राहत की खबर! AI से नहीं जाएगी नौकरी, Sam Altman बोले- इंसानों की जरूरत अभी भी सबसे ज्यादा
OpenAI के CEO Sam Altman ने कहा है कि ChatGPT ने लोगों की नौकरियां उतनी नहीं छीनीं जितना डर था। उनके मुताबिक AI ने कई जगह काम करने का तरीका जरूर बदला है, लेकिन इंसानों की जरूरत अभी भी बनी हुई है।
पिछले कुछ सालों में Artificial Intelligence यानी AI ने टेक्नोलॉजी की दुनिया पूरी तरह बदल दी है। ChatGPT जैसे AI टूल्स के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि क्या भविष्य में इंसानों की नौकरियां मशीनें छीन लेंगी? कई लोगों को डर था कि ऑफिस, कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, कोडिंग और डेटा एंट्री जैसी नौकरियां धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब OpenAI के CEO Sam Altman ने इस डर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ChatGPT ने अभी तक उतनी नौकरियां खत्म नहीं की हैं, जितना लोग सोच रहे थे। उनके मुताबिक AI ने कई जगह काम करने का तरीका जरूर बदला है, लेकिन इंसानों की जरूरत अभी भी बनी हुई है।
Sam Altman का कहना है कि AI लोगों की जगह लेने के बजाय उनके काम को आसान और तेज बना रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि आने वाले समय में कई नौकरियों का तरीका बदल सकता है और लोगों को नई स्किल्स सीखनी होंगी। ऐसे में AI को दुश्मन नहीं बल्कि एक नए टूल की तरह समझना जरूरी है।
AI को लेकर बढ़ा था डर
जब ChatGPT लॉन्च हुआ था, तब दुनियाभर में AI को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई थी। लोगों को लगने लगा कि अब मशीनें इंसानों का काम करने लगेंगी और लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। खासकर कंटेंट राइटिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री और बेसिक कोडिंग जैसी फील्ड्स में लोगों की चिंता बढ़ गई थी। OpenAI के CEO Sam Altman ने हाल ही में कहा कि AI ने अभी तक उतनी नौकरियां खत्म नहीं की हैं, जितना डर लोगों में था। उनके मुताबिक कंपनियां AI का इस्तेमाल काम को तेज और आसान बनाने के लिए कर रही हैं, लेकिन पूरी तरह इंसानों को हटाने के लिए नहीं।
आज ChatGPT का इस्तेमाल ऑफिस, स्कूल, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग और रिसर्च जैसे कई कामों में हो रहा है। लोग अब AI की मदद से ईमेल लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोडिंग एरर ठीक कर रहे हैं और तेजी से जानकारी जुटा रहे हैं।
नई Skills सीखना जरूरी
Sam Altman ने माना कि AI की वजह से कुछ जॉब्स का नेचर जरूर बदल सकता है। खासकर Repetitive यानी बार-बार होने वाले काम AI आसानी से कर सकता है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ पुराने रोल्स कम हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ नए तरह की नौकरियां भी पैदा होंगी। AI के दौर में सबसे जरूरी चीज स्किल अपग्रेड मानी जा रही है। अब कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को ज्यादा महत्व दे रही हैं, जो AI टूल्स को इस्तेमाल करना जानते हों। यानी आने वाले समय में सिर्फ Traditional Skills नहीं, बल्कि AI Knowledge भी जरूरी हो सकती है। कई काम ऐसे हैं जिनमें इंसानी समझ, क्रिएटिव और इमोशन की जरूरत होती है। AI अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। इसी वजह से कंपनियां AI और ह्यूमन दोनों को साथ लेकर काम कर रही हैं। AI इंसानों की मदद करेगा, जबकि इंसान ज्यादा क्रिएटिव और Decision Making वाले काम संभालेंगे।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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