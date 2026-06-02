कम बिजली में एसी जैसा मज़ा, Amazon से आज ही ऑर्डर करें Ice Chamber और Remote वाले रूम कूलर
अमेजन पर उपलब्ध आइस चैंबर और रिमोट कंट्रोल वाले ये आधुनिक रूम एयर कूलर्स बेहद कम बिजली की खपत में एसी जैसी शानदार और ठंडी हवा देते हैं। इन्हें बार-बार उठने की झंझट के बिना रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, जो कड़कती गर्मी में बजट-फ्रेंडली कूलिंग का सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी और उमस से निपटने के लिए अमेज़न पर उपलब्ध आइस चैंबर और रिमोट कंट्रोल वाले रूम एयर कूलर्स आज के समय में बेहद लोकप्रिय और स्मार्ट चॉइस बन चुके हैं। इन कूलर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ट्रेडिशनल कूलर्स के मुकाबले बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इनमें दिए गए विशेष आइस चैंबर में बर्फ डालने से पानी का तापमान तेजी से गिर जाता है, जिससे कमरा मिनटों में एसी जैसी ठंडी और फ्रेश हवा से भर जाता है।
इसके अलावा, रिमोट कंट्रोल की सुविधा मिलने से यूजर्स को बार-बार उठकर फैन की स्पीड या स्विंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे रात की नींद में कोई खलल नहीं पड़ता। ये कूलर्स बिजली की भारी बचत करते हैं और इन्वर्टर पर भी आसानी से चल सकते हैं, जो इन्हें भारी-भरकम बिजली बिल देने वाले एसी का एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली विकल्प बनाता है। अमेज़न पर क्रॉम्पटन, सिंफनी और बजाज जैसे टॉप ब्रांड्स के कूलर्स आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। यदि आप कम बजट और कम बिजली खर्च में अपने घर को शिमला जैसा ठंडा बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट डील है।
1. FASTRON Personal Air Cooler with Remote and Touch Panel, Ideal for 150Sq ft Room, 100W Power, Powerful Air Throw, LED Display & Top Ice Chamber, Auto-Swing, 3-Speed, 2 Year Motor Warranty (36 Litre)
अगर आप इस तपती गर्मी में अपने कमरे के लिए एक स्टाइलिश, आधुनिक और बजट-फ्रेंडली कूलर ढूंढ रहे हैं, तो FASTRON Personal Air Cooler एक बेहतरीन विकल्प है। यह 36-लीटर की क्षमता वाला पर्सनल एयर कूलर 150 स्क्वायर फीट तक के कमरे के लिए बिल्कुल सही है। इसमें आपको प्रीमियम टच पैनल, रिमोट कंट्रोल और एलईडी डिस्प्ले जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं, जो इसे इस्तेमाल करने में बेहद आसान बनाते हैं। अमेज़न पर यह कूलर 47% की भारी छूट के साथ केवल 7,997 रुपये में मिल रहा है, जो इसे वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस फॉन्टेन कूलिंग
टॉप आइस चैंबर और ऑटो-स्विंग
शानदार कंट्रोल और डिस्प्ले
कम बिजली की खपत
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए सीमित
पूरी बनावट प्लास्टिक मटीरियल
2. HIFRESH Air Cooler for Room Cooling, 31Ft Air Throw, 4 Modes & 4 Speeds, Remote & Touch, 12H Timer, 12L Tank for 24H Cooling, Waterless Alert, 2 Ice Packs, Low Power Consumption Tower Cooler for Home
अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक स्टाइलिश, आधुनिक और कम जगह घेरने वाला टावर कूलर ढूंढ रहे हैं, तो HIFRESH Tower Air Cooler एक बेहतरीन प्रीमियम विकल्प है। यह कूलर 4-इन-1 फंक्शनलिटी के साथ आता है जो पंखे, ह्यूमिडिफायर और एयर कूलर तीनों का काम अकेले करता है। अमेजन पर इस लेटेस्ट 2026 मॉडल पर 63% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 27,000 रुपये का यह कूलर आपको केवल 9,999 रुपये में मिल जाएगा। रिमोट कंट्रोल, टच पैनल और 12 घंटे के टाइमर जैसे आधुनिक फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली एयर थ्रो
16 कस्टमाइज़ेबल सेटिंग्स
इंटेलिजेंट वॉटर अलर्ट
24 घंटे तक कूलिंग
ब्लेडलेस और सुरक्षित डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
कम यूजर रेटिंग
सिर्फ सूखे क्षेत्रों के लिए बेस्ट
3. WelTherm 6L Tower Air Cooler for Room, Home & Office with Remote Control, Top Water Refill & Ice Chamber, Digital LED Touch Panel, 3 Speeds, 24H Timer & Ice Crystal Boxes, Low Noise Operation WX-SWIFT
अगर आप अपने बेडरूम, छोटे केबिन या ऑफिस डेस्क के लिए एक प्रीमियम, आधुनिक और कम जगह घेरने वाला पर्सनल टावर कूलर ढूंढ रहे हैं, तो WelTherm WX-SWIFT Tower Air Cooler आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह कूलर डिजिटल एलईडी टच पैनल और रिमोट कंट्रोल जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। अमेज़न पर इस मॉडल पर 31% की छूट मिल रही है, जिससे यह 10,500 रुपये में उपलब्ध है। इसका कॉम्पैक्ट और स्लीक डिज़ाइन कम जगह में भी आसानी से फिट हो जाता है और कमरे को मॉडर्न लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
