तपती लू का काम तमाम! अमेजन पर मिल रहे हैं 50°C टेम्परेचर को मात देने वाले ये दमदार एयर कंडीशनर

क्या आपकी सिटी का तापमान भी 50°C पार कर रहा है? अमेजन पर मिल रहे हैं ऐसे हैवी-ड्यूटी एयर कंडीशनर्स जो भीषण गर्मी और लू में भी आपके कमरे को शिमला जैसा ठंडा बना देंगे। तगड़ी कूलिंग और भारी डिस्काउंट वाले इन बेस्ट AC मॉडल्स की लिस्ट और डील्स देखने के लिए अभी क्लिक करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में पारा 45°C से 50°C के रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है। इस चिलचिलाती धूप और भीषण लू में साधारण एयर कंडीशनर भी फेल होने लगते हैं और ट्रिपिंग की समस्या आने लगती है। अगर आप भी इस तपती गर्मी से परेशान हैं और अपने घर को बर्फ जैसा ठंडा बनाना चाहते हैं, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन आपके लिए बेहद शानदार डील्स लेकर आया है।

अमेजन पर इस समय Heavy-Duty Inverter ACs पर बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स मिल रहे हैं। ये खास एयर कंडीशनर 50°C से लेकर 52°C तक के अत्यधिक तापमान में भी बिना रुके जबरदस्त कूलिंग देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें आपको Daikin, Lloyd, Blue Star और LG जैसे टॉप ब्रांड्स के 1.5 टन और 2 टन वाले 4-इन-1 और 5-इन-1 कंवर्टिबल मॉडल्स मिल जाएंगे।

इन दमदार एसी की खासियत इनका पावरफुल कंप्रेसर और 4-वे एयर स्विंग है, जो कमरे के कोने-कोने तक तुरंत ठंडक पहुंचाता है। इसके अलावा, 5-स्टार एनर्जी रेटिंग होने के कारण ये भारी बिजली बिल से भी राहत देते हैं। अमेजन पर नो-कॉस्ट EMI, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स के चलते इन्हें बेहद कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। देर किस बात की? आज ही अमेजन पर जाएं और भीषण गर्मी को मात देने वाले इन बेस्ट AC की लिस्ट और कीमतों को चेक करें।

भीषण गर्मी और 50°C पार करते पारे के बीच एक दमदार और बिजली बचाने वाले एयर कंडीशनर की जरूरत हर घर को होती है। Midea 1.5 Ton 5-Star Inverter Split AC एक ऐसा ही प्रीमियम और हैवी-ड्यूटी एसी है, जो बजट रेंज में बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है। 44% के तगड़े डिस्काउंट के साथ यह अमेजन पर 38,490 रुपये में मिल रहा है।

यह एसी 6-in-1 कंवर्टिबल टेक्नोलॉजी और ऑटो इंटेलिजेंस से लैस है, जो कमरे में मौजूद लोगों के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट कर लेता है। सबसे खास बात यह है कि यह 52°C के अत्यधिक तापमान में भी बिना थके शानदार कूलिंग देने का दावा करता है। मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए यह एक परफेक्ट चॉइस है।

Specifications सालाना बिजली खपत 663.31 Units कंप्रेसर टाइप वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल कंप्रेसर पर, और 5 साल कंट्रोलर पर विशेष फीचर्स 6-in-1 कंवर्टिबल, टर्बो मोड, ऑटो क्लीन, PM 2.5 फिल्टर, फॉलो मी मोड, रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर क्यों खरीदें 52°C पर भी दमदार कूलिंग 5-Star एनर्जी रेटिंग 100% कॉपर और एंटी-कोरोसिव कोटिंग टर्बो मोड और ऑटो क्लीन क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से वाई-फाई मॉडल के लिए थोड़े ज्यादा पैसे

अगर आप इस साल की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से निपटने के लिए एक सुपर-पावरफुल और बजट-फ्रेंडली एसी की तलाश में हैं, तो Acer का Acerpure Chill Neo 1.5 Ton 5-Star Split AC (AC5IPG61.5TN5W) एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। यह एसी 51% के बंपर डिस्काउंट के साथ अमेजन पर मात्र 32,440 रुपये में मिल रहा है, जो कि इस रेंज के 5-स्टार एसी के लिए एक बेहद आकर्षक कीमत है।

इस एयर कंडीशनर की सबसे बड़ी ताकत इसकी कूलिंग क्षमता है, यह 58°C के अत्यधिक तापमान में भी कमरे को ठंडा रखने का दम रखता है। 7-in-1 कंवर्टिबल मोड्स और Ice Blast Mode जैसी तकनीकों से लैस यह एसी मध्यम से बड़े आकार के कमरों (150 से 180 वर्ग फुट) के लिए पूरी तरह मुफीद है।

