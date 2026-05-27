राहत की खबर! AI से नहीं जाएगी नौकरी, Sam Altman बोले- इंसानों की जरूरत अभी भी सबसे ज्यादा

OpenAI के CEO Sam Altman ने कहा है कि ChatGPT ने लोगों की नौकरियां उतनी नहीं छीनीं जितना डर था। उनके मुताबिक AI ने कई जगह काम करने का तरीका जरूर बदला है, लेकिन इंसानों की जरूरत अभी भी बनी हुई है।

पिछले कुछ सालों में Artificial Intelligence यानी AI ने टेक्नोलॉजी की दुनिया पूरी तरह बदल दी है। ChatGPT जैसे AI टूल्स के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि क्या भविष्य में इंसानों की नौकरियां मशीनें छीन लेंगी? कई लोगों को डर था कि ऑफिस, कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, कोडिंग और डेटा एंट्री जैसी नौकरियां धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब OpenAI के CEO Sam Altman ने इस डर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ChatGPT ने अभी तक उतनी नौकरियां खत्म नहीं की हैं, जितना लोग सोच रहे थे। उनके मुताबिक AI ने कई जगह काम करने का तरीका जरूर बदला है, लेकिन इंसानों की जरूरत अभी भी बनी हुई है।

Sam Altman का कहना है कि AI लोगों की जगह लेने के बजाय उनके काम को आसान और तेज बना रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि आने वाले समय में कई नौकरियों का तरीका बदल सकता है और लोगों को नई स्किल्स सीखनी होंगी। ऐसे में AI को दुश्मन नहीं बल्कि एक नए टूल की तरह समझना जरूरी है।

AI को लेकर बढ़ा था डर जब ChatGPT लॉन्च हुआ था, तब दुनियाभर में AI को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई थी। लोगों को लगने लगा कि अब मशीनें इंसानों का काम करने लगेंगी और लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। खासकर कंटेंट राइटिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री और बेसिक कोडिंग जैसी फील्ड्स में लोगों की चिंता बढ़ गई थी। OpenAI के CEO Sam Altman ने हाल ही में कहा कि AI ने अभी तक उतनी नौकरियां खत्म नहीं की हैं, जितना डर लोगों में था। उनके मुताबिक कंपनियां AI का इस्तेमाल काम को तेज और आसान बनाने के लिए कर रही हैं, लेकिन पूरी तरह इंसानों को हटाने के लिए नहीं।

आज ChatGPT का इस्तेमाल ऑफिस, स्कूल, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग और रिसर्च जैसे कई कामों में हो रहा है। लोग अब AI की मदद से ईमेल लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोडिंग एरर ठीक कर रहे हैं और तेजी से जानकारी जुटा रहे हैं।