टॉप-फिल वाटर टैंक
शानदार 24 घंटे का टाइमर
फुल रिमोट और टच कंट्रोल
शानदार रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
बहुत छोटा वॉटर टैंक
सीमित कूलिंग एरिया
4. SKYTONE Cooler For Room with 36L Capacity And 30 Ft Powerful Air Throw | High Speed Fan | Inverter Compatible | Energy Efficient Rooms Cooler for Bedroom, Living Room & Office Use 1-Year Warranty
अगर आप बहुत ही कम बजट में अपने बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस के लिए एक दमदार कूलर तलाश रहे हैं, तो SKYTONE Room Air Cooler एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है। यह 36-लीटर की क्षमता के साथ आता है, जो मीडियम साइज के कमरों के लिए काफी है। अमेज़न पर इस कूलर पर 56% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 12,999 रुपये की एमआरपी वाला यह कूलर आपको सिर्फ 5,699 रुपये में मिल जाएगा। कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स और जबरदस्त कूलिंग के कारण यह एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार एयर थ्रो
इन्वर्टर कंपैटिबल और एनर्जी एफिशिएंट
बेहतरीन कस्टमर रेटिंग
हाई-क्वालिटी ABS बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल कंट्रोल्स
5. Drumstone 𝟏𝟓 𝐘𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞 Double Ended USB Rechargeable Air Cooler Fan with LED Light | 3-Speed Spray Mist Fan with Remote & Touch Control | 280ml Ice Tank, Cold Mist Cooling Fan
अगर आप अपने ऑफिस डेस्क, स्टडी टेबल या बेडसाइड के लिए एक बहुत ही छोटा, पोर्टेबल और अनोखा पर्सनल कूलर ढूंढ रहे हैं, तो Drumstone Mini Mist Air Cooler Fan एक बेहतरीन और अनोखा गैजेट है। यह एक 3-इन-1 मल्टी-फंक्शन कूलिंग फैन है जो ठंडी हवा देने के साथ-साथ पानी की छोटी फुहारें भी छोड़ता है ताकि आपको रूखी हवा का सामना न करना पड़े। अमेज़न पर इस डिवाइस पर 56% की भारी छूट मिल रही है, जिससे यह आपको सिर्फ 1,759 रुपये में मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यह USB रिचार्जेबल है, यानी इसे आप बिना बिजली के भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस और पोर्टेबल
रिमोट और टच कंट्रोल
7-कलर LED एम्बिएंट लाइट
अविश्वसनीय 15 साल की गारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ पर्सनल उपयोग के लिए
औसत यूजर रेटिंग
6. TEKCOOL Double Ended Spray Fan, Cold Air, 2025 New 3 Gears USB Rechargeable Oscillating one with LED Light Cooler, Touch & Remote Control, 280ml Water Tank, Ice Filling (White).;
अगर आप बेहद कम कीमत में अपने लिए या अपने बच्चों की स्टडी टेबल के लिए एक छोटा और पोर्टेबल कूलिंग गैजेट ढूंढ रहे हैं, तो TEKCOOL Double Ended Spray Fan एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है। यह एक मल्टी-फंक्शन पर्सनल कूलिंग फैन है जो ठंडी हवा के साथ-साथ चेहरे पर पानी की हल्की फुहार भी छोड़ता है। अमेजन पर इस डिवाइस पर 60% की भारी छूट मिल रही है, जिससे यह आपको सिर्फ 803 रुपये में मिल जाएगा। बजट-फ्रेंडली होने के साथ-साथ यह USB रिचार्जेबल है, जिसे आप बिना सीधे बिजली कनेक्शन के भी चला सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लो बजट
वायरलेस और पोर्टेबल
डबल-एंडेड स्प्रे और आइस फिलिंग
7-कलर LED नाइट लाइट
बहुत कम बिजली की खपत
क्यों खोजें विकल्प
खराब कस्टमर रेटिंग
बार-बार पानी भरने की जरूरत
सीमित कूलिंग क्षमता
7. PYXBE 4000mAh Double Ended Spray Fan, Cold Air, 2025 New Desktop Table Fan USB Rechargeable with LED Light Cooler, Tower Air Coolers & Remote Control,Water Tank,Bedroom, Living Room (P-White)
अगर आप तपती गर्मी में अपनी ऑफिस डेस्क, स्टडी टेबल या सफर के दौरान इस्तेमाल के लिए एक बजट-फ्रेंडली, वायरलेस और एडवांस कूलिंग गैजेट ढूंढ रहे हैं, तो PYXBE Double Ended Spray Fan एक बेहतरीन और अनोखा विकल्प है। यह एक पोर्टेबल मिनी एयर कूलर कम टेबल फैन है, जो ठंडी हवा के साथ-साथ पानी की बारीक फुहारें भी छोड़ता है। अमेज़न पर इस लेटेस्ट मॉडल पर 53% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 1,999 रुपये की एमआरपी वाला यह गैजेट आपको सिर्फ 947 रुपये में मिल जाएगा। 4000mAh की बड़ी बैटरी और रिमोट कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे इस बजट में बेहद खास बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली 4000mAh बैटरी और वायरलेस कूलिंग
स्मार्ट रिमोट और बटन कंट्रोल
अल्ट्रासोनिक मिस्ट और आइस फिलिंग
RGB कलर चेंजिंग LED लाइट
क्यों खोजें विकल्प
केवल पर्सनल कूलिंग के लिए
वाटर टैंक को जल्दी रीफिल करना
1. सबसे ठंडी हवा देने वाला कूलर कौन सा है?