Specifications वारंटी 1 साल की व्यापक वारंटी विशेष फीचर्स 7-in-1 कंवर्टिबल, आइस ब्लास्ट मोड, 4-वे स्विंग, ऑटो क्लीन, स्लीप मोड, इको मोड रेफ्रिजरेंट गैस R32 कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर कंडेनसर क्यों खरीदें 58°C तापमान पर भी कूलिंग 7-in-1 कंवर्टिबल फ्लेक्सिबिलिटी आइस ब्लास्ट मोड 100% कॉपर कंडेनसर क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन बेसिक डस्ट फिल्टर

भरोसेमंद भारतीय ब्रांड गोदरेज का Godrej 1.5 Ton 3-Star AI Powered Split AC (AC 1.5T TR HIC 18N3TH WA) उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बजट रेंज में एडवांस्ड फीचर्स और लंबी वारंटी चाहते हैं। अमेजन पर यह मॉडल 31% की छूट के साथ मात्र 31,390 रुपये में मिल रहा है।

इस एयर कंडीशनर की सबसे बड़ी यूएसपी इसका AI पावर्ड कूलिंग और 5 साल की व्यापक वारंटी है। यह एसी 52°C के अत्यधिक तापमान में भी बिना थके हैवी-ड्यूटी कूलिंग देने के लिए डिजाइन किया गया है और मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सटीक है।

Specifications कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर विशेष फीचर्स AI पावर्ड कूलिंग, 5-in-1 कंवर्टिबल, i-Sense टेक्नोलॉजी, सेल्फ क्लीन, इको मोड वारंटी 5 साल की व्यापक वारंटी (गैस और विजिट चार्ज सहित) कूलिंग क्षमता 4.8 Kilowatts क्यों खरीदें 5 साल की फुल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी 5-in-1 कंवर्टिबल मोड्स AI पावर्ड कूलिंग और i-Sense 52°C पर हैवी-ड्यूटी कूलिंग क्यों खोजें विकल्प थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत मॉडर्न या प्रीमियम हिडन डिस्प्ले जैसा एस्थेटिक नहीं

प्रीमियम कूलिंग और मजबूती के लिए मशहूर ब्रांड ब्लू स्टार का Blue Star 1.5 Ton 5-Star Wi-Fi Smart Split AC (IA518VXUS) एक हाई-एंड एयर कंडीशनर है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बेहतरीन कूलिंग के साथ-साथ स्मार्ट फीचर्स की तलाश में हैं। अमेज़न पर यह मॉडल 38% की छूट के साथ 47,150 रुपये में मिल रहा है।

यह एसी इन-बिल्ट वाई-फाई और वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी आप इसे कहीं से भी अपने स्मार्टफोन या आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं। 52°C के अत्यधिक तापमान में भी बिना रुके शानदार परफॉर्मेंस देने वाला यह एसी 151 से 180 वर्ग फुट के कमरों के लिए एक परफेक्ट और प्रीमियम चॉइस है।

Specifications सालाना बिजली खपत 698.96 Units कूलिंग क्षमता 5200 Watts विशेष सेंसर्स DigiQ Hepta Sensors कूलिंग मोड्स 5-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग, टर्बो कूल क्यों खरीदें स्मार्ट वाई-फाई और वॉइस कंट्रोल DigiQ Hepta Sensors लेटेस्ट 2026 स्टार रेटिंग 4-वे एयर स्विंग एनर्जी मैनेजमेंट और टर्बो कूल क्यों खोजें विकल्प गैस चार्जिंग वारंटी में शामिल नहीं प्रीमियम प्राइसिंग (थोड़ा महंगा)

एयर कंडीशनिंग की दुनिया में जब सबसे मजबूत कूलिंग और टिकाऊपन की बात आती है, तो ओ जनरल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अमेज़न पर GENERAL 1.5 Ton 4-Star Hot & Cold Split AC (ASGG18KJTA-B) इस समय 11% के डिस्काउंट के साथ 68,290 रुपये में मिल रहा है।

यह कोई साधारण एसी नहीं है, यह एक All-Weather (Hot & Cold) एसी है, जो गर्मियों में भीषण गर्मी से राहत देता है और सर्दियों में रूम हीटर का काम करता है। यह -15°C की कड़ाके की ठंड से लेकर 55°C की रिकॉर्ड तोड़ झुलसाने वाली गर्मी में भी बिना परफॉर्मेंस गिराए काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी विशाल 5280W कूलिंग पावर और 15 मीटर लंबा एयरफ्लो इसे बड़े कमरों (170 से 250 वर्ग फुट) के लिए भी परफेक्ट बनाता है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 4-Star सालाना बिजली खपत 799 kWh ऑपरेशन रेंज -15°C से लेकर 55°C तक (Hot & Cold) क्षमता 1.5 टन क्यों खरीदें 55°C तक सुपर हैवी-ड्यूटी कूलिंग 15 मीटर लंबा एयरफ्लो फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन एंटी-कोरोसिव डबल कोटिंग क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा सख्त वारंटी नियम

1. 50 डिग्री तापमान के लिए सबसे बेस्ट AC कौन सा है? अत्यधिक गर्मी के लिए आपको Heavy-Duty Inverter Compressor और High Ambient Cooling क्षमता वाला AC चुनना चाहिए।

