीरियल Polypropylene विशेष फीचर्स Inverter Compatible, 360° Swivel Wheels, Collapsible Louvers क्यों खरीदें 40 लीटर टैंक कैपेसिटी 3-साइड Densenest Honeycomb पैड्स हाई एयर डिलीवरी कीड़ों और धूल से बचाव 4-वे एयर डिफ्लेक्शन क्यों खोजें विकल्प डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा नहीं टाइमर फंक्शन नहीं

HAVAI Arizona 9 Mini Personal Air Cooler एक कॉम्पैक्ट और इनोवेटिव पर्सनल कूलिंग सॉल्यूशन है। यह भारत का पहला 9-इंच ब्लेड वाला पर्सनल एयर कूलर है, जिसे खास तौर पर स्टडी टेबल, वर्क डेस्क, बेडसाइड या छोटे केबिन में सीधे व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2600 RPM की हाई-स्पीड मोटर और 3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स के साथ यह कम बिजली की खपत में बेहतरीन ठंडक देता है।

Specifications वाटर टैंक कैपेसिटी 12 Liters कूलिंग पैड 3-Side Honeycomb बिजली की खपत 80 Watts कंट्रोल 3-Speed Knob Control वारंटी 1 Year Brand Warranty वजन ~5.7 - 6.5 kg क्यों खरीदें हाई-स्पीड बॉल बियरिंग मोटर अत्यधिक ऊर्जा कुशल 3-साइड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स मोटराइज्ड ऑटो-स्विंग लूवर्स क्यों खोजें विकल्प केवल व्यक्तिगत उपयोग छोटा टैंक

Havells Kalt 24L Personal Air Cooler एक स्टाइलिश, मजबूत और भरोसेमंद कूलिंग सॉल्यूशन है, जो आपके कमरे या पर्सनल स्पेस के लिए बेहतरीन है। यह एयर कूलर Havells की 'Everlast Pump' तकनीक, हाई-डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स और 4-वे एयर डिफ्लेक्शन के साथ आता है, जो कम शोर में पूरे कमरे में बेहतर हवा का प्रसार सुनिश्चित करता है।

Specifications एयर डिलीवरी 800 m³/hr कूलिंग पैड 3-Side High Density Honeycomb फैन डिज़ाइन 7" Aerodynamically Designed Fan कंट्रोल टाइप Knob Controls विशेष फीचर्स Everlast Pump, 4-Way Air Deflection, Tank Cover क्यों खरीदें एवरलास्ट पंप 3-साइड हाई डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स 4-वे एयर डिफ्लेक्शन आकर्षक डिज़ाइन और कलर क्यों खोजें विकल्प नो रिमोट / टाइमर

HAVAI Thunder-75 Tower Air Cooler एक शक्तिशाली और बड़े वाटर टैंक वाला टावर एयर कूलर है, जो 150 वर्ग फुट तक के मध्यम आकार के कमरों, लिविंग रूम, ऑफिस और दुकानों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें 70 लीटर का विशाल टैंक और 12-इंच की फैन ब्लेड दी गई है, जो बिना बार-बार पानी भरे लंबे समय तक कमरे को ठंडा रखती है।

Specifications फैन साइज 12 Inch Blade मोटर स्पीड 1350 RPM एयर थ्रो Up to 10 Feet कवरेज एरिया Up to 150 Sq. Ft. बिजली की खपत 130 Watts स्विंग Auto-Louver वारंटी 1 Year On-Site Motor Warranty क्यों खरीदें विशाल 70L वाटर टैंक 10 फीट तक एयर थ्रो ऑटो-लूवर सिस्टम कम बिजली की खपत क्यों खोजें विकल्प रिमोट कंट्रोल का अभाव सामान्य मिनी coolers की तुलना में अधिक जगह घेरता

Symphony Jumbo 75XL+ Desert Air Cooler बड़े कमरों और भीषण गर्मी के लिए एक बेहद पावरफुल और भरोसेमंद कूलिंग सॉल्यूशन है। 75 लीटर के विशाल वाटर टैंक, शक्तिशाली फैन और CFD टेक्नोलॉजी के साथ यह एयर कूलर कमरे के हर कोने में तेज़ और समान ठंडी हवा पहुँचाता है।

Specifications एयर-फ्लो टेक्नोलॉजी CFD कंट्रोल Dial Knob Controls स्विंग Auto Louver Movement विशेष फीचर्स Powerful Fan, Energy-Efficient Design क्यों खरीदें विशाल 75L वाटर टैंक CFD टेक्नोलॉजी 3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स ऑटो-लूवर मूवमेंट कम बिजली की खपत क्यों खोजें विकल्प डिजिटल पैनल या रिमोट कंट्रोल नहीं थोड़ी ज्यादा जगह लेता

कूलर को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल Q1. क्या एयर कूलर वाकई उमस भरे (Humid) मौसम में काम करते हैं या कमरे में और चिपचिपाहट बढ़ा देते हैं? उत्तर: साधारण कूलर उमस में चिपचिपाहट बढ़ाते हैं, लेकिन आधुनिक हनीकॉम्ब पैड्स (Honeycomb Pads) और आइस चैंबर (Ice Chamber) वाले एयर कूलर उमस में भी असरदार होते हैं। यदि आप कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन (खिड़की/दरवाजा खुला रखकर क्रॉस-हवा) रखते हैं और पानी में बर्फ मिलाते हैं, तो ये कूलर चिपचिपाहट कम करके बेहतरीन और सूखी कूलिंग प्रदान करते हैं।

Q2. उमस वाली गर्मी के लिए पर्सनल पोर्टेबल कूलर बेहतर होता है या बड़ा डेजर्ट कूलर? उत्तर: बंद कमरे या उमस वाले मौसम के लिए पर्सनल पोर्टेबल कूलर (Personal Portable Cooler) ज्यादा कारगर साबित होते हैं। ये कम पानी की खपत करते हैं, हवा में नमी (humidity) कम फैलाते हैं और सीधे शरीर पर केंद्रित (focused) ठंडी हवा फेंकते हैं। जबकि डेजर्ट कूलर बड़े हॉल या बेहद सूखे-गर्म (dry heat) मौसम के लिए बने होते हैं।

Q3. अमेज़न सेल से एयर कूलर खरीदते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर: खरीदारी करते समय इन 3 मुख्य बातों पर ध्यान दें:

पैड का प्रकार: लकड़ी की घास (Wood Wool) के बजाय हमेशा Honeycomb Pads वाला मॉडल चुनें, यह उमस में बेहतर ठंडक देता है।

आइस चैंबर फ़ीचर: तीव्र गर्मी और उमस में तुरंत ठंडक पाने के लिए आइस चैंबर होना जरूरी है।

इन्वर्टर कम्पैटिबिलिटी: ऐसा कूलर लें जो कम बिजली (Wattage) की खपत करे और पावर कट होने पर घर के इन्वर्टर से भी आसानी से चल सके।

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