- सबसे ठंडी हवा देने के मामले में डेजर्ट एयर कूलर सबसे आगे होते हैं।
- वजह: इनमें बड़े और शक्तिशाली पंखे होते हैं और तीन तरफ मोटे हनीकॉम्ब पैड्स या खस लगे होते हैं।
बेस्ट ब्रांड्स: भारत में Symphony, Crompton, Bajaj और Havells के डेजर्ट कूलर्स अपनी जबरदस्त कूलिंग और लंबे एयर-थ्रो (हवा फेंकने की क्षमता) के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं।
2. कूलर में आइस चेंबर क्या होता है?
- आइस चेंबर कूलर के ऊपरी हिस्से में बना एक विशेष छोटा कंपार्टमेंट या बॉक्स होता है, जिसमें बर्फ या आइस पैक्स डाले जाते हैं।
- यह कैसे काम करता है: जब कूलर का पंप नीचे से पानी ऊपर भेजता है, तो वह पानी पहले इस आइस चेंबर की बर्फ से होकर गुजरता है। इससे पानी तुरंत बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है।
- फायदा: जब यह बर्फ जैसा ठंडा पानी कूलिंग पैड्स पर गिरता है, तो कूलर से निकलने वाली हवा का तापमान तेजी से गिर जाता है और कड़कती गर्मी व उमस में भी आपको एसी (AC) जैसी ठंडी हवा का अहसास होता है।
3. सबसे कम आवाज करने वाला कूलर कौन सा है?
- सबसे कम आवाज करने वाले कूलर्स में टावर एयर कूलर्स और पर्सनल/विंडो कूलर्स सबसे अच्छे होते हैं।
- तकनीक: जिन कूलर्स में पारंपरिक लोहे के ब्लेड वाले पंखों की जगह ब्लोअर (Blower) या अल्ट्रा-क्वाइट मोटर का इस्तेमाल होता है, वे सबसे शांत चलते हैं।
- बेस्ट विकल्प: Symphony के 'Diet' सीरीज टावर कूलर्स या आधुनिक Hifresh और WelTherm जैसे प्रीमियम टावर कूलर्स अपनी Silent Operation या Low Noise तकनीक के लिए जाने जाते हैं। इन्हें चलाकर आप बिना किसी शोर के आराम से सो सकते हैं।
4. कूलर 1 घंटे में कितनी बिजली खाता है?
एक सामान्य रूम एयर कूलर बहुत ही कम बिजली खाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कूलर किस साइज का है,
- पर्सनल या टावर कूलर (छोटे/मीडियम कमरे के लिए): ये लगभग 100W से 150W (वॉट) बिजली की खपत करते हैं। यानी यह 6 से 10 घंटे चलने पर सिर्फ 1 यूनिट (1 Unit) बिजली खाएगा।
- बड़ा डेजर्ट कूलर (बड़े हॉल या लिविंग रूम के लिए): ये लगभग 180W से 250W (वॉट) बिजली की खपत करते हैं। इन्हें 4 से 5 घंटे लगातार चलाने पर लगभग 1 यूनिट बिजली खर्च होती है।
निष्कर्ष: जहाँ एक 1.5 टन का एसी (AC) 1 घंटे में लगभग 1.5 से 2 यूनिट बिजली खींच लेता है, वहीं एक एयर कूलर पूरे दिन चलने पर भी मात्र 2 से 3 यूनिट बिजली ही खाता है। यही वजह है कि कूलर को बेहद किफायती माना जाता है और यह इन्वर्टर पर भी आसानी से चल जाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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