क्या देखें : ऐसा AC लें जो स्पष्ट रूप से 50°C से 52°C या 55°C तापमान पर भी बिना ट्रिप हुए (बंद हुए) कूलिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो।

बेस्ट ब्रांड्स और फीचर्स : O General & Daikin : इन्हें इनके भारी-भरकम कंप्रेसर और ज़बरदस्त कूलिंग के लिए जाना जाता है।

Mitsubishi Heavy Industries : यह भी अत्यधिक गर्मी के लिए सबसे बेहतरीन ब्रांड्स में से एक है।

Blue Star & Lloyd (Heavy Duty Series) : ये भी 50°C+ तापमान के लिए अच्छे विकल्प हैं।

जरूरी टिप : हमेशा 100% कॉपर कंडेनसर कॉइल और 4-Way Swing वाला AC ही लें।

2. क्या मैं AC को 26 डिग्री पर चला सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल! बल्कि 26°C पर AC चलाना सबसे बेस्ट और समझदारी भरा फैसला है।

इसके पीछे ये बड़े कारण हैं : बिजली की भारी बचत: जब आप AC को 24°C या 26°C पर सेट करते हैं, तो कंप्रेसर पर कम लोड पड़ता है। हर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर लगभग 6% बिजली की बचत होती है।

इंसानी शरीर के लिए आरामदायक: 24°C से 26°C का तापमान मानव शरीर के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। इससे आपको कमरा ठंडा भी लगेगा और सूखापन या ठंडक की वजह से होने वाला सिरदर्द भी नहीं होगा।

मशीन की लंबी उम्र : अत्यधिक गर्मी में कंप्रेसर को 18°C या 20°C तक तापमान गिराने के लिए लगातार बिना रुके चलना पड़ता है, जिससे वह जल्दी खराब हो सकता है। 26°C पर उसे आराम करने का मौका मिलता है।

3. अत्यधिक गर्मी में अपने AC की मदद कैसे करें? जब बाहर का तापमान 48°C-50°C हो, तो सिर्फ AC के भरोसे न बैठें। इन आसान तरीकों से आप अपने AC का लोड कम कर सकते हैं और कूलिंग बढ़ा सकते हैं,

आउटडोर यूनिट को छाया में रखें : अगर आपके AC की बाहर वाली मशीन (कंप्रेसर) पर सीधी और तेज धूप पड़ रही है, तो वह बहुत जल्दी गर्म होकर ट्रिप हो जाएगी। उसके ऊपर एक शेड (शरण या छज्जा) लगवाएं ताकि उस पर सीधी धूप न पड़े। ध्यान रहे कि हवा आने-जाने का रास्ता ब्लॉक न हो।

अगर आपके AC की बाहर वाली मशीन (कंप्रेसर) पर सीधी और तेज धूप पड़ रही है, तो वह बहुत जल्दी गर्म होकर ट्रिप हो जाएगी। उसके ऊपर एक शेड (शरण या छज्जा) लगवाएं ताकि उस पर सीधी धूप न पड़े। ध्यान रहे कि हवा आने-जाने का रास्ता ब्लॉक न हो। कमरे को 'थर्मस' बनाएं : धूप आने वाली खिड़कियों पर मोटे या डार्क रंग के पर्दे लगाएं। दरवाजों और खिड़कियों के नीचे की दरारों को Door Seals से बंद करें ताकि ठंडी हवा बाहर न भागे।

धूप आने वाली खिड़कियों पर मोटे या डार्क रंग के पर्दे लगाएं। दरवाजों और खिड़कियों के नीचे की दरारों को Door Seals से बंद करें ताकि ठंडी हवा बाहर न भागे। AC के साथ सीलिंग फैन (पंखा) भी चलाएं : पंखा चलाने से AC की ठंडी हवा पूरे कमरे में तेज़ी से फैलती है। इससे कमरा जल्दी ठंडा महसूस होने लगता है और आप AC को आराम से 26°C पर चला सकते हैं।

पंखा चलाने से AC की ठंडी हवा पूरे कमरे में तेज़ी से फैलती है। इससे कमरा जल्दी ठंडा महसूस होने लगता है और आप AC को आराम से 26°C पर चला सकते हैं। फिल्टर साफ रखें : गर्मी के मौसम में हर 10-15 दिन में इनडोर यूनिट का एयर फिल्टर निकाल कर पानी से साफ करें। धूल जमे होने से कूलिंग 30% तक कम हो जाती है।

गर्मी के मौसम में हर 10-15 दिन में इनडोर यूनिट का एयर फिल्टर निकाल कर पानी से साफ करें। धूल जमे होने से कूलिंग 30% तक कम हो जाती है। दोपहर में भारी उपकरण न चलाएं : दोपहर के वक्त कमरे में वॉशिंग मशीन, ओवन या कंप्यूटर जैसी चीजें चलाने से बचें, क्योंकि ये भी गर्मी पैदा करते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।