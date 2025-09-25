अब एआई और वाई-फाई से घुलेंगे कपड़े, Amazon से 43% की बंपर छूट पर खरीदें ये वॉशिंग मशीन मॉडल्स
एआई और वाई-फाई पावर्ड वॉशिंग मशीन की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा हैं, जहां से आप सस्ते में वॉशिंग मशीन को खरीद सकते हैं..
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मार्केट में एआई और वाईफाई इनेबल्ड वॉशिंग मशीन की डिमांड काफी बढ़ गई है। इन वॉशिंग मशीन को अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से करीब आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। इन वॉशिंग मशीन में वाई-फाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती है, जिससे दूर से ही वॉशिंग मशीन को कमांड देकर कपड़ों को धुला और सुखाया जा सकता है। इस वॉशिंग मशीन में कई सारे एआई फीचर्स दिए गए हैं, जिससे कपड़ों को उनकी गंदगी के हिसाब से सफाई की जाती है। इन वॉशिंग मशीन को अमेजन से 43 फीसद तक की छूट पर खरीदा जा सकता है।
1. Panasonic 8 kg 5 Star Inverter Fully Automatic Front Loading Washing Machine (NA-148MH2L01, 2024 Model, Dark Silver, Steam, Drynamic Spin)
यह पैनासोनिक की 5 स्टार इन्वर्टर फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसे 39 फीसद डिस्काउंट के बाद 24,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे वॉशिंग मशीन चलने पर कम शोर और कम बिजली की खपत करती है। यह वॉशिंग मशीन 14 वाश प्रोग्राम जैसे बेबी केयर, कॉटन, स्पोर्ट वियर और क्विक हील जैसे फीचर्स के साथ आती है। इस फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में गहरी सफाई और जिद्दी दाग को हटाने की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
परिवार के हिसाब से सही
बैक्टीरिया और एलर्जी हटाए
बिजली का बिल बचेगा
स्टाइलिश लुक + टिकाऊ बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
प्राइस थोड़ा ज्यादा
मशीन के लिए इंस्टॉलेशन स्पेस चाहिए
2. Godrej Smart Choice 10 Kg 5 Star, AI Tech, Inbuilt Heater, Fills Tub at ~0 Water Pressure, Steel Drum Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ADA 10 5.0 FEFH GLGR, Glacial Grey)
यह गोदरेज की 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसे 43 फीसद डिस्काउंट के बाद 22,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें एआई टेक्नोलॉजी और इनबिल्ट हीटर दिया गया है। इसमें एक्यूरट स्क्रबिंग के लिए Acu Wash Drum और तेज ड्राई के लिए 650 RPM स्पिन स्पीड दी गई है। इसमें 10 वॉश प्रोग्राम जैसे साड़ी वॉश, पावर वॉश और क्विक वॉश मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
10 Kg क्षमता
बिजली की कम खपत
स्मार्ट वॉशिंग और हाइजीनिक क्लीनिंग
बेहतर स्क्रबिंग और सफाई
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा स्पेस की जरूरत
छोटे परिवार के लिए ज्यादा प्राइस
3. Samsung 9 kg, 5 star, Eco Bubble Technology, Wi-Fi, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA90BG4542BDTL, Versailles Gray)
यह सैमसंग की 9 किलोग्राम क्षमता वाली 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसे 26 फीसद डिस्काउंट के बाद 22,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें Eco Bubble टेक्नोलॉजी, Wi-Fi कनेक्टिविटी और Soft Closing Door जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। Digital Inverter Technology के साथ यह मशीन बिजली की कम खपत करती है और ज्यादा टिकाऊ है। इसमें 10 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
परिवार के लिए परफेक्ट
वाई-फाई और स्मार्ट कंट्रोल
बेहतर सफाई और डिटर्जेंट की बचत
20 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
छोटे एरिया में फिट करना मुश्किल
प्राइस थोड़ा ज्यादा
4. IFB 7 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (SERENA GXN 7012 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Grey)
यह आईएफबी की 7 किलोग्राम क्षमता वाली 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसे 24 फीसद डिस्काउंट के बाद 27,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें डीप क्लीन टेक्नोलॉजी और AI पावर्ड सिस्टम दिया गया है, जो कपड़ों के फैब्रिक और लोड को पहचानकर वॉश साइकल को एडजस्ट करता है। इसमें पावर स्ट्रीम और स्टीम रिफ्रेश फीचर हैं, जिससे कपड़े गहराई से साफ होते हैं और फ्रेश बने रहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटे से मिड साइज परिवार के लिए सही
बिजली की कम खपत
बेहतर वॉश क्वालिटी
फैब्रिक और लोड के हिसाब से वॉश एडजस्ट
स्मार्टफोन से कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए नहीं
प्राइस थोड़ा ज्यादा
5. Electrolux 11kg 5 Star Fully Automatic Front Load Washing Machine with AI SensorWash, WiFi, Full Load Vapour Wash, EcoInverter, Dark Silver, UltimateCare 700, EWF1142R7SB
यह 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसे 38 फीसद डिस्काउंट के बाद 57,590 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें AI SensorWash टेक्नोलॉजी और WiFi कनेक्टिविटी दी गई है, जो कपड़ों की गंदगी को पहचानकर वॉश साइकिल को एडजस्ट करती है। इस मशीन में वेपर रिफ्रेश और अल्ट्रा मिक्स टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कपड़े बिना डिटर्जेंट धोए भी फ्रेश हो जाते हैं और कलर फेडिंग से बचते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
जॉइंट फैमिली के लिए बेस्ट
स्मार्ट और एडवांस्ड वॉश
कपड़े जल्दी फ्रेश और कम आयरनिंग
स्मार्टफोन से आसान कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
छोटे घरों में फिट करना मुश्किल
6. LG 8 Kg, 5 Star, Wi-Fi, Direct Drive Technology, Steam Wash, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1208Z4M, Allergy Care, In-Built Heater, Touch Panel, Middle Black)
यह LG की 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसे 33 फीसद डिस्काउंट के बाद 33,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी और वाई-फाई कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे मशीन स्मूथ और कम शोर में चलती है। इसकी स्टीम वॉशन और 6 मोशन टेक्नोलॉजी कपड़ों को गहराई से साफ करते हैं और बैक्टीरिया व एलर्जी को हटाने में मदद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े परिवार के लिए परफेक्ट
बिजली की कम खपत
कम शोर और टिकाऊ मोटर
स्मार्टफोन से कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत मिड-रेंज से ऊपर
Front Load मशीन के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए
7. Whirlpool 8 Kg 5 Star Inverter Supreme Care Front Load Fully Automatic Washing Machine with In-Built Heater (XS8014BWME, MidNight Grey, Steam Technology, 100+ Tough Stains, 6th Sense Soft Move)
यह 5 स्टार इन्वर्टर फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसे 29 फीसद डिस्काउंट के बाद 26,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें स्टीम टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ड हीटर दिया गया है, जो 100+ जिद्दी दागों को हटाने और कपड़ों की गहरी सफाई में मदद करता है। इसकी 6th Sense Soft Move टेक्नोलॉजी अलग-अलग फैब्रिक के लिए स्मार्ट वॉश मूवमेंट देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दाग, बैक्टीरिया और एलर्जी के लिए बेस्ट
तेजी से ड्राई होने वाले कपड़े
हर फैब्रिक के लिए अलग सेटिंग
स्टेनलेस स्टील बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा स्पेस की जरूरत
कीमत थोड़ी प्रीमियम
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।