ऑफिस जॉब्स पर AI का खतरा, लेकिन 45 मिनट के काम के ₹900 देखकर लोग बोले-असली कमाई तो यहां है!

45 मिनट के छोटे से काम के लिए एक टेक्नीशियन ने 900 रुपये चार्ज किए इस घटना ने सबको चौंका दिया है। इस मामले ने AI के दौर में नौकरियों की सच्चाई और ब्लू कॉलर काम की बढ़ती कीमत पर नई बहस छेड़ दी है।

एक तरफ जहां AI और ऑटोमेशन से टेक सेक्टर में नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी घटना ने लोगों की सोच को बदलकर रख दिया है। गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने एक टेक्नीशियन को सिर्फ 45 मिनट के काम के लिए 900 रुपए का पेमेंट किया और यही बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यह मामला सिर्फ एक साधारण काम का नहीं, बल्कि बदलते जॉब मार्केट की हकीकत को दिखाता है। जहां एक ओर व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी ऑफिस में बैठकर काम करने वाली नौकरियां AI की वजह से खतरे में हैं, वहीं ब्लू कॉलर जॉब्स जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियन अब ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि आने वाले समय में कौन सी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी और किस तरह का काम ज्यादा फायदेमंद होगा।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस हाल ही में हुई गुरुग्राम की इस घटना के बाद लोगों के बीच एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल सिर्फ 45 मिनट के काम के लिए 900 रुपए देना कई लोगों को चौंकाने वाला लगा, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इसे सही भी बताया। लेकिन क्या आज के समय में हाथ से किए जाने वाले काम यानी ब्लू कॉलर जॉब्स की कीमत बढ़ रही है? और क्या AI के दौर में यही नौकरियां ज्यादा सुरक्षित हैं? ये सवाल अब लोगों के मन में आ रहे हैं और इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आने वाले समय में किस तरह की नौकरियां टिक पाएंगी और किसकी डिमांड बढ़ेगी।

Blue Collar Jobs की बढ़ रही डिमांड, वहीं AI का टेक जॉब्स पर असर आज प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक और टेक्नीशियन जैसे स्किल्ड वर्कर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह इन कामों में इंसानी अनुभव और हाथ की स्किल की जरूरत होती है, जिसे मशीन या AI आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। यही कारण है कि इन कामों के लिए लोग अच्छी-खासी रकम देने को तैयार रहते हैं। पहले जिन कामों को कम अहमियत दी जाती थी, अब वही काम अच्छी कमाई का जरिया बनते जा रहे हैं।

दूसरी तरफ, AI और ऑटोमेशन के बढ़ते इस्तेमाल का असर टेक और ऑफिस जॉब्स पर साफ दिखने लगा है। बड़ी कंपनियां अब AI टूल्स की मदद से काम तेजी से और कम लोगों में पूरा कर रही हैं, जिससे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है।